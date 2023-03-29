中職老將新秀有看頭：宋嘉翔、黃保羅有機會寫紀錄，林智勝300發全壘打差一步
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中職有長青樹也有新生代活水注入，不少去年季中選秀被選入球隊的新秀，在春訓都有不錯表現、被點名有機會本季在一軍亮相，很多都是高國慶、潘威倫已經在職棒奮戰時都還沒出生的「小朋友」。
中職老將新秀有看頭，宋嘉翔、黃保羅有機會寫紀錄
（中央社）中華職棒34年球季即將開打，有資歷超過20年的老將高國慶、投手潘威倫，也有值得期待的新秀冒出頭，包括18歲的宋嘉翔、黃保羅、盧孟揚，若一軍順利出賽、都有機會寫紀錄。
中華職棒34年球季將於4月1日開打，現役最年長出賽紀錄的專職投、野手都在統一獅隊，分別是44歲的野手高國慶和41歲的投手潘威倫，高國慶雖是專職野手，也客串過投球，有趣的是，他還是現役最「資深」出賽，以43歲又279天登板投球、史上第2老。
職棒資歷20年起跳，高國慶、潘威倫不輕言退
高國慶中職生涯一軍初亮相是2004年，今年邁入中職生涯第20個球季，也從大學長變成菜鳥球員口中的「爺爺」，近年最常被問到的就是何時要退休，高國慶始終不輕易言退，強調職棒是靠實力、不是靠誰讓位。
高國慶用場上表現回應外界質疑，去年6月曾寫下單場4安紀錄、以43歲又263天年紀，成為中職史上最老單場4安猛打賞打者，讓隊友直呼「爺爺回春」，而原紀錄是2001年4月22日、林仲秋效力興農牛隊時單場敲4安，當時年紀為42歲又211天。
高國慶目前生涯累積出賽1784場、史上第3，若今年繼續拚，要超越彭政閔的1800場出賽不是難事，此外他生涯共敲1844支安打，也有機會挑戰1900安。
今年10月高國慶將滿45歲，若想要打破史上最年長野手出賽紀錄，曾智偵的45歲又138天，代表「爺爺」還需續戰2024年球季。
41歲的潘威倫則是中職現役最年資深的投手，他在中職生涯開始的比高國慶更早，2003年就登板亮相、一晃眼就邁入中職第21個球季，也是多項中職投手紀錄保持人，每次出賽、每投一球，都是在改寫中職紀錄。
潘威倫去年球季一軍11場出賽（10場先發），戰績2勝7敗，防禦率4.77，生涯勝投數累積達148勝，早已是「中職勝投王」，生涯335場先發、3萬0648顆投球數、2086.2局投球都已經是聯盟之最，目前奪三振數1174次也是史上第3，本季還有望挑戰1200K里程碑。
投手黃保羅、盧孟揚獲好評，宋嘉翔挑戰捕手紀錄
中職有長青樹也有新生代活水注入，不少去年季中選秀被選入球隊的新秀，在春訓都有不錯表現、被點名有機會本季在一軍亮相，很多都是高國慶、潘威倫已經在職棒奮戰時都還沒出生的「小朋友」。
富邦悍將隊去年首輪選進好手18歲的黃保羅，從春訓開始展現企圖心給教練團看，在世界棒球經典賽熱身賽對古巴隊中繼飆速，在官辦熱身賽也有不錯表現，被投手教練郭勇志點名有期待感。
總教練丘昌榮一直不希望外界投注太多眼光在黃保羅身上形成壓力，但也提到黃保羅是球隊培養的先發投手人選之一，黃保羅4月中滿19歲，若開季就在一軍，有機會挑戰最年輕先發勝投（原紀錄王則鈞19歲又7天）的紀錄，或者挑戰最年輕初登板先發勝（原紀錄樂天桃猿林子崴19歲又228天）紀錄。
樂天桃猿隊去年首輪選進18歲捕手宋嘉翔潛力也備受期待，從春訓石垣島與日職羅德隊交流賽開始，就獲得蠻多的出賽機會，官辦熱身賽出賽攻守也有一定表現，被總教練曾豪駒點名有機會開幕一軍出發，
中職最年輕捕手出賽紀錄是富邦悍將隊張冠廷18歲又218天，而宋嘉翔7月中才滿19歲，若真的能開幕一軍出發，就有機會成為第2年輕出賽捕手，張冠廷當時是替補上場蹲捕，宋嘉翔也有機會挑戰最年輕先發捕手出賽紀錄。
中信兄弟18歲投手盧孟揚同樣獲得好評，他在高中時期受到關注不是特別大，但進到職棒後進步神速，也獲得總教練林威助青睞，認為他身心、技術都不差，且爆發力好、心臟又大顆，棒球不論年紀、就看能力，很有機會開季就在一軍亮相。
中職最「轟狂」紀錄受矚目，林智勝300發全壘差一步
（中央社）中職34年即將開打，今年最「轟狂」的紀錄莫過於味全龍隊資深重砲林智勝，距生涯300轟只剩最後一步，從4月2日龍隊首場賽事開始，他的每一場出賽都有機會「達陣」。
41歲的林智勝在去年球季共敲出10發全壘打，生涯累積299轟，只差1支全壘打，就能締造中職史無前例的300轟里程碑。
林智勝本季獲得2年複數年合約，雖與300轟門檻只差最後一步，不過他沒打算故步自封，希望今年球季打完，生涯累積全壘打數可上看310轟，意味給自己的目標就是超越去年的10支全壘打。
從2004年開始打職棒的林智勝，球員生涯已要邁入第20年，除了生涯累積全壘打數，也有不少數據名列聯盟前茅，包括打點為1197，僅次於張泰山的1338。
今年新球季，林智勝只要再送回3分打點，就能成為生涯1200打點俱樂部的新會員；另外，他生涯累積安打數來到1783支，也是差一點就能達成1800安。
統一獅隊陣中有不少資深球員，本季轉戰統一獅隊的37歲老將林益全，目前生涯安打數1892支，以他往年的安打輸出來看，有機會達成中職史上第3名2000安達成者（前2人為張泰山、彭政閔）；由於他全壘打數已經累積205轟，林益全本季也有望成為繼張泰山後，坐擁2000安、200轟的第2人。
中職目前安打排行在林益全之後的是44歲隊友高國慶，目前累積1844安，本季可望挑戰生涯1900安。另外，中信兄弟陣中的41歲球員周思齊，目前生涯累積1739安、143轟、95次盜壘，今年也有機會一口氣達成1800安、150轟、百盜壘。樂天桃猿林泓育則是只差3支安打就1600安，再4轟就生涯200轟，成為史上第4個200轟達成者。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
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adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。