德國基民盟告別梅克爾「友中路線」，宣稱用「貿易維繫和平」已經失敗

（中央社）政治新聞網站Politico報導，德國前總理梅克爾（Angela Merkel）所屬的基督教民主聯盟（CDU）退為最大在野黨後，正計劃改變梅克爾執政16年期間對中國的招牌務實主義立場，轉為宣稱透過貿易維繫和平的做法已經失敗。

梅克爾擔任總理期間，保守派的基督教民主聯盟一直對中國和俄羅斯採取友好與經濟相互依賴策略。如今該黨立場出現大轉彎，背後因素包括莫斯科對烏克蘭發動全面侵略，以及中國在亞洲及其他區域採取日益具侵略性的政治和經濟態度。

根據Politico所見的立場書草案，基民盟與保守派盟黨基督教社會聯盟（CSU）如今相信，透過經濟合作來維繫和平的概念，在「俄羅斯的案例上已經失敗，且對中國也越來越是如此。」

這份22頁立場書列出新的對中政策重點。在德國國會下議院「聯邦議院」（Bundestag）內立場中間偏右的基民／基社聯盟預計在復活節前後通過這份文件。

事實上，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，世界秩序正在改變。隸屬社會民主黨（SPD）的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）去年已宣告，國家安全政策正進入「劃時代轉折」（Zeitenwende）。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）與外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也曾強調，政府有必要制訂一份完整的對中戰略。兩人所屬的綠黨當初同意加入蕭茲領導的聯合政府時，協議中已提到這個構想。他們各自的部會已研擬出2份不同的戰略草案，但目前仍未看見柏林擬訂的全面性戰略。

基民盟負責外交政策的國會議員瓦德普（Johann Wadephul）表示：「我們意識到，在這個時間點，德國政府在準備重大外交與安全政策文件上進度嚴重落後。這令我們有些吃驚，因此我們準備並提出了這份立場書。」

立場書的序文寫道：「共產中國的崛起，對於所有想要保護、強化及維持以規則為基礎之國際秩序的國家，可謂21世紀的核心與劃時代挑戰。」

基民盟／基社盟黨團表示，他們願與蕭茲政府謀求一份「國家共識」，但這份共識必須被納入德國國安戰略以及歐洲對中戰略。

立場書中對德中關係的描述，與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）2019年定調的三重關係一致，也與蕭茲聯合政府協議所言相同，都稱中國是德國的夥伴、經濟競爭者與體制對手。

不過，基民盟／基社盟黨團的文件進一步表示，對中政策應擺脫原本對北京友善的務實立場，特別是在貿易事務上。

正文寫道：「中國已自發性改變這個平衡，將關係核心明顯朝體制競爭的方向推移，我們不應漠視這個事實。」

基民盟的立場書也支持德國「對中政策要有『劃時代轉折』」，包括在中國尋求或強迫競爭的任何領域，德國都應該「以自身能力和競爭力」做出回應；德國應強化自身韌性和防禦力，並與利益和價值觀相同夥伴組成並擴大結盟與夥伴關係；以及展現與中國合作意願，條件是中方能以公開、透明和可靠方式合作。

這份立場書還主張提出一份歐洲對中戰略，以及為加強合作與歐盟鄰國組成「歐洲中國理事會」（European China Council），核心要點包括強化對中國互惠性並保護歐洲和德國的主權。文中寫道：「從德國和歐洲的角度來看，與中國脫鉤，既不實際也非所願。」

為更有效監督對中依賴狀況，立場書也建議聯邦議院設立專家委員會，每年提交一份「中國檢查」報告，檢視德國在交易、科技、原物料和對外貿易等方面的對中依賴程度，其整體目標則是發展出一套「去風險化」戰略。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航