2023/03/29,
印太

未根據新選舉法重新登記，翁山蘇姬領導政黨遭緬甸軍政府解散

未根據新選舉法重新登記，翁山蘇姬領導政黨遭緬甸軍政府解散
Photo Credit:GettyImages

我們想讓你知道的是

緬甸軍政府以未向新頒布的選舉法登記為由，解散了翁山蘇姬所領導的全國民主聯盟 以及其他39個政黨。雖然日期不斷被推遲，但軍方領導人敏昂萊承諾將舉辦選舉，外界普遍認為軍方將以此次選舉將鞏固其權力的合法性。

緬甸軍政府在3月28日以未向新頒布的選舉法登記為由，解散了翁山蘇姬所領導的全國民主聯盟（National League for Democracy，下稱NLD）以及其他39個政黨。

《亞洲電視台》《路透社》報導，今年1月，緬甸軍方制定了一項嚴格的新選舉法，這項法案要求全國政黨要在兩個月內的時間內向國家重新登記註冊。

該法引起許多反彈，反對者除了批判軍政府無視於人民的意願舉辦選舉，新的選舉法既不自由也不公平。

「他們是否解散NLD並不重要，重要的是我們在人民的支持下站著」NLD資深黨員Tun Myint表示，該黨永遠不會在其許多成員入獄或「捲入革命」的情況下登記參與選舉。

而被軍政府宣佈為「恐怖分子」的民族團結政府（National Unity Government，簡稱NUG）宣稱，軍方無權舉行不具正當性的選舉。

「尊重人民意願的政黨都不會重新登記。」該黨發言人Kyaw Zaw表示，一些流亡在外的政黨領導人也呼籲各黨不要根據新選舉法重新註冊。

上個月，軍方宣布將為期兩年的緊急狀態延長六個月，並推遲原本在8月舉行的選舉，因為軍方尚未控制足夠的領土足以進行投票。敏昂萊也在週一（27日）在首都奈比多舉行的閱兵儀式上承諾，一旦目前的緊急狀態解除，軍方將舉行「自由公正的選舉」，但並未給出確切日期，而外界普遍認為，此次選舉議席將會被軍方支持的聯邦鞏固與發展黨（USDP）橫掃。

GettyImages-1249573175
Photo Credit:Gettyimages
在閱兵儀式上巡視的敏昂萊。

國際危機組織（International Crisis Group）緬甸高級顧問Richard Horsey表示：「緬甸政權正在為全國選舉做準備，如果軍方以武力強加，很可能會成為該國近期歷史上最血腥的一次選舉。」並補充大多數人強烈反對以投票的方式使軍方權力合法化，因此如果軍方試圖強制投票，暴力將升級。

德國之聲》指出，除了承諾舉辦選舉，敏昂萊也在閱兵儀式上誓言鎮壓異議人士，軍方將對民族團結政府 （NUG） 採取「果斷行動」。

「NUG與其PDF黨羽的恐怖行動必須徹底被解決」他表示，並稱兩組織為擾亂國家安定的「恐怖份子」。

2021的政變引發了少數民族的新一輪的武裝行動，並催生了數十支反軍政府的「人民防衛軍」（PDF），在PDF與其他少數民兵聯盟的幫助下，民間異議人士組成了對抗軍政府的NUG。

而昨日晚間（28），緬甸國家廣播公司MRTV表示，現有的90個政黨中，只有50個根據新選舉法重新註冊，其餘未登記的政黨的將從本週三（28）自動解散，包含翁山蘇姬於1988年與前緬甸陸軍副總參謀長昂季（Aung Gyi）、前國防部部長丁吳（Tin Oo）共同創立的NLD，而根據軍政府的聲明，聯邦鞏固與發展黨已申請重新註冊。

此外，據當地監測組織宣稱，自2021年政變以來，軍方鎮壓異議人士已造成3千多人喪生以及2萬多人被捕，軍政府被指控濫殺平民和其他戰爭罪。

聯合國人權事務負責人Volker Turk則稱緬甸局勢是一場「不斷惡化的災難」。

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。