【大人學】誰穿得下玻璃鞋，誰就是我的完美新娘──談常見擇偶迷思
我們想讓你知道的是
你或許說，哪裡真實？就是個格林兄弟亂七八糟的幻想吧？我覺得這個黑色幽默其實已有點過度真實了。因為你放眼四周，很多人也是這麼規畫著他的婚姻大事。他們沒什麼戀愛經驗，並不知道自己真正喜歡什麼，但手上已經拿好一雙玻璃鞋了。
文：張國洋
我一直記得家裡小時候有本《格林童話》，是比較殘酷的血腥版。我不知道大家有沒有看過？
比方說《灰姑娘》這個故事。灰姑娘逃走後，王子派人拿著玻璃鞋到處找人。最後來到了灰姑娘她們家。但因為家裡是後母以及大姊、二姊把持，所以後母讓大姊先試穿。
後母發現大姊的拇指太大了進不去鞋中，於是去院子找出一把園藝剪，幫大姊把腳趾頭剪了。衛兵看她能穿入，就扶她上馬帶回皇宮。結果路上有小鳥在那邊唱歌提醒：「是假的是假的，有流血」。衛兵轉頭，發現大姊腳真的有流血，就把大姊送了回去。
二姊接著試穿，發現這次是腳後跟進不去，這時候她媽媽又出現，拿出大柴刀把她腳後跟削了下來，於是二姊也成功穿入玻璃鞋了。回去皇宮的路上，小鳥又再一次唱歌提醒：「是假的是假的，有流血」，衛兵發現後就把二姊也送了回去。
最後這才輪到灰姑娘。
我不知道有多少人看過這個原版？非常非常血腥（我也不知道為何我家有這樣的版本）。但是事後回想起，這真是個非常黑色幽默卻又無比真實的故事。
首先，王子不記得你的樣貌，他需要用鞋子來找到那個對的人。而再來，大姊、二姊都願意為了榮華富貴削足適履（完全就是這個成語）地配合。
你或許說，哪裡真實？就是個格林兄弟亂七八糟的幻想吧？
我覺得這個黑色幽默其實已有點過度真實了。因為你放眼四周，很多人也是這麼規畫著他的婚姻大事。他們沒什麼戀愛經驗，並不知道自己真正喜歡什麼，但手上已經拿好一雙玻璃鞋了。
比方說，男生可能的是：你要乖巧、要聽話、配合我、家事包辦、將來不要出去工作、不然就是有個鐵飯碗的收入。女生可能是：你要經濟能力強、一肩扛起全部開銷，記得先有房再談結婚、而且求婚要帶一克拉的Tiffany。
然後這群人，就拿著玻璃鞋分別踏上了找人之旅。
這個玻璃鞋才是他們世界的最核心，因為結婚對象可以是任何人、長任何樣子，只要符合這些條件即可。「你能穿上這玻璃鞋，那我才跟你結婚」。My way, or the highway.
搞不好你也碰過這樣的人也說不定？對方拿著玻璃鞋靠近。「來，來試試看能不能穿上這雙玻璃鞋，能不能捧好這個婚姻的大碗？」對方真是王子、真是公主，結婚後能富可敵國、能徹底翻身，好吧，那真是認了。
但更多時候對方也不過就是個公司名片顯赫一點的上班族，耀武揚威、自以為是，這他喵到底是怎麼回事？
當然，我也知道。有些人就是覺得順利結婚很重要，而為了達成目標願意不惜一切的委屈，就如同灰姑娘中的大姊與二姊，要切姆指也好、要削腳跟也罷，都沒關係，因為「我就是要」。好，願意委屈的確實沒問題，反正知道自己在做什麼就好。
當然，也有人完全不願意。心中想的是：「我為何要讓自己這麼論斤論兩的來賣？我要找到真正心靈契合的人，你要拿玻璃鞋框架我，那我不玩總可以吧？」這種人通常也沒問題，因為充分理解自己，不會把遊戲玩錯。
最怕的、最慘的、如這幾年常常來問我問題的人，常常是介於中間。他們被周圍的人推著走、被輿論推著走、被年紀到好像該結婚的論述推著走。於是他們被迫參與了試穿玻璃鞋的大會。一方面心中覺得受辱，二方面他們又沒辦法對自己下狠手。
斷手斷腳、削足適履做不到，於是所有都只能演一半。自己演得很尷尬難受，而對方看你腳後跟露一截卻終究也不滿意。最後兩人鬧了一陣子，關係走不下去之餘，還留下齟齬以及揮之不去的氣悶。
其實你如果看我文章，我在超多文章中都會提醒：請不要為了結婚而結婚。因為結婚應該是戀情美好最後的結果，它「絕對不能」是關係建構的主體。因為你若是「為了結婚」而去交往，很容易會走入玻璃鞋的困境。但反過來，如果你是先好好談了一段美好的戀愛，最終自然而然地走到了結婚，那這婚姻才比較能引導出好結局。
回想起來，我在【尋找完美伴侶的系統化做法】這場講座中，我就很認真談一個概念：你需要條件清單，但這清單的目的不是要把人框架住，不是要讓世界來配合你，而是讓你能更快避開不好的人、避掉不好的戀情。讓你第一時間就知道：「啊，出現了不太對勁的對象，這人我應該沒辦法喔」，如此你才能有更多時間心力放在引導其餘那些對的人來靠近。
我在【戀愛大人學】中也再三地強調，戀愛中你最關鍵的不是列什麼條件、也不是逼人就範，反而一定要有能力看懂局。沒有好的戀愛是能靠逼人就範長久的。
戀愛必須是一段雙邊都異常愉悅的互動過程──你喜歡我、我也喜歡你，我們互相試探，互相接近，然後感受甜蜜。感受甜蜜而且是雙邊都甜蜜，這才能長期、才會穩定。只是大部分人，要就是過度逼了自己、要就是過度逼了別人。但戀情中只要有過度的勉強，就很容易關係就將轉成衝突或是追逃……
如果你具備「看懂局」的能力，能在人際互動的初期，就看懂我們之間的狀態、對方的心意、覺察對方怎麼界定自己、以及兩方在後續互動各種細微狀態的變化。你的人際互動就可以避開大部分的不愉快，有更好的自我調適力，也能把負面情緒或是吵架紛爭導正回來。這些具備，關係才比較有機會長久。
我個人還是覺得，戀愛是一件很美好的事情。你應該要先有辦法讓別人感受輕鬆與舒適，他才想待在你身邊；你應該先有好的戀愛，才思考要不要長期；妳應該先有足夠的親密度，才思考能不能一輩子過下去。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。