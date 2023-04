【大人學】誰穿得下玻璃鞋，誰就是我的完美新娘──談常見擇偶迷思

文:張國洋

我一直記得家裡小時候有本《格林童話》,是比較殘酷的血腥版。我不知道大家有沒有看過?

比方說《灰姑娘》這個故事。灰姑娘逃走後,王子派人拿著玻璃鞋到處找人。最後來到了灰姑娘她們家。但因為家裡是後母以及大姊、二姊把持,所以後母讓大姊先試穿。

後母發現大姊的拇指太大了進不去鞋中,於是去院子找出一把園藝剪,幫大姊把腳趾頭剪了。衛兵看她能穿入,就扶她上馬帶回皇宮。結果路上有小鳥在那邊唱歌提醒:「是假的是假的,有流血」。衛兵轉頭,發現大姊腳真的有流血,就把大姊送了回去。

二姊接著試穿,發現這次是腳後跟進不去,這時候她媽媽又出現,拿出大柴刀把她腳後跟削了下來,於是二姊也成功穿入玻璃鞋了。回去皇宮的路上,小鳥又再一次唱歌提醒:「是假的是假的,有流血」,衛兵發現後就把二姊也送了回去。

最後這才輪到灰姑娘。

我不知道有多少人看過這個原版?非常非常血腥(我也不知道為何我家有這樣的版本)。但是事後回想起,這真是個非常黑色幽默卻又無比真實的故事。

首先,王子不記得你的樣貌,他需要用鞋子來找到那個對的人。而再來,大姊、二姊都願意為了榮華富貴削足適履(完全就是這個成語)地配合。

你或許說,哪裡真實?就是個格林兄弟亂七八糟的幻想吧?

我覺得這個黑色幽默其實已有點過度真實了。因為你放眼四周,很多人也是這麼規畫著他的婚姻大事。他們沒什麼戀愛經驗,並不知道自己真正喜歡什麼,但手上已經拿好一雙玻璃鞋了。

比方說,男生可能的是:你要乖巧、要聽話、配合我、家事包辦、將來不要出去工作、不然就是有個鐵飯碗的收入。女生可能是:你要經濟能力強、一肩扛起全部開銷,記得先有房再談結婚、而且求婚要帶一克拉的Tiffany。

然後這群人,就拿著玻璃鞋分別踏上了找人之旅。

這個玻璃鞋才是他們世界的最核心,因為結婚對象可以是任何人、長任何樣子,只要符合這些條件即可。「你能穿上這玻璃鞋,那我才跟你結婚」。My way, or the highway.

搞不好你也碰過這樣的人也說不定?對方拿著玻璃鞋靠近。「來,來試試看能不能穿上這雙玻璃鞋,能不能捧好這個婚姻的大碗?」對方真是王子、真是公主,結婚後能富可敵國、能徹底翻身,好吧,那真是認了。

但更多時候對方也不過就是個公司名片顯赫一點的上班族,耀武揚威、自以為是,這他喵到底是怎麼回事?

當然,我也知道。有些人就是覺得順利結婚很重要,而為了達成目標願意不惜一切的委屈,就如同灰姑娘中的大姊與二姊,要切姆指也好、要削腳跟也罷,都沒關係,因為「我就是要」。好,願意委屈的確實沒問題,反正知道自己在做什麼就好。

當然,也有人完全不願意。心中想的是:「我為何要讓自己這麼論斤論兩的來賣?我要找到真正心靈契合的人,你要拿玻璃鞋框架我,那我不玩總可以吧?」這種人通常也沒問題,因為充分理解自己,不會把遊戲玩錯。

最怕的、最慘的、如這幾年常常來問我問題的人,常常是介於中間。他們被周圍的人推著走、被輿論推著走、被年紀到好像該結婚的論述推著走。於是他們被迫參與了試穿玻璃鞋的大會。一方面心中覺得受辱,二方面他們又沒辦法對自己下狠手。

斷手斷腳、削足適履做不到,於是所有都只能演一半。自己演得很尷尬難受,而對方看你腳後跟露一截卻終究也不滿意。最後兩人鬧了一陣子,關係走不下去之餘,還留下齟齬以及揮之不去的氣悶。

其實你如果看我文章,我在超多文章中都會提醒:請不要為了結婚而結婚。因為結婚應該是戀情美好最後的結果,它「絕對不能」是關係建構的主體。因為你若是「為了結婚」而去交往,很容易會走入玻璃鞋的困境。但反過來,如果你是先好好談了一段美好的戀愛,最終自然而然地走到了結婚,那這婚姻才比較能引導出好結局。

回想起來,我在【尋找完美伴侶的系統化做法】這場講座中,我就很認真談一個概念:你需要條件清單,但這清單的目的不是要把人框架住,不是要讓世界來配合你,而是讓你能更快避開不好的人、避掉不好的戀情。讓你第一時間就知道:「啊,出現了不太對勁的對象,這人我應該沒辦法喔」,如此你才能有更多時間心力放在引導其餘那些對的人來靠近。

我在【戀愛大人學】中也再三地強調,戀愛中你最關鍵的不是列什麼條件、也不是逼人就範,反而一定要有能力看懂局。沒有好的戀愛是能靠逼人就範長久的。

戀愛必須是一段雙邊都異常愉悅的互動過程──你喜歡我、我也喜歡你,我們互相試探,互相接近,然後感受甜蜜。感受甜蜜而且是雙邊都甜蜜,這才能長期、才會穩定。只是大部分人,要就是過度逼了自己、要就是過度逼了別人。但戀情中只要有過度的勉強,就很容易關係就將轉成衝突或是追逃……

如果你具備「看懂局」的能力,能在人際互動的初期,就看懂我們之間的狀態、對方的心意、覺察對方怎麼界定自己、以及兩方在後續互動各種細微狀態的變化。你的人際互動就可以避開大部分的不愉快,有更好的自我調適力,也能把負面情緒或是吵架紛爭導正回來。這些具備,關係才比較有機會長久。

我個人還是覺得,戀愛是一件很美好的事情。你應該要先有辦法讓別人感受輕鬆與舒適,他才想待在你身邊;你應該先有好的戀愛,才思考要不要長期;妳應該先有足夠的親密度,才思考能不能一輩子過下去。