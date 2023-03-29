猴痘本土病例再增4例，疾管署：本土疫情風險持續提高，加購1萬劑疫苗最快30日到貨

衛生福利部疾病管制署昨（28）日公布新增5例猴痘（Mpox）病例，為4例本土個案及1例境外移入，本土個案居住在雙北及高雄市，5例個案目前均在醫療隔離治療中。

疾管署統計猴痘疫苗擴大施打首週有582人完成接種，幾乎無人爽約。疾管署發言人羅一鈞表示，另外加購的1萬劑疫苗預計將在30日、31日到貨。約可供3萬人使用，暴露前預防接種（PrEP）4月15日前應會開啟下一階段意願登記。

羅一鈞：猴痘疫情未成等比級數增加，但本土疫情風險持續提高

（中央社）衛福部疾管署28日公布，新增5例猴痘病例，為4例本土個案及1例境外移入病例，皆為本國籍男性，本土個案居住雙北、高雄；累計21例，10人住院隔離治療，其餘11人已康復出院。

疾管署公布國內新增5例猴痘（Mpox）確定病例，疫情中心主任郭宏偉在例行疫報說明，個案年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於3月4日至15日，因身體陸續出現發燒、喉嚨痛、淋巴結腫大、紅疹、水泡、膿皰等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於3月21日至25日確診陽性。

疾管署副署長羅一鈞表示，5例個案目前均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關中高風險接觸者共19名，其中5人是高風險者，分別為3名同住者、2名非同住者，其餘都是中風險接觸者，為醫護人員，已進行衛教並自我健康監測21天，另外54名低風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。

羅一鈞說，近期都是零星個案，沒有等比級數增加，雖然各有傳染鏈，但本土疫情風險持續提高。現階段本土個案疫調都很難發現相關聯性，因網路對於猴痘個案議論，加深疫調難題，個案擔心講太多隱私曝光，雖然疫調仍進行，但整體防疫策略是加速高風險對象預防接種，增加整體保護力。

根據疾管署統計，截至28日累計確診21例，其中10人住院隔離治療，其餘11人已康復出院。

羅一鈞指出，已經出院個案之中，最短是隔離7天、最長37天，平均隔離17.7天，出院標準就是全身皮膚病灶結痂脫皮。針對猴痘處置，已經安排31日舉行專家會議討論，包含隔離處所及天數。

猴痘疫苗預計4/6後開放第2階段意願登記，增加施打地點

（中央社）據疾管署統計，猴痘疫苗擴大接種對象首週施打582人，幾乎沒有人爽約，預估加購1萬劑疫苗最快30日到貨，預計4月6日後將開放第2階段意願登記、增加施打地點，可望在4月中旬開打。

疾管署公布，截至28日累計確診21例猴痘病例，分別為14例本土及7例境外移入。疾管署副署長羅一鈞說，截至3月27日共計完成582人猴痘疫苗接種服務，其中暴露後預防（PEP）接種23人及暴露前預防接種559人；符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種525人。

羅一鈞說，因為第1階段收到意願登記成功通知的民眾，預約接種者幾乎沒有人爽約，幾乎都依時間完成接種，研判第1階段釋出的千劑疫苗不會有剩餘數量，在4月15日前均可提供接種服務，研判無法再開放第1階段第2波預約登記。

羅一鈞表示，另外加購的1萬劑疫苗預計將在30日、31日到貨，約可供3萬人使用，其中包含預留感染個案接觸者暴露後預防，暴露前預防接種4月15日前應會開啟下一階段意願登記，第2階段接種地點希望可以從現階段的8家增加到40家醫院，每個縣市都有提供服務據點。

第2階段疫苗相關預約、接種事宜將在清明連假後說明。疾管署提醒，已接種第1劑猴痘疫苗的民眾，根據文獻，需要於施打14天後，對疾病保護力才有效，在14天內仍要適當保護自己，減少暴露風險。

另外，因應民眾選擇台北市立聯合醫院昆明院區的人數近1700人，須接種猴痘疫苗人數眾多，經台北市政府衛生局協調台大醫院及台北市立聯合醫院和平院區自28日起開放預約掛號，並分別於4月6日及4月11日起提供接種服務。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範