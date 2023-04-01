2023/04/01,
科技

微軟Bing AI繪圖工具Image Creator免費開放，如何利用ChatGPT下繪圖指示？

微軟Bing AI繪圖工具Image Creator免費開放，如何利用ChatGPT下繪圖指示？
圖片來源：作者提供

我們想讓你知道的是

如果你之前還沒有嘗試過像是Midjourney、 Stable diffusion等AI圖片生成服務的話，那麼值得試試看「Bing Image Creator」（影像建立者），因為他只要用微軟帳號登入網頁，就可以免費使用，對一般用戶來說更好上手。

微軟Bing 3月21日針對台灣用戶開放了一個免費的AI繪圖工具，名為「Bing Image Creator」（影像建立者），該工具基於OpenAI的DALL-E圖片生成技術。如果你之前還沒有嘗試過像是Midjourney、 Stable diffusion等AI圖片生成服務的話，那麼值得試試看「Bing Image Creator」（影像建立者），因為他只要用微軟帳號登入網頁，就可以免費使用，對一般用戶來說更好上手。

使用方式非常簡單，圖片生成速度也非常快（大約幾十秒鐘即可），只需要在提示語（Prompt咒語）欄位輸入圖片描述，即可自動生成圖片內容，不過要注意的是目前提示語僅支援英文輸入。

當建立成功後，預設是生成1024x1024的圖片四張，每張圖片的左下方會有一個小小的Bing標誌，圖片也都可以下載。

根據官方說明，「微軟Bing Image Creator」（影像建立者）雖然免費使用，但仍受到一定的點數限制。每位用戶初始擁有25點，每生成一張圖片則消耗一點，這些點數可以加快生成圖片速度。當點數用完後，用戶需排隊等待生成圖片，或者可以通過Microsoft Rewards兌換更多點數。

有興趣的朋友，可以開啟「微軟Bing Image Creator」（影像建立者）網頁，開始使用看看。

如果不知道如何用英文下「提示語」（Prompt ）怎麼辦呢？不如就問問ChatGPT或New Bing AI吧！

可以試著用類似這樣的格式詢問ChatGPT怎麼下指令，並直接提供我們英文指令：

未命名
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接著，把英文指令貼到「微軟Bing Image Creator」（影像建立者）的提示語欄位，按下建立即可。

目前大約五秒鐘之內，就會生成四張圖片。

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如果不滿意怎麼辦？除了可以直接重新建立外，還可以回到ChatGPT直接問問看怎麼修改？

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然後再把新的指令貼上「微軟Bing Image Creator」（影像建立者）的提示語欄位即可。

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「微軟Bing Image Creator」（影像建立者）也有說明要用什麼提示語更有效，他的建議是：「形容詞＋名詞＋動詞，照片樣式」

我們也可以用這樣的方式自己下指令，或者詢問ChatGPT提供我們指令建議。

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你還可以在「示範圖庫」網頁，看看「微軟Bing Image Creator」（影像建立者）產生的示範圖，並看看他們都下了什麼樣的指令。

但是相比已經愈來愈厲害的Midjourney、 Stable diffusion等工具，「微軟Bing Image Creator」（影像建立者）的圖片也比較容易有瑕疵，例如人物的手指部分容易出錯。

無論如何，我們都可以在遵守不製作有害內容的工具規範下，試試看這樣的AI繪圖、自動生成圖片服務。

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有興趣的朋友還可以進一步研究AI生產力應用系列：

本文經電腦玩物授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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