4月9大新制懶人包：普發6000入帳時間公布、電費調漲11％、北北基計程車漲價
我們想讓你知道的是
普發6000元現金自4月6日起發放，民眾可以透過三種管道領取；公路總局4月開始推出道路訓練試辦。初步試辦課程路線長約3公里，已考取機車駕照的民眾可自由選擇參加與否。4月起平均電價調漲11%，其中針對產業部分，高壓與特高壓用電大戶調漲17%，低壓用戶調漲10%。行政院核定《菸酒稅法》修正案自4月1日起上路，加熱菸將根據每公斤或每千支1590元從高計稅課徵。
4月1日起全台多項新制上路，包括普發6000元入帳、電價平均調漲11％、北北基計程車起跳價漲到85元等。此外，交通部4月起試辦機車道路駕訓，志願參加者可補助1200元。4月4日起出生的新生兒加碼補助提升，第一胎補助金從2萬調至4萬。
以下整理4月上路的各個新制：
普發6000元：4月6日起開始領錢
普發6000元現金，自4月6日起發放，民眾可以透過三種管道領取：
- 4月6日起：登記入帳、特定對象直接入帳、特定偏鄉造冊發放
- 4月10日起：ATM領現
- 4月17日起：郵局領現
機車「道路駕訓」4月上路，每人補助1200元
根據交通部的資料，公路總局4月將開始推出實際道路訓練試辦，以加強民眾的機車安全及防禦駕駛觀念。初步試辦課程時長達3小時，已考取機車駕照的民眾可以自由選擇參加與否。
《華視新聞網》也指出，試辦課程路線達3公里，內容包括兩段式左轉、路邊停車、變換車道及「無號誌」路口讓停等。全台共有14家駕訓業者進行試辦，政府會補助1200元的課程費用，未來如果試辦順利會再擴大推動。
平均電價調漲11％，用電大戶電價漲17％
（中央社）電價調漲定案，4月1日起，產業高壓、特高壓用電大戶調漲17%。但由於紡織、石化業目前景氣尚未復甦，相關業者皆表示，電費調漲對營運頗有壓力。
經濟部電價費率審議會決議，4月起平均電價調漲11%，其中針對產業部分，高壓與特高壓用電大戶調漲17%，低壓用戶調漲10%，2022年下半年用電衰退10%以上產業調幅減半。
紡織業2022年下半年受到終端需求不振影響，業界目前普遍仍保守看待後市，有業者受訪時坦言，全球景氣環境不佳，加上中國解封後市場出現低價競爭，電費調漲衍生的成本難轉嫁，營運上的確有壓力。
至於在海外多元布局的儒鴻則表示，公司採取分散設置廠房的策略，加上今（2023）年開始啟動太陽能計劃，透過太陽能板負擔部分用電，將電費調漲的影響陸續降低。
市況同樣仍面臨挑戰的石化業，對於電費調漲17%也很有感。有石化業者受訪時坦言，業界都理解台電虧損，不漲電費不行，但對石化業來說，除了電費調漲，接下來政府還要收取碳費，對產業來說，生產成本壓力不小。
石化業者指出，尤其石化業第1季營運還在低谷，就連第2季都不容看好，產業景氣可能要到第3季才有望好轉，營運面仍充滿挑戰，期盼政府未來漲價機制平均一點，「不要大部分都壓在工業」。
4月起加熱菸從重課稅
《經濟日報》指出，行政院核定《菸酒稅法》修正案自4月1日起上路，根據行政院的資訊，加熱菸將根據每公斤或每千支1590元從高計稅課徵。
北北基計程車漲價，起跳價從70元調漲至85元
根據《中央社》報導，4月1日開始，北北基計程車起跳價從70元上漲為85元，跳表秒數從80秒下修至60秒，夜間加成時段起程價也漲為105元。
《公視新聞網》彙整各縣市交通局計程車起跳價格，指出，台中、南投、台南、高雄的起跳價同樣為85元；桃園起跳價90元；新竹、苗栗、嘉義、雲林、彰化、屏東、花蓮、台東都是100元；宜蘭120元。
台北市生育補助兒童節起加碼
根據台北市政府的資訊，4月4日起，台北市生育補助將獲得以下改善：
- 生育獎勵金提高：2023年4月4日（含當日）以後出生的新生兒家長，生1胎子女的補助金，從2萬增加至4萬元，生2胎補助金從2萬5000元提高至4萬5000元、3胎以上則從3萬元調至5萬元。只要在新生兒出生後60日內，在台北市戶政事務所辦理出生登記並提出申請、父母其中一方在北北基連續設籍期間滿10個月，且最後申請時設籍在台北市，就能申請領取。此外，設籍於新北市、基隆市，視同連續設籍於台北市。
- 友善托育補助加碼，並取消稅率限制：4月4日起台北市取消托育補助稅率限制。此外，兒童送托準公共友善托加碼補助1000元，第1胎從每月4000元增至5000元；第2胎以上兒童則從6000元調升為7000元。
- 育有二胎以上家庭，優先入住社宅，並享有租金補貼：針對育有2名以上0至6歲兒女的家庭，將採取加籤制度，提高入住機率。育有0-12歲孩童的社宅承租戶，給予定額加碼租金補貼，每育有1名給予加碼補貼1000元，最高3000元。
新竹縣續發敬老金1萬元，4月1日起至9月申請，具排富條款
新竹縣政府3月27日表示，今年將續發敬老禮金新台幣1萬元，從4月1日起至9月30日可受理申請。
新竹縣社會處說明，今年敬老禮金發放對象的三要件為：今年年滿65歲；民國94年8月1日以後設籍新竹縣；截至申請日當日已持續設籍滿10年者。若去年已申請並審核通過的長輩，今年可免重新申請。
社會處也強調，為讓資源公平合理運用，敬老禮金設有排富條款： 110年個人綜合所得總額超過50萬元。個人土地及房屋公告現值總額超過500萬元、領有軍公教退休（職）金（含政務、公營事業）、領有老農（漁）福利津貼、領有榮民就養給與者，不得領取敬老金。
桃園YouBike4月1日起，前60分鐘免費
桃園市長張善政3月8日表示，桃園市YouBike公共自行車4月1日起，從前30分鐘免費延長為前60分鐘免費；市府預估，一年將有190萬人次受惠。
桃園市政府交通局副局長王旭斌指出，新優惠措施上路之後，預估一年將有190萬人受惠，增加15%的騎乘量。也減緩民眾通勤壓力、填補公車路網縫隙，以及擴大觀光效益。
高雄車站「站東路」科技執法上路，停3分鐘以上將被罰1200元
高雄車站站東路，違規停車科技執法設備建置完成，即將於4月1日開始執法。
從4月1日起，只要在該處停車超過3分鐘的車輛，將會被自動錄影拍照依法逕行舉發，違規停車者，將依據道路交通管理處罰條例第56條規定，遭處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。
新聞來源
- 4月新制懶人包：6000元現金發放、電價平均調漲11%、北北基計程車起跳價變貴（Yahoo奇摩新聞網）
- 111年1-9月道路交通安全說明（交通部）
- 「有照」後自由參加 機車「道路駕訓」4月上路（華視新聞網）
- 用電大戶電價漲17% 紡織石化業坦言營運有壓力（中央社）
- 加熱式菸品 從高計稅（經濟日報）
- 維護國人健康 政院通過「菸害防制法」、「菸酒稅法」修正草案（行政院）
- 北北基計程車起跳價70調為85元 為何調漲？春節費率多少？一次了解（公視新聞網）
- 計程車起跳價北北基明年4月起漲至85元、夜間加成105元（中央社）
- 催生、助養、好住（台北市政府）
- 竹縣續發敬老禮金1萬元 維持排富4/1起受理申請（新竹縣政府）
- 桃園YouBike 4/1起前1小時免費（中央社）
- 看緊荷包！高雄車站「站東路」科技執法上路 停3分鐘噴1千2元（三立新聞網）
延伸閱讀
- 普發6000元「登記入帳」首日逾44萬人完成登記、28日可查詢登記結果，預估最快4/6可入帳
- 計程車工會喊漲，北北基起跳價90元；鼎泰豐22日起調漲小籠包每顆25元、蝦仁蛋炒飯270元
- 交通部擬修法汽車不禮讓行人罰鍰提高為3600元，預計3月底前上路實施
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。