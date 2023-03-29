2023/03/29,
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4月9大新制懶人包：普發6000入帳時間公布、電費調漲11％、北北基計程車漲價

4月9大新制懶人包：普發6000入帳時間公布、電費調漲11％、北北基計程車漲價
普發6000元登記入帳，3/28起開放查詢｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

普發6000元現金自4月6日起發放，民眾可以透過三種管道領取；公路總局4月開始推出道路訓練試辦。初步試辦課程路線長約3公里，已考取機車駕照的民眾可自由選擇參加與否。4月起平均電價調漲11%，其中針對產業部分，高壓與特高壓用電大戶調漲17%，低壓用戶調漲10%。行政院核定《菸酒稅法》修正案自4月1日起上路，加熱菸將根據每公斤或每千支1590元從高計稅課徵。

4月1日起全台多項新制上路，包括普發6000元入帳、電價平均調漲11％、北北基計程車起跳價漲到85元等。此外，交通部4月起試辦機車道路駕訓，志願參加者可補助1200元。4月4日起出生的新生兒加碼補助提升，第一胎補助金從2萬調至4萬。

以下整理4月上路的各個新制：

普發6000元：4月6日起開始領錢

普發6000元現金，自4月6日起發放，民眾可以透過三種管道領取：

  • 4月6日起：登記入帳、特定對象直接入帳、特定偏鄉造冊發放
  • 4月10日起：ATM領現
  • 4月17日起：郵局領現

機車「道路駕訓」4月上路，每人補助1200元

根據交通部的資料，公路總局4月將開始推出實際道路訓練試辦，以加強民眾的機車安全及防禦駕駛觀念。初步試辦課程時長達3小時，已考取機車駕照的民眾可以自由選擇參加與否。

《華視新聞網》也指出，試辦課程路線達3公里，內容包括兩段式左轉、路邊停車、變換車道及「無號誌」路口讓停等。全台共有14家駕訓業者進行試辦，政府會補助1200元的課程費用，未來如果試辦順利會再擴大推動。

平均電價調漲11％，用電大戶電價漲17％

（中央社）電價調漲定案，4月1日起，產業高壓、特高壓用電大戶調漲17%。但由於紡織、石化業目前景氣尚未復甦，相關業者皆表示，電費調漲對營運頗有壓力。

經濟部電價費率審議會決議，4月起平均電價調漲11%，其中針對產業部分，高壓與特高壓用電大戶調漲17%，低壓用戶調漲10%，2022年下半年用電衰退10%以上產業調幅減半。

紡織業2022年下半年受到終端需求不振影響，業界目前普遍仍保守看待後市，有業者受訪時坦言，全球景氣環境不佳，加上中國解封後市場出現低價競爭，電費調漲衍生的成本難轉嫁，營運上的確有壓力。

至於在海外多元布局的儒鴻則表示，公司採取分散設置廠房的策略，加上今（2023）年開始啟動太陽能計劃，透過太陽能板負擔部分用電，將電費調漲的影響陸續降低。

市況同樣仍面臨挑戰的石化業，對於電費調漲17%也很有感。有石化業者受訪時坦言，業界都理解台電虧損，不漲電費不行，但對石化業來說，除了電費調漲，接下來政府還要收取碳費，對產業來說，生產成本壓力不小。

石化業者指出，尤其石化業第1季營運還在低谷，就連第2季都不容看好，產業景氣可能要到第3季才有望好轉，營運面仍充滿挑戰，期盼政府未來漲價機制平均一點，「不要大部分都壓在工業」。

4月起加熱菸從重課稅

《經濟日報》指出，行政院核定《菸酒稅法》修正案自4月1日起上路，根據行政院的資訊，加熱菸將根據每公斤或每千支1590元從高計稅課徵。

討三 財政部 懶人包 from releaseey

北北基計程車漲價，起跳價從70元調漲至85元

根據《中央社》報導，4月1日開始，北北基計程車起跳價從70元上漲為85元，跳表秒數從80秒下修至60秒，夜間加成時段起程價也漲為105元。

《公視新聞網》彙整各縣市交通局計程車起跳價格，指出，台中、南投、台南、高雄的起跳價同樣為85元；桃園起跳價90元；新竹、苗栗、嘉義、雲林、彰化、屏東、花蓮、台東都是100元；宜蘭120元。

台北市生育補助兒童節起加碼

根據台北市政府的資訊，4月4日起，台北市生育補助將獲得以下改善：

  • 生育獎勵金提高：2023年4月4日（含當日）以後出生的新生兒家長，生1胎子女的補助金，從2萬增加至4萬元，生2胎補助金從2萬5000元提高至4萬5000元、3胎以上則從3萬元調至5萬元。只要在新生兒出生後60日內，在台北市戶政事務所辦理出生登記並提出申請、父母其中一方在北北基連續設籍期間滿10個月，且最後申請時設籍在台北市，就能申請領取。此外，設籍於新北市、基隆市，視同連續設籍於台北市。
  • 友善托育補助加碼，並取消稅率限制：4月4日起台北市取消托育補助稅率限制。此外，兒童送托準公共友善托加碼補助1000元，第1胎從每月4000元增至5000元；第2胎以上兒童則從6000元調升為7000元。
  • 育有二胎以上家庭，優先入住社宅，並享有租金補貼：針對育有2名以上0至6歲兒女的家庭，將採取加籤制度，提高入住機率。育有0-12歲孩童的社宅承租戶，給予定額加碼租金補貼，每育有1名給予加碼補貼1000元，最高3000元。

新竹縣續發敬老金1萬元，4月1日起至9月申請，具排富條款

新竹縣政府3月27日表示，今年將續發敬老禮金新台幣1萬元，從4月1日起至9月30日可受理申請。

新竹縣社會處說明，今年敬老禮金發放對象的三要件為：今年年滿65歲；民國94年8月1日以後設籍新竹縣；截至申請日當日已持續設籍滿10年者。若去年已申請並審核通過的長輩，今年可免重新申請。

社會處也強調，為讓資源公平合理運用，敬老禮金設有排富條款： 110年個人綜合所得總額超過50萬元。個人土地及房屋公告現值總額超過500萬元、領有軍公教退休（職）金（含政務、公營事業）、領有老農（漁）福利津貼、領有榮民就養給與者，不得領取敬老金。

桃園YouBike4月1日起，前60分鐘免費

桃園市長張善政3月8日表示，桃園市YouBike公共自行車4月1日起，從前30分鐘免費延長為前60分鐘免費；市府預估，一年將有190萬人次受惠。

桃園市政府交通局副局長王旭斌指出，新優惠措施上路之後，預估一年將有190萬人受惠，增加15%的騎乘量。也減緩民眾通勤壓力、填補公車路網縫隙，以及擴大觀光效益。

高雄車站「站東路」科技執法上路，停3分鐘以上將被罰1200元

高雄車站站東路，違規停車科技執法設備建置完成，即將於4月1日開始執法。

從4月1日起，只要在該處停車超過3分鐘的車輛，將會被自動錄影拍照依法逕行舉發，違規停車者，將依據道路交通管理處罰條例第56條規定，遭處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。

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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範


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