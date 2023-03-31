2023/03/31,
司法

《台美21世紀貿易倡議》被認定為「行政協定」，令人想起引爆太陽花學運的程序黑箱

《台美21世紀貿易倡議》被認定為「行政協定」，令人想起引爆太陽花學運的程序黑箱
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為求《台美貿易協定》能順利通關，備查或許是較快速簡便的方式，但這樣的操作是非常危險的，無論是從法律上或慣例上來看，將《台美貿易協定》認定為「行政協定」而非「條約」，是站不住腳的，且可能引發更大的政治風暴。

文：黃馨雯律師（環境權保障基金會）

2014年，立法委員張慶忠以《海峽兩岸服務貿易協議》（簡稱《服貿協議》）屬於行政命令為由，未經立法院完成審議，就將《服貿協議》交立法院院會存查，被質疑程序黑箱，引爆太陽花學運。

日前行政院經貿談判辦公室（下稱行政院經貿辦）新聞稿指出，《台美21世紀貿易倡議》談判順利，可望與美國就部分較無爭議的議題先簽署協議，然而釋出的媒體報導顯示，行政院定性即將簽署的文件（《台美貿易協定》）為「行政協定」。依《條約締結法》第12條規定，原則上行政協定僅需送立法院「備查」，而非「審議」，筆者憂慮《台美21世紀貿易倡議》，恐踏上《服貿協議》黑箱的後塵。

依照《司法院釋字第329號解釋》意旨及《條約締結法》第3條第1項規定，國際協定內容如涉及人民之權利義務，或國防、外交、財政或經濟上利益等國家重要事項，抑或涉及國內法律之變更，其性質屬於「條約」而非「行政協定」，應依同法第8條送立法院「審議」。

依據行政院經貿辦所公布的談判內容，《台美21世紀貿易倡議》包含貿易便捷化、良好法規實務、反貪腐、中小企業、農業、標準、數位貿易、勞動、環境、國營事業、非市場政策及做法等共11個議題，皆涉及我國經濟上利益，顯為國家重要事項，其中農業、標準、勞動、環境及國營事業都有可能涉及到法律的修正，且行政院經貿辦於3月16日公布的「台美倡議整體利益說明」及「台美倡議五項議題說明」更多處提及提供利害關係人表示意見之機會，不僅涉及人民權利，更有可能需要修法處理，相關資料都在在顯示了，《台美貿易協定》之內容應會涉及法律變更、人民權利及我國經濟上利益，故其性質應屬條約，而非僅為行政協定。

依照過去我國與其他國家簽署的貿易協定，也都以（準）條約案送立法院「審議」包含：台巴（巴拿馬）自由貿易協定、台尼自由貿易協定（已停止），台瓜自由貿易協定、台薩宏自由貿易協定、海峽兩岸經濟合作架構協議、台紐經濟合作協定、台星經濟夥伴協定、台巴（巴拉圭）經濟合作協定、台史經濟合作協定、台貝經濟合作協定、台馬(馬紹爾)經濟合作協定ECA（未生效）等12國，且其中僅最早簽署的台巴（巴拿馬）自由貿易協定逕付二讀並交付黨團協商外，其餘皆有送委員會審查，何以《台美貿易協定》得為例外？

在俄烏戰爭、美中抗衡的國際情勢下，《台美貿易協定》的簽署，將影響我國的國際地位，並牽動國際局勢的發展。為求《台美貿易協定》能順利通關，備查或許是較快速簡便的方式，但這樣的操作是非常危險的，無論是從法律上或慣例上來看，將《台美貿易協定》認定為「行政協定」而非「條約」，是站不住腳的，且可能引發更大的政治風暴。

民進黨此時尚掌握國會多數，過去以多數黨之勢碾壓通過所有爭議法案的經驗，也是不勝枚舉，因此要強勢通過有較高民意共識的《台美貿易協定》，應非難事。如國會在今年年底不幸反轉，親中政黨以尚未完成審查為由，排審《台美貿易協定》，反而將衍生更多爭議。更嚴重的是，如親中政黨取得執政權，未來與中國簽訂協定，也以類似的方式規避國會審查，出賣國格，葬送台灣，後果將不堪設想。

雖然行政院將《台美貿易協定》以行政協定之名義送立法院備查，立法院仍能自行決定要以審議或備查的方式通過，來避免黑箱的質疑，然而這也將造成違法先例，不如依法律、依慣例，以條約案的方式，直球對決，以杜爭議。

筆者於太陽花學運時，在立法院外頭守了20個晚上，堅信程序正義，認為《服貿協議》應經較具有民主正當性的國會適當之監督，期待當時和我們站在一起的民進黨，勿步入《服貿協議》的後塵，背叛太陽花世代。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀


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