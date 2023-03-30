年輕學生相繼輕生，是什麼讓學校成為一個不快樂的地方？
我們想讓你知道的是
追問「是什麼讓學校成為一個不快樂的地方？」也就是要反思與警醒還有多少壓迫和屈辱隱藏在校園的角落裡。要做的事千頭萬緒，每一個教育工作者都可以在自己的工作崗位做起，努力把不均等的權力關係降到最低程度。
文：黃涵榆（任教於台灣師範大學英語系）
筆者所服務的國立台灣師範大學於三月中旬傳出學生墜樓的不幸事件。無獨有偶，人本教育基金會日前舉發，豐原高中一名學生因不堪學校教官和校安人員長期不當管教而輕生的不幸消息，同時控訴校方和台中市教育局的處理方式。兩個不幸事件性質不盡相同，共同點在於它們都不應該被看成獨立的偶發事件。
哀悼這樣的不幸事件、如此年輕的生命的消逝使人無言。但筆者身為人父和教育工作者在哀傷之餘也想追問，學校作為一個知識陶冶和心靈成長的地方出了什麼問題？「我們的」孩子又為何如此絕望？
學校不是軍隊和監獄
根據人本教育基金會的陳述，豐原高中校方和台中市教育局在不幸事件發生之後，企圖掩飾和混淆視聽，把事件扭曲成學生行為不檢和適應不良。過程中家長也因爲學校傳遞的訊息而被誤導，錯過與小孩的深入溝通並即時提供必要援助的機會。
仔細了解整個不幸事件發展的過程，不禁令人憤怒與感慨，學校竟成了一座「敞視監獄」（the panopticon），不當的管教方式比之軍隊有過之而無不及，教官和校安人員的行徑更是無異於黑幫圍事。
據報導該名學生曾在校喝啤酒，自此就成為被特別「照顧」的對象。三不五時就被搜身，在毫無證據的情況下被誣賴偷錢，被逼寫自白書，一個學年下來被記了四支小過，被逼休學……。
關心這個不幸事件的讀者們可自行參考人本教育基金會的記者會資訊。殘害人性價值的不當管教不該有任何藉口，縱使學生曾有不當的行為，縱使輕生不是值得鼓勵的選擇，我們更需要警惕的是到底學校體制有什麼結構性的因素，造就了不當管教，成為不幸事件的誘因。
學校不是軍隊和監獄，學校「理想上」該是陶冶知識與情感乃至照料靈魂的處所。但長久以來台灣的教育體制甚至家庭，都把行為管教無限上綱，甚至有許多人「不處罰就不會教」。
自白書、悔過書、獎懲、各式各樣的處罰儀式和檢查，包括分數主義的教學與考試，都是敞視監獄的權力監控，對於學生進行級別標記，甚至是種族化的區分。這樣的敞視權力和威權的心態不懂得也不需要尊重，那是一套將學生「客體化」和非人化的權力機制。
在這樣的情況下，當教育部宣布教育鬆綁的政策，例如學生可自行添加保暖衣物，學校不得以服儀為由處罰學生，部分學校會反彈似乎並不令人意外。學生懂得據理力爭，換來教官「你去跟教育部說呀！」的反嗆。
無所不在的冷暴力
筆者很好奇，學校裡的其他老師、教官、校安和行政人員怎麼看待整個霸凌過程，一無所悉、睜一隻眼閉一隻眼或是冷漠以對。當我們企圖理解霸凌乃至於對於人性價值的壓迫的結構性因素，我們很容易忽略那些隱藏在日常生活中的暴力；因為過於平凡，使得我們失去覺察，甚至不以為意。
瑪麗法蘭絲・伊里戈揚（Marie-France Hirigoyen）著有《冷暴力：揭開日常生活中精神虐待的真相》（La hartcèlement moral: La violence perverse au qutidien）一書，探討日常生活中各種形式的「冷暴力」。
簡單來說，作者談的「冷暴力」泛指長期貶損、打擊他人自尊、使人身心受創的精神虐待，包括語言暴力、騷擾、網路霸凌、拒絕溝通等等，常見於包括家庭、職場、社會關係之中。這類的暴力不像身體虐待那樣明顯，甚至近乎隱形而不易舉證，但形同對靈魂的實質謀殺，因此讓受害者更孤立無助。
筆者不想在這裡覆述自己親身經歷和聽聞的老師在課堂上如何責罵和羞辱學生，還有多少教育工作者「不處罰就不會教」，無限上綱記過處分，縱容或合理化各種冷暴力。
也許我們不該天真地期待學校能夠讓所有傷痛都得得到安頓，畢竟每個學生都是複雜的個體，來自不同的家庭背景，有著不同的生活經驗。最低限度是不要讓學校成為一個冷暴力滋生的處所，每一個教育工作者在言語和行為的層次上，都能夠細心對待每一個學生，讓學生有更多喜歡上學的動機。
我們需要什麼樣輔導和諮商制度？
到底還要發生多少次令人悲傷的事件，我們才願意或者才能夠徹底檢討獎懲制度的存廢、教學和對待學生的方式？我們需要什麼樣的輔導制度，才比較有可能接住更多的無助學生？
事實上，筆者所服務的學校在過去幾年裡接連發生過數起學生輕生的不幸事件，甚至在各大學校園也都時有所聞。更令人感到憂慮的是，這樣的現象是否會（或者已經？）向下延伸到國高中。
心理輔導和諮商乃至於整個精神醫療體系千頭萬緒，不是本文有能力處理的議題。但筆者必須沈痛地指出，若要抓住更多需要幫助的學生，絕對不能只是在不幸發生之後，行禮如儀地發布類似「校長給全校師生的一封信」。
事後的關懷和安撫很重要，但是更重要的是專業諮商和支援系統的建置和運作，這不是談一談就可以，而是需要充分的人力物力，要做很多實際的工作。
試問，如在類似師大校方引以為傲的「專責導師」制度下，一位專責導師要負責一整個系所有時動輒上百位學生的輔導工作，是要如何接住需要幫助的學生？健康中心提供了哪些資源，專業諮商好預約嗎？和家庭的聯繫溝通充足嗎？學校治理是否都還是成本獲利導向，不願意在這些事情上多挹注資金和資源？
學校需要建制的輔導和諮商體系不只需要充足的人物力，更需要具備更高的便利性和機動性，為個別學生不同的學業、情緒和生活狀況提供不同的協助，進行個人化的諮商和療程，不論是談話、瑜伽、音樂、藝術、哲學與文學諮商都可以是選項，到必要的轉診就醫，都可以是學校輔導和諮商體系應該提供的協助。
是什麼讓學校成為一個不快樂的地方？
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。