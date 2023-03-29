暫停調查杜特蒂掃毒戰上訴遭駁回，小馬可仕：「結束菲律賓在國際刑事法院的所有參與」
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國際刑事法院日前以「缺乏具有說服力的理由」，拒絕了菲律賓政府提出暫停調查前總統杜特蒂發動掃毒戰爭的上訴，對此，現任總統小馬可仕回應將斷絕與國際法庭的關係。
3月27日，國際刑事法院（International Criminal Court，簡稱ICC）拒絕菲律賓政府提出暫停調查前總統杜特蒂發動掃毒戰爭的上訴，對此，現任總統小馬可仕回應將斷絕所有與國際法庭關係。
據《菲律賓星報》，2021年9月15日，國際刑事法院第一預審分庭授權檢察官著手調查杜特蒂涉嫌在2011年11月1日至2019年3月16日間，在毒品戰爭中犯下的罪行，涵蓋他擔任達沃市（Davao）市長到菲律賓總統的期間。調查過程中曾應菲律賓的請求下於2011年11月暫停調查，直至今年1月26日，國際刑事法院預審分庭再度授權檢察官Karim Khan重啟調查。
今年2月6日，菲律賓再度提交上訴通知書，要求在上訴最終結果之前暫停調查，此次的暫停要求則被國際刑事法院於本月27日拒絕，駁回理由為「缺乏具有說服力的理由」。
預審分庭指出，該國僅在上訴中表示，如果檢察官在訴訟程序的這個階段進行調查，將導致「難以糾正且可能無法挽回」的後果，未能詳細解釋這些影響是什麼以及可能所涵蓋的範圍。
「上訴分庭不認為執行被上訴裁決會造成『難以糾正』或『可能無法逆轉』或『可能有可能破壞上訴目的』的後果。」長達8頁的裁決書寫道。
「由於缺乏有說服力的理由支持下令暫停生效，上訴分庭駁回了該請求。」裁決書也強調，無論國際刑事法院的訴訟程序如何，菲律賓都可以繼續進行調查。
上訴分庭的決定對受害者家屬及其律師來說是一個喜聞樂見的進展，然而此決定也使總統小馬可仕決意斷絕與國際刑事法院的所有關係，並強調該機構侵害到菲律賓主權。
根據《路透社》與《半島電視台》報導，小馬可仕在媒體訪問中表示：「這結束了菲律賓在國際刑事法院的所有參與，我們基本上正在與該機構脫離所有聯繫與溝通。」
「我們最終回到了與開始時相同的立場，那就是我們不能與國際刑事法院合作，考慮到我們認為國際刑事法院的管轄干涉了國家主權，這是一個非常嚴重的問題。」他說，並澄清上訴只是該國調查過程的一部分，並不代表參與了國際刑事法院的行動。
司法部長Jesus Crispin Remulla則表示，政府不會允許國際刑事法院的檢察官出現在菲律賓的土地上。
「現在，我們告訴他們我們可以做到（調查涉嫌危害人類罪）。若有人投訴，我們就會處理，但如果他們堅持這樣做，那麼祝他們好運，因為他們無法進入我們的國家實施與我們不同的法治。」Remulla說。
然而，菲律賓左翼政黨民族第一（Bayan Muna）主席，同時也是掃毒戰受害者律師的Neri Colmenares則支持國際刑事法院的決定，他表示：「菲律賓要求暫停調查只是為了拖延時間，上訴分庭駁回這一要求是正確的。我們要求上訴分庭一勞永逸地駁回杜特蒂政府的上訴，以便早日結束調查，並希望能夠確實審判前總統杜特蒂。」
他還要求菲律賓政府不要使用公共資金為杜特蒂辯護，杜特蒂特作為律師可以為自己辯護。
「我們要求馬可仕政府給他這個機會（為自己辯護），以拯救貧困的菲律賓人民，他們當中的許多人被剝奪了政府法律援助和數百萬公共資金」他說。
菲律賓警方宣稱，在杜特蒂執政期間，共有6千多人在打擊非法毒品的行動中喪生，但人權組織則表示死亡人數可能高出三倍，且大多是底層的毒販和吸毒者。
虽然菲律賓已於2019年杜特蒂執政期間正式退出國際刑事法庭規約，但法院仍對他在掃毒戰犯下的罪行保有裁量權，因为發生掃毒戰爭時，菲律賓仍是缔约國。
面對多項殺人指控，杜特蒂一再表示，除了自衛外，他並沒有下達殺人指令，他也曾表示願意就毒品戰爭接受審判，但只能在菲律賓法庭接受審判。
新聞來源：
- ICC won’t suspend probe on drug war（菲律賓星報）
- Philippines' Marcos to shut out ICC after losing drugs war appeal（路透社）
- ICC to resume investigation into Philippines’s deadly drug war（半島電視台）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。