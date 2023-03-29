2023/03/29,
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暫停調查杜特蒂掃毒戰上訴遭駁回，小馬可仕：「結束菲律賓在國際刑事法院的所有參與」

暫停調查杜特蒂掃毒戰上訴遭駁回，小馬可仕：「結束菲律賓在國際刑事法院的所有參與」
杜特蒂執政期間發動掃毒戰爭。Photo Credit:GettyImages

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國際刑事法院日前以「缺乏具有說服力的理由」，拒絕了菲律賓政府提出暫停調查前總統杜特蒂發動掃毒戰爭的上訴，對此，現任總統小馬可仕回應將斷絕與國際法庭的關係。

3月27日，國際刑事法院（International Criminal Court，簡稱ICC）拒絕菲律賓政府提出暫停調查前總統杜特蒂發動掃毒戰爭的上訴，對此，現任總統小馬可仕回應將斷絕所有與國際法庭關係。

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Photo Credit:GettyImages
菲律賓前任總統杜特蒂（左）及現任總統小馬可仕（右）。

據《菲律賓星報》，2021年9月15日，國際刑事法院第一預審分庭授權檢察官著手調查杜特蒂涉嫌在2011年11月1日至2019年3月16日間，在毒品戰爭中犯下的罪行，涵蓋他擔任達沃市（Davao）市長到菲律賓總統的期間。調查過程中曾應菲律賓的請求下於2011年11月暫停調查，直至今年1月26日，國際刑事法院預審分庭再度授權檢察官Karim Khan重啟調查。

今年2月6日，菲律賓再度提交上訴通知書，要求在上訴最終結果之前暫停調查，此次的暫停要求則被國際刑事法院於本月27日拒絕，駁回理由為「缺乏具有說服力的理由」。

預審分庭指出，該國僅在上訴中表示，如果檢察官在訴訟程序的這個階段進行調查，將導致「難以糾正且可能無法挽回」的後果，未能詳細解釋這些影響是什麼以及可能所涵蓋的範圍。

「上訴分庭不認為執行被上訴裁決會造成『難以糾正』或『可能無法逆轉』或『可能有可能破壞上訴目的』的後果。」長達8頁的裁決書寫道。

「由於缺乏有說服力的理由支持下令暫停生效，上訴分庭駁回了該請求。」裁決書也強調，無論國際刑事法院的訴訟程序如何，菲律賓都可以繼續進行調查。

上訴分庭的決定對受害者家屬及其律師來說是一個喜聞樂見的進展，然而此決定也使總統小馬可仕決意斷絕與國際刑事法院的所有關係，並強調該機構侵害到菲律賓主權。

根據《路透社》與《半島電視台》報導，小馬可仕在媒體訪問中表示：「這結束了菲律賓在國際刑事法院的所有參與，我們基本上正在與該機構脫離所有聯繫與溝通。」

「我們最終回到了與開始時相同的立場，那就是我們不能與國際刑事法院合作，考慮到我們認為國際刑事法院的管轄干涉了國家主權，這是一個非常嚴重的問題。」他說，並澄清上訴只是該國調查過程的一部分，並不代表參與了國際刑事法院的行動。

司法部長Jesus Crispin Remulla則表示，政府不會允許國際刑事法院的檢察官出現在菲律賓的土地上。

「現在，我們告訴他們我們可以做到（調查涉嫌危害人類罪）。若有人投訴，我們就會處理，但如果他們堅持這樣做，那麼祝他們好運，因為他們無法進入我們的國家實施與我們不同的法治。」Remulla說。

然而，菲律賓左翼政黨民族第一（Bayan Muna）主席，同時也是掃毒戰受害者律師的Neri Colmenares則支持國際刑事法院的決定，他表示：「菲律賓要求暫停調查只是為了拖延時間，上訴分庭駁回這一要求是正確的。我們要求上訴分庭一勞永逸地駁回杜特蒂政府的上訴，以便早日結束調查，並希望能夠確實審判前總統杜特蒂。」

他還要求菲律賓政府不要使用公共資金為杜特蒂辯護，杜特蒂特作為律師可以為自己辯護。

「我們要求馬可仕政府給他這個機會（為自己辯護），以拯救貧困的菲律賓人民，他們當中的許多人被剝奪了政府法律援助和數百萬公共資金」他說。

菲律賓警方宣稱，在杜特蒂執政期間，共有6千多人在打擊非法毒品的行動中喪生，但人權組織則表示死亡人數可能高出三倍，且大多是底層的毒販和吸毒者。

虽然菲律賓已於2019年杜特蒂執政期間正式退出國際刑事法庭規約，但法院仍對他在掃毒戰犯下的罪行保有裁量權，因为發生掃毒戰爭時，菲律賓仍是缔约國。

面對多項殺人指控，杜特蒂一再表示，除了自衛外，他並沒有下達殺人指令，他也曾表示願意就毒品戰爭接受審判，但只能在菲律賓法庭接受審判。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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