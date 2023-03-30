GPT-4可以做什麼Google辦不到的事？強大又便宜的自學工具，而且不會鬼話連篇
我們想讓你知道的是
ChatGPT從去（2022）年11月發表以來到現在不到半年，已經飛速地進步中，無法想像幾年後這個人工智慧模型會有多大的進步。但使用GPT最困難的一點是：你到底要輸入什麼？越能輸入很棒提示詞的使用者，就能從GPT模型中得到更多。
GPT-4發表後有著驚人的表現，最驚人的兩幕是GPT-4讀懂了一張外表是VGA接頭的Lightning傳輸線，另外一幕則是傳一張用筆畫出來的網頁框架圖，GPT-4可以「看懂」並直接輸出HTML語言。除了官網介紹的這兩個功能以外，還有在網路上傳得另一個誇張的用法，是有人將擺好的的冰箱內部畫面丟入GPT-4中，結果GPT-4讀懂了相片中的食材，並建議起根據這些食材的食譜，在解釋力上又更上了一層樓。
目前怎麼用到GPT-4服務？
不過這些功能目前我們都無法使用，目前只提供給開發者使用，而且必須填單申請GPT-4 API服務才有機會使用。目前可以使用GPT-4的路徑有兩個方式：
- 購買ChatGPT Plus：費用是每個月20美金，在開啟新對話的時候就可以選擇要用哪個GPT模型，目前也有使用量限制，每3個小時能用25個問題。
- 使用New Bing服務：先下載edge瀏覽器並申請New Bing服務（需要有一個微軟帳號），大約一週的時間就可以使用，New Bing現在就是支援GPT-4的語言模型。
GPT-3.5和GPT-4有什麼不同？
很有趣的是，如果使用Chat GPT服務的話這個問題無法回答，但升級到Plus版本以後，GPT-4就可回答以下：
GPT-3.5和GPT-4都是基於Transformer架構的大型語言模型，分別由OpenAI開發。雖然在設計理念上有很多相似之處，但GPT-4在一些關鍵方面有所改進，以提高性能和應用範圍。
- 模型大小：GPT-4的模型規模相對於GPT-3.5有所增加。這意味著GPT-4包含更多的參數，能更好地捕捉複雜的語言結構和知識。
- 數據集：GPT-4在更大、更新的數據集上進行了訓練，這有助於模型獲得更廣泛和更新的知識。
- 預測性能：由於模型大小和數據集的增加，GPT-4在很多NLP（自然語言處理）任務上的表現優於GPT-3.5。這包括語言生成、理解、翻譯和問答等任務。
- 生成篇幅：GPT-4相對於GPT-3.5在生成長文本方面的能力有所改善，能夠生成更連貫且具有結構性的回答。
- 知識表示：GPT-4對於捕捉和表達專業領域知識有更好的能力，可以更好地回答專業或技術性問題。
- 容錯能力：GPT-4對於用戶輸入的語法和拼寫錯誤有更強的容錯能力，可以更好地理解並生成合適的回答。
總之，GPT-4在模型大小、數據集、預測性能、生成篇幅、知識表示和容錯能力等方面，相對於GPT-3.5都有所改進。然而，這兩個模型在某些方面仍然存在限制，例如對於常識和推理能力的缺乏，以及生成偏見和不可靠信息的潛在風險。
GPT可以辦到什麼事，是Google不能辦到的？
Google可以檢索巨量的網路資料，我們在這些資料中找到我們想要的答案，再透過自己的力量來執行。GPT則可以根據你的需求，直接寫出想要的答案。例如如果我們想要寫一個隨機抽籤的程式，我們可以透過google找到他人分享的版本，透過GPT則可以直接為你的描述寫出對應的程式碼，一來一回之間節省很多時間。
再以程式碼舉例，如果我寫了一段程式碼，發現執行有問題，Google並不能解決這個問題，而GPT可以直接修正你的程式碼。
現在我們可以用哪些GPT-4的特色？
以目前可用的範圍來看，GPT-4更注重上下文脈絡，因此是相當好且便宜的自學工具，我們以高中數學和和律師考試題目來測試：
高中數學考題
1. 下列各敘述何者正確？
（1）過直線L外一點P﹐恰有一直線平行於已知直線L
（2）過平面E外一點P﹐恰有一直線平行於已知平面E
（3）過空間中任意一點P﹐恰有一直線垂直已知直線L
（4）過空間中任意一點P﹐恰有一平面垂直已知直線L
（5）過空間中任意一點P﹐恰有一平面垂直已知平面E
GPT-4回答：
以下是各敘述的翻譯和解釋：
（1） 通過直線L以外的一點P，恰好有一條直線平行於已知的直線L。
（2） 通過平面E以外的一點P，恰好有一條直線平行於已知的平面E。
（3） 通過空間中任意一點P，恰好有一條直線垂直於已知的直線L。
（4） 通過空間中任意一點P，恰好有一個平面垂直於已知的直線L。
（5） 通過空間中任意一點P，恰好有一個平面垂直於已知的平面E。
正確敘述為：（1）過直線L外一點P﹐恰有一直線平行於已知直線L。
根據歐幾里得幾何，通過一個平面外的點，可以作一條與該平面平行的直線。而對於其他選項，它們的敘述並不正確。
接著我們問一題律師考題：
甲以玻璃瓶裝滿汽油，在瓶口塞入布條，於布條上點火後，丟入乙家的院子中，玻璃瓶碎裂後著火燃燒，因而將乙家燒燬。下列敘述何者正確？
1.裝滿汽油之玻璃瓶為爆裂物，故甲應構成刑法第 176 條準放火罪
2.甲未直接於乙家縱火，故未構成任何一種放火罪
3.甲僅針對某乙實施攻擊，故未構成任何公共危險罪章之罪
4.甲構成刑法第 173 條第 1 項放火罪
GPT-4回答：
在這個情景中，甲使用一個裝滿汽油的玻璃瓶，並在布條上點火，將其丟入乙家的院子中。玻璃瓶碎裂後著火燃燒，導致乙家被燒毀。根據這些事實，以下敘述正確的是：
4.甲構成刑法第 173 條第 1 項放火罪。
根據刑法第 173 條第 1 項的規定，故意縱火或以其他方法引起火災，致使他人住宅或居住的房舍或其他建築物或船舶毀壞者，處有期徒刑五年以上，無期徒刑或死刑。甲的行為符合放火罪的構成要件，故應承擔相應的刑事責任。
至於其他選項，它們的敘述並不正確。
以下是其他選項敘述錯誤的原因：
1.裝滿汽油之玻璃瓶為爆裂物，故甲應構成刑法第 176 條準放火罪。
錯誤原因：刑法第 176 條準放火罪指的是使用爆裂物等危險物品，因而使他人房屋等遭受危害的行為。然而，在這個案例中，甲使用的是裝滿汽油的玻璃瓶，並非典型的爆裂物。因此，應該按照刑法第 173 條第 1 項放火罪來認定。
2.甲未直接於乙家縱火，故未構成任何一種放火罪。
錯誤原因：放火罪的構成要件是故意縱火或以其他方法引起火災，使他人的財產遭受損失。在本案中，雖然甲沒有直接在乙家縱火，但他故意使用裝滿汽油的玻璃瓶並點燃布條，使乙家起火並燒毀。因此，甲的行為仍構成放火罪。
3.甲僅針對某乙實施攻擊，故未構成任何公共危險罪章之罪。
錯誤原因：甲的行為在乙家引起火災，導致乙家被燒毀。這不僅對乙個人構成威脅，還可能對周邊建築物和居民構成公共危險。然而，在這個情況下，由於甲的行為直接構成刑法第 173 條第 1 項放火罪，不需要再討論公共危險罪章之罪的問題。
仍然可以嘗試辨識圖片
我們用圖片網址的方式，來測試GPT-4是否能認出皮卡丘：
請問這張圖是什麼意思：https://i.imgur.com/72tu0U1.png
GPT-4回答：
這張圖是表示一個簡單的電路，其中有一個開關和一個電燈。在開關被打開的情況下，電流可以流通到電燈，使其發光；而在開關關閉的情況下，電流無法流通到電燈，使其不發光。該圖被廣泛用於教授電路的基本原理和組成部分。
這個答案完全錯誤！
但如果給一定指引，則有機會成功，以下測試恐龍類別。
請問這張圖是哪一種恐龍？
https://reurl.cc/Dmxv6N
GPT-4回答：
這張圖顯示的是暴龍（Tyrannosaurus rex），是已知最著名的恐龍之一，也是最大的肉食性恐龍之一。暴龍生活在距今約6800萬年前的白堊紀晚期，是在北美洲古代的西部地區生活的。它們有著強壯的後腿和大型的下頜，可以咬斷大型的獵物。
更強大的翻譯工具
GPT-4可以輸入提高到高達32，768個token，大概是8000字元左右，這對需要大段大段的翻譯來說非常方便。這裡推薦這個可以快速取出Youtube影片字幕的外掛工具，再透過GPT-4就可以大量翻譯文字，好處是看文字的速度比看影片快多了，如果只是要擷取知識的話，推薦用這樣的方式來做喔！
用好GPT的關鍵：使用提示詞的能力
ChatGPT從去（2022）年11月發表以來到現在不到半年，已經飛速地進步中，無法想像幾年後這個人工智慧模型會有多大的進步。但使用GPT最困難的一點是：你到底要輸入什麼？越能輸入很棒提示詞的使用者，就能從GPT模型中得到更多，所以輸入提示詞反而成為一種能力，甚至是一種新的語言。可想而知接下來人人手上都要有一本提示詞的詞典，根據需要的內容來輸入已取得想要的答案。
擁有無邊際創意和想法的人，GPT就會給你跟多，如果試用GPT幾次就放掉的使用者，建議多練習一點，因為在未來使用提示詞的能力，可能就是現在學會使用一種軟體的能力。
可以想像，之後可能有兩種人，一種是把GPT當Google使用，用少量的字詞來快速取得想要的答案；另一種則是描繪得更精細，GPT回饋更多又更多。所以未來說不定最重要的技能將是「描述問題與假設的能力」，可以說是很會寫作的科學家嗎？
延伸閱讀
- 歐洲刑警組織：ChatGPT等AI聊天機器人恐助歹徒升級犯罪技術、吸金詐財
- 與其做台版ChatGPT，何不透過AI把客家話和台語保留下來呢？這才是正確的應用方向
- 專家談GPT-4：Google是圖書館員，ChatGPT是口譯員，腦補是難免的
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、 Chatbot 、 ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。