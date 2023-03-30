GPT-4發表後有著驚人的表現，最驚人的兩幕是GPT-4讀懂了一張外表是VGA接頭的Lightning傳輸線，另外一幕則是傳一張用筆畫出來的網頁框架圖，GPT-4可以「看懂」並直接輸出HTML語言。除了官網介紹的這兩個功能以外，還有在網路上傳得另一個誇張的用法，是有人將擺好的的冰箱內部畫面丟入GPT-4中，結果GPT-4讀懂了相片中的食材，並建議起根據這些食材的食譜，在解釋力上又更上了一層樓。

目前怎麼用到GPT-4服務？

不過這些功能目前我們都無法使用，目前只提供給開發者使用，而且必須填單申請GPT-4 API服務才有機會使用。目前可以使用GPT-4的路徑有兩個方式：

購買ChatGPT Plus：費用是每個月20美金，在開啟新對話的時候就可以選擇要用哪個GPT模型，目前也有使用量限制，每3個小時能用25個問題。 使用New Bing服務：先下載edge瀏覽器並申請New Bing服務（需要有一個微軟帳號），大約一週的時間就可以使用，New Bing現在就是支援GPT-4的語言模型。

GPT-3.5和GPT-4有什麼不同？

很有趣的是，如果使用Chat GPT服務的話這個問題無法回答，但升級到Plus版本以後，GPT-4就可回答以下：

GPT-3.5和GPT-4都是基於Transformer架構的大型語言模型，分別由OpenAI開發。雖然在設計理念上有很多相似之處，但GPT-4在一些關鍵方面有所改進，以提高性能和應用範圍。 模型大小：GPT-4的模型規模相對於GPT-3.5有所增加。這意味著GPT-4包含更多的參數，能更好地捕捉複雜的語言結構和知識。

數據集：GPT-4在更大、更新的數據集上進行了訓練，這有助於模型獲得更廣泛和更新的知識。

預測性能：由於模型大小和數據集的增加，GPT-4在很多NLP（自然語言處理）任務上的表現優於GPT-3.5。這包括語言生成、理解、翻譯和問答等任務。

生成篇幅：GPT-4相對於GPT-3.5在生成長文本方面的能力有所改善，能夠生成更連貫且具有結構性的回答。

知識表示：GPT-4對於捕捉和表達專業領域知識有更好的能力，可以更好地回答專業或技術性問題。

容錯能力：GPT-4對於用戶輸入的語法和拼寫錯誤有更強的容錯能力，可以更好地理解並生成合適的回答。

總之，GPT-4在模型大小、數據集、預測性能、生成篇幅、知識表示和容錯能力等方面，相對於GPT-3.5都有所改進。然而，這兩個模型在某些方面仍然存在限制，例如對於常識和推理能力的缺乏，以及生成偏見和不可靠信息的潛在風險。

GPT可以辦到什麼事，是Google不能辦到的？

Google可以檢索巨量的網路資料，我們在這些資料中找到我們想要的答案，再透過自己的力量來執行。GPT則可以根據你的需求，直接寫出想要的答案。例如如果我們想要寫一個隨機抽籤的程式，我們可以透過google找到他人分享的版本，透過GPT則可以直接為你的描述寫出對應的程式碼，一來一回之間節省很多時間。

再以程式碼舉例，如果我寫了一段程式碼，發現執行有問題，Google並不能解決這個問題，而GPT可以直接修正你的程式碼。

現在我們可以用哪些GPT-4的特色？

以目前可用的範圍來看，GPT-4更注重上下文脈絡，因此是相當好且便宜的自學工具，我們以高中數學和和律師考試題目來測試：

高中數學考題

1. 下列各敘述何者正確？ （1）過直線L外一點P﹐恰有一直線平行於已知直線L

（2）過平面E外一點P﹐恰有一直線平行於已知平面E

（3）過空間中任意一點P﹐恰有一直線垂直已知直線L

（4）過空間中任意一點P﹐恰有一平面垂直已知直線L

（5）過空間中任意一點P﹐恰有一平面垂直已知平面E

GPT-4回答：

以下是各敘述的翻譯和解釋： （1） 通過直線L以外的一點P，恰好有一條直線平行於已知的直線L。

（2） 通過平面E以外的一點P，恰好有一條直線平行於已知的平面E。

（3） 通過空間中任意一點P，恰好有一條直線垂直於已知的直線L。

（4） 通過空間中任意一點P，恰好有一個平面垂直於已知的直線L。

（5） 通過空間中任意一點P，恰好有一個平面垂直於已知的平面E。 正確敘述為：（1）過直線L外一點P﹐恰有一直線平行於已知直線L。 根據歐幾里得幾何，通過一個平面外的點，可以作一條與該平面平行的直線。而對於其他選項，它們的敘述並不正確。

接著我們問一題律師考題：

甲以玻璃瓶裝滿汽油，在瓶口塞入布條，於布條上點火後，丟入乙家的院子中，玻璃瓶碎裂後著火燃燒，因而將乙家燒燬。下列敘述何者正確？ 1.裝滿汽油之玻璃瓶為爆裂物，故甲應構成刑法第 176 條準放火罪

2.甲未直接於乙家縱火，故未構成任何一種放火罪

3.甲僅針對某乙實施攻擊，故未構成任何公共危險罪章之罪

4.甲構成刑法第 173 條第 1 項放火罪

GPT-4回答：

在這個情景中，甲使用一個裝滿汽油的玻璃瓶，並在布條上點火，將其丟入乙家的院子中。玻璃瓶碎裂後著火燃燒，導致乙家被燒毀。根據這些事實，以下敘述正確的是： 4.甲構成刑法第 173 條第 1 項放火罪。 根據刑法第 173 條第 1 項的規定，故意縱火或以其他方法引起火災，致使他人住宅或居住的房舍或其他建築物或船舶毀壞者，處有期徒刑五年以上，無期徒刑或死刑。甲的行為符合放火罪的構成要件，故應承擔相應的刑事責任。 至於其他選項，它們的敘述並不正確。 以下是其他選項敘述錯誤的原因： 1.裝滿汽油之玻璃瓶為爆裂物，故甲應構成刑法第 176 條準放火罪。 錯誤原因：刑法第 176 條準放火罪指的是使用爆裂物等危險物品，因而使他人房屋等遭受危害的行為。然而，在這個案例中，甲使用的是裝滿汽油的玻璃瓶，並非典型的爆裂物。因此，應該按照刑法第 173 條第 1 項放火罪來認定。 2.甲未直接於乙家縱火，故未構成任何一種放火罪。 錯誤原因：放火罪的構成要件是故意縱火或以其他方法引起火災，使他人的財產遭受損失。在本案中，雖然甲沒有直接在乙家縱火，但他故意使用裝滿汽油的玻璃瓶並點燃布條，使乙家起火並燒毀。因此，甲的行為仍構成放火罪。 3.甲僅針對某乙實施攻擊，故未構成任何公共危險罪章之罪。 錯誤原因：甲的行為在乙家引起火災，導致乙家被燒毀。這不僅對乙個人構成威脅，還可能對周邊建築物和居民構成公共危險。然而，在這個情況下，由於甲的行為直接構成刑法第 173 條第 1 項放火罪，不需要再討論公共危險罪章之罪的問題。

仍然可以嘗試辨識圖片

我們用圖片網址的方式，來測試GPT-4是否能認出皮卡丘：

GPT-4回答：

這張圖是表示一個簡單的電路，其中有一個開關和一個電燈。在開關被打開的情況下，電流可以流通到電燈，使其發光；而在開關關閉的情況下，電流無法流通到電燈，使其不發光。該圖被廣泛用於教授電路的基本原理和組成部分。

這個答案完全錯誤！

但如果給一定指引，則有機會成功，以下測試恐龍類別。

請問這張圖是哪一種恐龍？ https://reurl.cc/Dmxv6N

GPT-4回答：

這張圖顯示的是暴龍（Tyrannosaurus rex），是已知最著名的恐龍之一，也是最大的肉食性恐龍之一。暴龍生活在距今約6800萬年前的白堊紀晚期，是在北美洲古代的西部地區生活的。它們有著強壯的後腿和大型的下頜，可以咬斷大型的獵物。

更強大的翻譯工具

GPT-4可以輸入提高到高達32，768個token，大概是8000字元左右，這對需要大段大段的翻譯來說非常方便。這裡推薦這個可以快速取出Youtube影片字幕的外掛工具，再透過GPT-4就可以大量翻譯文字，好處是看文字的速度比看影片快多了，如果只是要擷取知識的話，推薦用這樣的方式來做喔！

用好GPT的關鍵：使用提示詞的能力

ChatGPT從去（2022）年11月發表以來到現在不到半年，已經飛速地進步中，無法想像幾年後這個人工智慧模型會有多大的進步。但使用GPT最困難的一點是：你到底要輸入什麼？越能輸入很棒提示詞的使用者，就能從GPT模型中得到更多，所以輸入提示詞反而成為一種能力，甚至是一種新的語言。可想而知接下來人人手上都要有一本提示詞的詞典，根據需要的內容來輸入已取得想要的答案。

擁有無邊際創意和想法的人，GPT就會給你跟多，如果試用GPT幾次就放掉的使用者，建議多練習一點，因為在未來使用提示詞的能力，可能就是現在學會使用一種軟體的能力。

可以想像，之後可能有兩種人，一種是把GPT當Google使用，用少量的字詞來快速取得想要的答案；另一種則是描繪得更精細，GPT回饋更多又更多。所以未來說不定最重要的技能將是「描述問題與假設的能力」，可以說是很會寫作的科學家嗎？

本文經癮科技授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航