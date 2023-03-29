Netflix重磅華語影集《模仿犯》3/31上線，金鐘視帝吳慷仁：「這是台灣累積數年拍攝的類型片」
我們想讓你知道的是
Netflix即將於3月31日本週五，推出改編自日本知名推理作家宮部美幸的《模仿犯》。劇組團隊也在今（29）日舉辦上線記者會，包含吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、江宜蓉、夏騰宏等人均盛裝出席，會中眾人也發表對於此劇的看法，吳慷仁就表示：「希望台灣觀眾能有滿滿的感動。」
Netflix與瀚草文創共同打造的華語影集《模仿犯》，由製作人曾瀚賢、湯昇榮領軍，導演張榮吉與張亨如共同執導。集結吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、姚淳耀、范少勳、江宜蓉、夏騰宏等人演出，至於林心如則是擔任特別演出。在影集正式上線的前兩日，舉辦上線記者會，包含Netflix代表、製作人、導演、部分演員皆出席，表達對影集的看法以及上線後的期待。
Netflix、瀚草文創與《模仿犯》
美國知名串流平台Netflix的原創作品全世界開花，影集、電影、動畫乃至於遊戲，各種娛樂類型無論是自行製作，抑或是收入版權，成績皆有目共睹。而除了歐美作品之外，Netflix也積極拓展外地市場，與日本、韓國或是亞洲等地合作原創影集，近期Netflix更是透過韓劇，在亞洲甚至於全球市場大放異彩，2021年的《魷魚遊戲》到2023年的《黑暗榮耀》，幾乎每推出一部都是話題人氣作品。
至於Netflix也嘗試與台灣團隊合作，2019年10月31日，Netflix從出資、製作、劇本、選角、拍攝、剪輯到後製全程參與，與操刀《通靈少女》的新加坡IFA稜聚傳播共同合作，聲勢浩大的將首部華語原創影集《罪夢者》推出。可惜當時口碑反應不如預期，之後兩部華語原創作品《極道千金》和《彼岸之嫁》也無法逆勢而上，Netflix無法駕馭華語內容的聲浪不斷傳出。
而時序邁入2020年中，Netflix捲土重來，繼《罪夢者》後再度瞄準台劇類型片，看上以刑偵推理懸疑為主軸的《誰是被害者》，此作品集結台灣老、中、青三個世代，當紅的中流砥柱張孝全、許瑋甯；世代傳承的資深演員丁寧、王識賢、夏靖庭；也有像李沐這類初試啼聲的新鮮人。
雖然都是掛上「Netflix原創作品」，但與《罪夢者》不同的是，《誰是被害者》Netflix並未全程參與，僅只是「收購獨家播映權」，而《誰是被害者》幕後最大功臣，便是由曾瀚賢創辦，湯昇榮擔綱總經理的台灣製作公司「瀚草文創」。《誰是被害者》在當時引起的討論度與好口碑，也讓Netflix與瀚草相輔相成，後續在粉絲的期盼下，皆有意推出續作《誰是被害者2》。
至於Netflix循著此操盤模式，陸續在平台推出《華燈初上》、《媽，別鬧了！》、《她和她的她》等受到觀眾喜愛的台灣作品；而瀚草文創的湯昇榮，在此期間也製作出許多膾炙人口的影集，包含《茶金》、《火神的眼淚》等等，無論是電視戲劇類金鐘獎，或是劇迷間的口碑，都能看見成績。
而在今（2023）年3月31日，Netflix與瀚草文創的曾瀚賢、湯昇榮，推出改編自日本知名推理作家宮部美幸的同名作品《模仿犯》。此作同樣是瀚草兩名製作人拿手的刑偵類型作，集結的卡司陣容也是台灣人氣影星，至於雙導演之一的張榮吉曾以運動類型電影《下半場》，獲得台北電影獎最佳導演；而張亨如執導過類型影集《噬罪者》，並有《血觀音》、《健忘村》等片的副導經驗。
除此之外，《模仿犯》劇本顧問由《法網遊龍：特案組》、《指定倖存者》編劇Neal Baer擔綱；《咒》、《狂徒》、《天橋上的魔術師》金鐘、金馬雙料得主的陳克勤擔任攝影指導；憑藉《緝魂》獲金馬獎最佳剪輯的解孟儒操刀剪接；《亡命之途》、《詭扯》入圍金馬獎美術設計的蕭仁傑擔任美術指導，背後團隊一字排開，幾乎皆是金字招牌。
Netflix對於此次再度與瀚草等台灣影視工作者合作，華語內容部經理Maya在記者會席間就表示：「瀚草是我們非常珍貴重視的台灣夥伴，繼《誰是被害者》之後，這次Netflix再度推出的台灣影集，感謝所有劇組團隊，成功將宮部美幸老師的原作改編，並帶給台灣以及全世界的觀眾。也感謝觀眾支持，Netflix要挖掘更多在地、多元，能與全世界觀眾產生共鳴的故事，台灣在題材與風格，屢屢推出讓人耳目一新的作品。」
而對於能再度與Netflix合作，並拍攝宮部美幸的《模仿犯》，曾瀚賢除了對各界表示致意之外，也說道：「10年前，我許下一個願望，希望台灣成為類型劇的沃土，在《誰是被害者》之後，我們挑戰了不同敘事的《模仿犯》，藉由名著改編試圖挑戰國際的話題作。而在改編的過程中非常不容易，《模仿犯》顛覆敘事邏輯，這是關於這個動亂時代如何安放自我的故事。《模仿犯》是一個10年積累，台灣影視產業蓄勢待發而生的作品。」
影集《模仿犯》故事聚焦於台灣的90年代，故事描述一名擅長偵辦兇殺刑案的檢察官（吳慷仁 飾），面對連續殺人命案時，以心中衡量正義的尺對抗連續殺人案兇手。不過，辦案過程兇手不斷挑釁與隨之擴張的惡，讓檢察官決心賭上人生，也要找出兇手。
對此，曾瀚賢也提到：「劇中設定是90年代，但諷刺的是，過了20幾年，我們仍活在小說的世界中，而《模仿犯》是一部預言的作品，預言人性走向，劇中角色很像平常身邊的人。希望這部劇能讓大家一起哭、一起笑，也希望觀眾都不會成為『模仿犯』，都能成為想要成為的自己。」
《模仿犯》的老中青三代演員
在《模仿犯》中飾演檢察官的吳慷仁，曾在2015年演出的《麻醉風暴》與曾瀚賢合作，隔年2016年，吳慷仁就以《一把青》獲得第51屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，此後演出邀約不斷，近年在大小銀／螢幕皆有好表現，主演影集包含《我們與惡的距離》、《斯卡羅》 等作，無論是與當時的新銳導演林君陽，或是老將曹瑞原導演，吳慷仁都磨出了讓觀眾喜愛的表演。
Tags：
以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、 Chatbot 、 ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。