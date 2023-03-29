Netflix重磅華語影集《模仿犯》3/31上線，金鐘視帝吳慷仁：「這是台灣累積數年拍攝的類型片」

Netflix與瀚草文創共同打造的華語影集《模仿犯》，由製作人曾瀚賢、湯昇榮領軍，導演張榮吉與張亨如共同執導。集結吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、姚淳耀、范少勳、江宜蓉、夏騰宏等人演出，至於林心如則是擔任特別演出。在影集正式上線的前兩日，舉辦上線記者會，包含Netflix代表、製作人、導演、部分演員皆出席，表達對影集的看法以及上線後的期待。

Photo Credit: Netflix提供 《模仿犯》劇照

Netflix、瀚草文創與《模仿犯》

美國知名串流平台Netflix的原創作品全世界開花，影集、電影、動畫乃至於遊戲，各種娛樂類型無論是自行製作，抑或是收入版權，成績皆有目共睹。而除了歐美作品之外，Netflix也積極拓展外地市場，與日本、韓國或是亞洲等地合作原創影集，近期Netflix更是透過韓劇，在亞洲甚至於全球市場大放異彩，2021年的《魷魚遊戲》到2023年的《黑暗榮耀》，幾乎每推出一部都是話題人氣作品。

至於Netflix也嘗試與台灣團隊合作，2019年10月31日，Netflix從出資、製作、劇本、選角、拍攝、剪輯到後製全程參與，與操刀《通靈少女》的新加坡IFA稜聚傳播共同合作，聲勢浩大的將首部華語原創影集《罪夢者》推出。可惜當時口碑反應不如預期，之後兩部華語原創作品《極道千金》和《彼岸之嫁》也無法逆勢而上，Netflix無法駕馭華語內容的聲浪不斷傳出。

而時序邁入2020年中，Netflix捲土重來，繼《罪夢者》後再度瞄準台劇類型片，看上以刑偵推理懸疑為主軸的《誰是被害者》，此作品集結台灣老、中、青三個世代，當紅的中流砥柱張孝全、許瑋甯；世代傳承的資深演員丁寧、王識賢、夏靖庭；也有像李沐這類初試啼聲的新鮮人。

雖然都是掛上「Netflix原創作品」，但與《罪夢者》不同的是，《誰是被害者》Netflix並未全程參與，僅只是「收購獨家播映權」，而《誰是被害者》幕後最大功臣，便是由曾瀚賢創辦，湯昇榮擔綱總經理的台灣製作公司「瀚草文創」。《誰是被害者》在當時引起的討論度與好口碑，也讓Netflix與瀚草相輔相成，後續在粉絲的期盼下，皆有意推出續作《誰是被害者2》。

Photo Credit: Netflix提供 今（2023）年將開拍《誰是被害者2》

至於Netflix循著此操盤模式，陸續在平台推出《華燈初上》、《媽，別鬧了！》、《她和她的她》等受到觀眾喜愛的台灣作品；而瀚草文創的湯昇榮，在此期間也製作出許多膾炙人口的影集，包含《茶金》、《火神的眼淚》等等，無論是電視戲劇類金鐘獎，或是劇迷間的口碑，都能看見成績。

而在今（2023）年3月31日，Netflix與瀚草文創的曾瀚賢、湯昇榮，推出改編自日本知名推理作家宮部美幸的同名作品《模仿犯》。此作同樣是瀚草兩名製作人拿手的刑偵類型作，集結的卡司陣容也是台灣人氣影星，至於雙導演之一的張榮吉曾以運動類型電影《下半場》，獲得台北電影獎最佳導演；而張亨如執導過類型影集《噬罪者》，並有《血觀音》、《健忘村》等片的副導經驗。

除此之外，《模仿犯》劇本顧問由《法網遊龍：特案組》、《指定倖存者》編劇Neal Baer擔綱；《咒》、《狂徒》、《天橋上的魔術師》金鐘、金馬雙料得主的陳克勤擔任攝影指導；憑藉《緝魂》獲金馬獎最佳剪輯的解孟儒操刀剪接；《亡命之途》、《詭扯》入圍金馬獎美術設計的蕭仁傑擔任美術指導，背後團隊一字排開，幾乎皆是金字招牌。

Netflix對於此次再度與瀚草等台灣影視工作者合作，華語內容部經理Maya在記者會席間就表示：「瀚草是我們非常珍貴重視的台灣夥伴，繼《誰是被害者》之後，這次Netflix再度推出的台灣影集，感謝所有劇組團隊，成功將宮部美幸老師的原作改編，並帶給台灣以及全世界的觀眾。也感謝觀眾支持，Netflix要挖掘更多在地、多元，能與全世界觀眾產生共鳴的故事，台灣在題材與風格，屢屢推出讓人耳目一新的作品。」

而對於能再度與Netflix合作，並拍攝宮部美幸的《模仿犯》，曾瀚賢除了對各界表示致意之外，也說道：「10年前，我許下一個願望，希望台灣成為類型劇的沃土，在《誰是被害者》之後，我們挑戰了不同敘事的《模仿犯》，藉由名著改編試圖挑戰國際的話題作。而在改編的過程中非常不容易，《模仿犯》顛覆敘事邏輯，這是關於這個動亂時代如何安放自我的故事。《模仿犯》是一個10年積累，台灣影視產業蓄勢待發而生的作品。」

影集《模仿犯》故事聚焦於台灣的90年代，故事描述一名擅長偵辦兇殺刑案的檢察官（吳慷仁 飾），面對連續殺人命案時，以心中衡量正義的尺對抗連續殺人案兇手。不過，辦案過程兇手不斷挑釁與隨之擴張的惡，讓檢察官決心賭上人生，也要找出兇手。

對此，曾瀚賢也提到：「劇中設定是90年代，但諷刺的是，過了20幾年，我們仍活在小說的世界中，而《模仿犯》是一部預言的作品，預言人性走向，劇中角色很像平常身邊的人。希望這部劇能讓大家一起哭、一起笑，也希望觀眾都不會成為『模仿犯』，都能成為想要成為的自己。」

《模仿犯》的老中青三代演員

在《模仿犯》中飾演檢察官的吳慷仁，曾在2015年演出的《麻醉風暴》與曾瀚賢合作，隔年2016年，吳慷仁就以《一把青》獲得第51屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，此後演出邀約不斷，近年在大小銀／螢幕皆有好表現，主演影集包含《我們與惡的距離》、《斯卡羅》 等作，無論是與當時的新銳導演林君陽，或是老將曹瑞原導演，吳慷仁都磨出了讓觀眾喜愛的表演。