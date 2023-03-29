佐藤健任黑松茶尋味年度代言人！獻出初次海外品牌代言，今日旋風抵台機場放送粉絲福利，請全場喝茶尋味！

首次跨海邀約日本知名演員佐藤健 茶尋味Slogan是關鍵！

佐藤健深沉內斂的演技、親自上陣的敬業精神，完美演繹各種角色，去年底則透過《First Love初戀》在全球引起廣大影迷的迴響，再度證明了自己的魅力與人氣，也吸引茶尋味品牌本次跨海邀約！黑松行銷處副理王秀瑤表示：「茶尋味嚴選珍貴茶品，為消費者帶來只有春天才會採摘的春茶，所以今年品牌Slogan定調為「相遇如此耐人尋味」，以凸顯難得一遇的好茶；而《First Love初戀》劇中佐藤健與戀人之間的相遇過程，也是這次品牌想傳達產品的美好意念，所以我們期待透過代言人的影響力，讓更多消費者能夠與茶尋味相遇，與耐人尋味的好茶一起相伴每個值得細細品味的生活日常。」

茶尋味堅持以職人精神，嚴選春天限定採收的珍貴茶葉，淬鍊出清香、甘甜的絕佳好茶；更透過特殊溫差萃取工法–高溫萃香、低溫釋韻，以不同溫度萃取出不同茶葉的精華，釋放茶湯自然風味，打造茶香濃郁、風味甘醇的多層次飲茶體驗。有著實力派演員稱號的佐藤健，對戲劇表演總是追求完美，與茶尋味對萃取技術的講究不謀而合，因此特別為茶尋味獻出首次台灣品牌代言。

佐藤健機場寵粉無極限 國民男友魅力超圈粉！

佐藤健為拍攝茶尋味品牌廣告，睽違三年再次登台，今日抵台後也充分展現圈粉魅力，佐藤健不僅親切與接機粉絲打招呼、簽名、合照等粉絲福利大放送，更暖心請全場喝茶尋味，寵粉無極限！佐藤健近年來展現多元、精湛的演技，在台累積了大批「砂糖」太太，粉絲們也熱烈期待佐藤健與黑松茶尋味合作將擦出何種耐人尋味的火花！