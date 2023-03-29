Columbia春夏超機能穿搭，當個「型」之有理的戶外生活實踐家，防水、抗紫外線最新獨家科技與環保設計，守護自然更能享受戶外環境，集大成於一鞋Facet 75防水超彈力健走鞋讓你化身山羊靈活穿梭山野間

根據國建署資料顯示台灣爬山健走的運動人口將近500萬人，爬山儼然成為全民運動！美國戶外運動領導品牌- Columbia今日正式推出2023春夏全系列機能產品，以「BE THE GOAT」為主題設計，突顯Columbia裝備可以提供你如山羊面對山稜的幹練與自信。全新「為適應自然，量身打造」Sliver Ridge系列使用最高規格超防曬科技與環境友善的再生材質打造，特別邀請品牌好友黃沐妍與張哲偉、登山系Youtuber烙野孩、高山嚮導Elmo、安啾等人，於蘊含深厚歷史和文化意義的淡蘭古道中，感受Columbia全新春夏機能產品，透過漫步在茂密原始森林、穿越清澈的淺溪及獨木橋等多樣化地形，測試全新Facet 75鞋款強勁的抓地力及防水特性，搭配超強防曬透氣襯衫、工裝風格多口袋質感背心、兩截式防潑快排褲等時尚裝備，徹底打破過往登山客的穿搭印象，無論是在城市或大自然間都能當個「型」之有理的戶外生活實踐家！

Columbia為適應自然量身打造的最佳伴「履」 伴你輕鬆探索山稜間！

今年春夏Columbia推出從頭到腳的登山健行「神隊友」，讓你無懼晴雨親近大自然，盡情探索戶外生態！其中最強新品「FACET 75 MID OUTDRY防水超彈力健走鞋」以BE THE GOAT為概念設計，採用兩項獨家專利「OutDry™科技」全面阻斷雨水與雜質滲入及「Adapt Trax™科技」行走乾濕地面都能極致止滑同時提供出色的抓地力，為徒步旅行者創造宛如山羊遊走在懸崖峭壁上的全新體驗，完美克服台灣山林間大多是遍布樹根的泥土地等困難地形，搭載「OrthoLite ® Eco」再生材質製作兼具緩震與透氣的機能鞋墊，輔以耐看、好搭又實穿的低飽和度大地色系設計，將成為戶外人今年上山下海的最佳伴「履」。

Columbia超機能戶外穿搭防曬再升級 讓你出遊不在意天氣只在乎心情

Columbia最新超防曬科技「Omni-Shade Broad Spectrum」是經全球皮膚癌協會認證的UPF 50最高等級防曬，單穿即可以物理性防曬完美隔絕強烈的紫外線UVA和UVB，更將掀起減少使用防曬乳以支持環境永續的「防曬新革命」。透過此技術專為戶外打造的長袖襯衫、工裝快排背心及兩截式長褲，還搭載Omni Wick ™快排速乾布料經抗茵除臭處理，無論什麼天氣都能全天候保持清新乾爽的好心情，加上時尚又貼心的設計，像是襯衫袖口設計捲袖固定繫帶、快排背心設有墨鏡用口袋、背後透氣通風網孔、雙截式褲款可順應環境自由調整長短等，讓你輕鬆穿出有別於一般登山客的從容質感。

品牌好友小豬黃沐妍亦分享「平時熱愛戶外活動，免不了頻繁日曬，相比塗抹防曬乳更喜歡友善環保的物理性防曬，這次穿著Columbia防曬襯衫及長褲在淡蘭古道健走，不僅有最新防曬科技完美阻隔紫外線UVA和UVB，搭配快速排乾及雙向彈性功能更讓運動下的肌膚不黏膩且能自在伸展各種動作。去年穿著Columbia登山鞋成功征服南橫三星、武陵四秀等長程百岳，期待在超機能系列新款的陪伴下拓展更多戶外活動如健行、攀岩、涉水等，繼續挑戰自我。」

Photo Credit : Columbia Columbia春夏新品Mazama Trail™ Shell防水外套擁有超強防水科技及柔軟親膚層加持，下雨也能保持舒爽體感、無懼風雨地暢享戶外生活。

若說到戶外裝備機能單品，外套絕對是很多人的首選，好的外套可以幫你遮風、擋雨還透氣舒爽。Columbia Mazama Trail™ Shell防水外套採用「Omni Tech™ 3D防水科技」，不僅能夠有效起到防水作用，內層新增加親膚絨毛設計加強透氣性與提升保暖，更讓戶外愛好者在下雨天也能保持舒適又透氣的體感，同時調解體溫、減少熱量散失，輕鬆禦寒又有型；另有可調節風帽、腋下通風、以及下擺前後落差處理等多樣化貼心設計全方位升級使用者的戶外體驗，盡情享受探險旅行的樂趣。

Columbia今年春夏推出兼具舒適、機能及環保的防曬透氣系列裝備，讓享受大自然美景同時也能愛護山林。為歡迎更多山系旅人加入品牌的行列，即日起加入Columbia店櫃LINE即可成為一般會員享有入會禮購物金200元，消費滿額成為VIP會員還可享有入會禮1000元並享有專屬活動、生日獨家折扣等不定期會員活動！

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