《鐵粉狂下單社群經營變現術》：培養忠實顧客，要從憧憬感、親切感、支持感三面向來思考

文：藤AYA

從「憧憬感」、「親切感」、「支持感」的角度來做品牌行銷

了解「自己能開發哪些事業」之後，就要進入思考「如何向大眾宣傳」的階段。

「怎麼行銷自己更容易吸引忠實粉絲呢？」—這個訣竅大致可分為兩種，分別是「品牌行銷」與「資訊傳播力」，本章節將主講品牌行銷的部分。

現今在市面上充斥形形色色的商品，比起「賣家在賣什麼東西」，消費者心中反而更在意「賣家是什麼人」。

抱著「自己本身就是商品」的自覺，傳達你身上擁有的魅力，吸引顧客產生共鳴並促使他們「想跟你買東西！」，這就是品牌行銷的目的。

那麼品牌行銷該怎麼做才會更容易培養出忠實顧客呢？

請大家分別從「憧憬感」、「親切感」、「支持感」這三個面向來思考。

1. 營造憧憬感的品牌行銷

這種品牌行銷除了看重你擁有的知識或技能，也包含生活風格與價值觀等條件在內，吸引粉絲對你本身產生一種憧憬感。

若選擇這種品牌行銷方式，你每天分享的自我資訊，必須能夠在粉絲心目中，建立「總有一天也想變成這樣子」的理想形象。

你過著什麼樣的生活、喜歡什麼事物或愛好、腦袋裡有什麼想法—表現出充滿豐富性、質感、帥氣、幸福感的「美好世界」。

2. 營造親切感的品牌行銷

這種品牌行銷方式不走營造憧憬感的路線，而是帶給消費者平易近人的感覺。

大家聽過「品牌忠誠度」嗎？這是一個商業用語，指的是「願意持續購買你的產品或服務」的忠實顧客。

除了提供高品質商品或服務，讓顧客產生親切感也能有效提高品牌忠誠度。

如果選擇營造親切感的行銷方式，必須在每天分享資訊時具體提出自己的經驗談，向粉絲表達「我跟大家一樣」、「我也是經歷同樣的事才能有今日」。

你要在粉絲的眼中塑造「他跟我有同樣的經驗，只是比我稍微走在更前面一點的人」、「只要伸出手就能觸碰到的存在」的形象。

3. 營造支持感的品牌行銷

這種品牌行銷方式是毫無遮掩地展露出尚不完整的自己，促使消費者產生「想要給予支持」的心情。

大家可能會害怕露出自己不成熟的一面會導致產品或服務賣不出去，事實上並非如此。

近年來很流行的線上群眾募資也曾出現過既不出名，完整度也不高的一般人成功募集到高額贊助金的案例。

「我想做這件事」、「感覺無法光靠自己達成」、「請大家給我支持！」—群眾募資就是像這樣說出自己真實的心聲，引誘對方與你產生共鳴，然後說服大家願意掏錢，因此群眾募資可說是塑造支持感的品牌行銷模式的終極型態。

如今在線上沙龍課的領域裡，也有普通人比藝人這類有高知名度的名人成功吸引到更多顧客。這也是「融入客群成為一部分並提供協助，與對方一起追求更高目標」的表現，是一種具象化的支持心意。

當人們看見其他正在努力的人，內心也會感同身受，想要替對方加油打氣。

何況是遇見跟自己有相同煩惱與掙扎的人，當然更容易對主角要如何戰勝煩惱的故事產生共鳴，然後對他能夠開創什麼樣的未來感到好奇，而這種共鳴感與好奇心會促使他們做出行動。

所以選擇這種行銷方式的話，你要透過平時的分享內容，表現出你心中的願景或挑戰精神。

「我正朝向哪個方向前進？」

「我想達成什麼成就？」

「平時的我是依循什麼想法與感覺向前走？」

請把你內心的想法與平時的經歷通通化成文字告訴大家。

透過讓讀者看見你即使充滿煩惱也堅持努力向前走的真實模樣，令他們產生「這個人說的話值得信任」、「總覺得無法置身事外，想要支持鼓勵他！」的感受，主動想成為你的夥伴。

透過品牌行銷風格改變表現自我的方式

到此大家應該都明白，不同的品牌行銷風格也會連帶地改變表現自我的方式。

營造憧憬感的行銷方式，是為了觸發讀者的「憧憬情感」。

營造親切感的行銷方式，是為了觸發讀者的「親近感」。

營造支持感的行銷方式，是為了觸發讀者的「支持想法」。

平時傳播資訊時，所有文章內容皆須緊密跟隨你的品牌行銷路線。

書籍介紹

本文摘錄自《鐵粉狂下單社群經營變現術：業績破億的電商女王教你打造品牌、創造互動率、粉絲養成、訂定價格策略 不用爆》，財經傳訊出版

作者：藤AYA

譯者：鍾雅茜

為何粉絲少反而賺更多?無法創造金流的話，粉絲人數再多都沒用！本書教你新時代「鐵粉經濟學」的成功祕密

讓追蹤者變成鐵粉、找到「賣什麼粉絲都會狂下單的方法」電商人妻孔翊緹誠摯推薦，全面掌握社群經營變現的商機！

流量不等於訂單！FB、IG的粉絲頁按讚人數幾十萬，真正下單的人卻寥寥無幾！如果你能鎖定主要客群，即便粉絲數少，訂單也能爆增！



第一本以「具體實例應用、完整操作流程」為本、教你「用社群網站賺錢」的教戰手冊。全書以「有效粉絲」為探討核心，傳授「專注經營鐵粉」的實戰技巧，教你找到「無論賣什麼粉絲都會買單」的方法、傳播方式，以及將粉絲核心化的祕密。

Photo Credit：財經傳訊

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航