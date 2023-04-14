《鐵粉狂下單社群經營變現術》：培養忠實顧客，要從憧憬感、親切感、支持感三面向來思考
我們想讓你知道的是
現今在市面上充斥形形色色的商品，比起「賣家在賣什麼東西」，消費者心中反而更在意「賣家是什麼人」。抱著「自己本身就是商品」的自覺，傳達你身上擁有的魅力，吸引顧客產生共鳴並促使他們「想跟你買東西！」，這就是品牌行銷的目的。
文：藤AYA
從「憧憬感」、「親切感」、「支持感」的角度來做品牌行銷
了解「自己能開發哪些事業」之後，就要進入思考「如何向大眾宣傳」的階段。
「怎麼行銷自己更容易吸引忠實粉絲呢？」—這個訣竅大致可分為兩種，分別是「品牌行銷」與「資訊傳播力」，本章節將主講品牌行銷的部分。
現今在市面上充斥形形色色的商品，比起「賣家在賣什麼東西」，消費者心中反而更在意「賣家是什麼人」。
抱著「自己本身就是商品」的自覺，傳達你身上擁有的魅力，吸引顧客產生共鳴並促使他們「想跟你買東西！」，這就是品牌行銷的目的。
那麼品牌行銷該怎麼做才會更容易培養出忠實顧客呢？
請大家分別從「憧憬感」、「親切感」、「支持感」這三個面向來思考。
1. 營造憧憬感的品牌行銷
這種品牌行銷除了看重你擁有的知識或技能，也包含生活風格與價值觀等條件在內，吸引粉絲對你本身產生一種憧憬感。
若選擇這種品牌行銷方式，你每天分享的自我資訊，必須能夠在粉絲心目中，建立「總有一天也想變成這樣子」的理想形象。
你過著什麼樣的生活、喜歡什麼事物或愛好、腦袋裡有什麼想法—表現出充滿豐富性、質感、帥氣、幸福感的「美好世界」。
2. 營造親切感的品牌行銷
這種品牌行銷方式不走營造憧憬感的路線，而是帶給消費者平易近人的感覺。
大家聽過「品牌忠誠度」嗎？這是一個商業用語，指的是「願意持續購買你的產品或服務」的忠實顧客。
除了提供高品質商品或服務，讓顧客產生親切感也能有效提高品牌忠誠度。
如果選擇營造親切感的行銷方式，必須在每天分享資訊時具體提出自己的經驗談，向粉絲表達「我跟大家一樣」、「我也是經歷同樣的事才能有今日」。
你要在粉絲的眼中塑造「他跟我有同樣的經驗，只是比我稍微走在更前面一點的人」、「只要伸出手就能觸碰到的存在」的形象。
3. 營造支持感的品牌行銷
這種品牌行銷方式是毫無遮掩地展露出尚不完整的自己，促使消費者產生「想要給予支持」的心情。
大家可能會害怕露出自己不成熟的一面會導致產品或服務賣不出去，事實上並非如此。
近年來很流行的線上群眾募資也曾出現過既不出名，完整度也不高的一般人成功募集到高額贊助金的案例。
「我想做這件事」、「感覺無法光靠自己達成」、「請大家給我支持！」—群眾募資就是像這樣說出自己真實的心聲，引誘對方與你產生共鳴，然後說服大家願意掏錢，因此群眾募資可說是塑造支持感的品牌行銷模式的終極型態。
如今在線上沙龍課的領域裡，也有普通人比藝人這類有高知名度的名人成功吸引到更多顧客。這也是「融入客群成為一部分並提供協助，與對方一起追求更高目標」的表現，是一種具象化的支持心意。
當人們看見其他正在努力的人，內心也會感同身受，想要替對方加油打氣。
何況是遇見跟自己有相同煩惱與掙扎的人，當然更容易對主角要如何戰勝煩惱的故事產生共鳴，然後對他能夠開創什麼樣的未來感到好奇，而這種共鳴感與好奇心會促使他們做出行動。
所以選擇這種行銷方式的話，你要透過平時的分享內容，表現出你心中的願景或挑戰精神。
- 「我正朝向哪個方向前進？」
- 「我想達成什麼成就？」
- 「平時的我是依循什麼想法與感覺向前走？」
請把你內心的想法與平時的經歷通通化成文字告訴大家。
透過讓讀者看見你即使充滿煩惱也堅持努力向前走的真實模樣，令他們產生「這個人說的話值得信任」、「總覺得無法置身事外，想要支持鼓勵他！」的感受，主動想成為你的夥伴。
透過品牌行銷風格改變表現自我的方式
到此大家應該都明白，不同的品牌行銷風格也會連帶地改變表現自我的方式。
- 營造憧憬感的行銷方式，是為了觸發讀者的「憧憬情感」。
- 營造親切感的行銷方式，是為了觸發讀者的「親近感」。
- 營造支持感的行銷方式，是為了觸發讀者的「支持想法」。
平時傳播資訊時，所有文章內容皆須緊密跟隨你的品牌行銷路線。
書籍介紹
本文摘錄自《鐵粉狂下單社群經營變現術：業績破億的電商女王教你打造品牌、創造互動率、粉絲養成、訂定價格策略 不用爆》，財經傳訊出版
作者：藤AYA
譯者：鍾雅茜
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。