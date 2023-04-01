【國際新聞圖輯】密西西比州小鎮被龍捲風夷平、教宗方濟各肺部感染住院

過去這一週，台灣的外交可說是相當不平靜。

在宏都拉斯宣布與台灣斷交，改與中國建交的同時，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）造訪台灣，表達友台立場。此外，前總統馬英九與總統蔡英文也分別於3月27日與29日，入境中國與美國。

在國際上，本週歐洲、中東、非洲與美洲都爆發了大規模的示威：在法國、以色列、肯亞抗議持續的同時，哥倫比亞也發生了反鬥牛抗議。本週國際上還有發生哪些事呢？用這些精彩照片，一次掌握國際大小事。

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3月24日，美國密西西比州，受到罕見的高破壞性龍捲風襲擊，造成嚴重傷亡，一座小鎮甚至遭龍捲風夷為平地。截至3月28日，這起龍捲風已造成至少26人死亡，年齡最小者只有1歲。龍捲風也造成附近地區數萬戶家庭停電。

以色列總理納坦雅胡（中）｜Photo Credit: GettyImages

以色列司法改革本週迎來重大進展，3月25日，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）呼籲政府暫停推動司法改革。隔日，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）火速將葛朗特開除，也引發更大規摸的抗議，數十萬以色列人走上特拉維夫街頭，抗議政府執意推動司改的行為。

隨著抗議不斷擴大，3月28日，納坦雅胡宣布暫緩司法改革的立法程序，並承諾會把司法改革法案的審議，延到國會下一次會期，下次會期將於4月下半展開。以色列總工會（Histadrut）會長巴大維（Arnon Bar-David）於3月28日早上發動全國大罷工，但在納坦雅胡宣布暫緩司改立法程序後，他隨即結束罷工行動。

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3月27日，大批肯亞民眾，在反對派領袖歐丁嘉（Raila Odinga）帶領下，走上首都奈洛比街頭，抗議政府應對通膨不力，並堅稱去（2022）年8月的總統大選存在舞弊，要求總統魯托（William Ruto）下台。

歐丁嘉呼籲反對派支持者，於每週的週一、週四走上街頭進行抗議，一名支持者表示：「我們正在受苦，我甚至連一點點糖都買不起，現在糖要40先令（約10元台幣），上屆政府對我們還好一點，現在這個政府充滿偽君子。」魯托上任時承諾要減緩物價飆漲，但肯亞2月份的通膨率仍居高不下，達到9.2％。

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法國年金改革風波持續延燒，3月28日，人民再度走上街頭，向法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表達不滿。

過去一週，法國的反年金改革示威出現質變，抗議者變得更加憤怒，示威暴力程度在進入夜晚後變得更加嚴重。民眾的憤怒已逐漸從延後退休年齡，指向馬克宏本人未經國會表決，即通過法案的行為。法國人民認為馬克宏此舉已危害法國的憲政秩序。

法國總理府也在3月26日表示，法國總理柏納（Elisabeth Borne）計劃會見在野黨和工會領袖，期盼能讓年金改革計畫引發的，長達數週的抗爭劃下句點。

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3月28日，數十名抗議人士，包括8名上半身幾乎赤裸的女性，在哥倫比亞首都波哥大國會外，呼籲議員立法禁止鬥牛、奔牛等虐待動物的活動。抗議人士佩戴紅色牛頭面具，將身上塗滿紅色顏料，象徵一頭又一頭正在流血的公牛。

抗議人士表示：「我們來此以團結的聲音吶喊，哥倫比亞正在建立和平的進程上，而和平也必須納入動物。」

鬥牛運動在世界範圍內日漸沒落，哥倫比亞是其中之一。2010年西班牙加泰隆尼亞地區禁止鬥牛，2012年巴拿馬禁止鬥牛，2013年墨西哥索羅拉州也禁止鬥牛。厄瓜多雖然沒有禁止鬥牛，但是首都基多禁止人民殺害公牛。

羅馬天主教教宗方濟各（中）被攙扶上車｜Photo Credit: GettyImages

3月29日，梵蒂岡官方發布聲明表示，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis），因為過去幾天呼吸困難，至醫院檢查後發現肺部感染，將住進羅馬一家醫院接受治療。

方濟各現年86歲，在年輕時就有開刀切除肺部的一小部分，而他上次住院是2021年7月，當時方濟各接受結腸手術，在醫院待了10天。此外，方濟各也因為膝蓋問題，曾依賴輪椅一年多，他表示自己正在康復，並多半改以拐杖行走。

美國與韓國的海軍陸戰隊於3月29日舉行雙龍聯合軍演｜Photo Credit: GettyImages

3月29日，韓國與美國在韓國浦項市舉行了「雙龍演習」。該演習在過去是美、韓每年例行的聯合軍演，不過中間一度停辦了5年。今（2023）年不僅恢復舉行，還從原先的「旅」級演習，提升到規模更大的「師」級演習，除了美韓的陸海空三軍都參加以外，英國陸戰隊也參與了演習。

「雙龍演習」將進行至4月3日，其目的是透過搶灘登陸與深入內陸的演練，磨合美、韓與盟國，協同作戰的能力。兩國強調雙龍演習屬於防禦性質軍演，不過北韓對此十分不滿，並認為這是美韓演練入侵北韓的攻擊行動。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航