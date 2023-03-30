沙烏地石油巨頭對中投資逾千億人民幣，習近平：中沙關係處於歷史最好時期

文：德國之聲中文網（綜合報導）

據中國官媒報導，習近平3月28日與沙烏地王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）通電話，請他轉達對沙爾曼國王（Salman）的良好祝福並致以齋月問候。

習近平表示，目前中沙關係處於歷史最好時期，中方願同沙方一道，繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，為促進中東地區和平、穩定、發展作出更多貢獻。

習近平還說，「最近，在中國、沙烏地、伊朗共同努力下，沙烏地、伊朗北京對話成功舉行並取得重大成果，有助於沙伊兩國改善關係，對增強地區國家團結合作、緩解地區緊張局勢具有重大示範效應，得到國際社會廣泛好評。」

據《沙烏地通訊社》報導，沙烏地王儲兼首相穆罕默德對中國支持「發展睦鄰關係的努力」表示讚賞。兩位領導人強調了沙烏地與中國戰略關係的重要性。

在東北投資

3月26日與27日，沙烏地石油巨頭沙烏地阿美石油公司（沙烏地阿拉伯國家石油公司）宣布了兩項在中國的巨額投資計劃。一項是聯手中國的北方工業集團、盤錦鑫誠實業集團，在遼寧省盤錦市建設一座大型煉油化工一體化聯合裝置。公告訊息顯示，三方將共同出資設立華錦阿美石化有限公司，沙烏地阿美、北方工業集團、盤錦鑫誠實業集團的持股比例分別為30％、51％和19％。

合資公司將包括一座日加工能力為30萬桶的煉油廠，一座年產165萬噸乙烯和200萬噸對二甲苯的化工廠。項目將於2023年第二季度開工建設，預計在2026年投入全面營運。沙烏地阿美每天將向該聯合企業供應至多21萬桶原油。盤錦鑫誠實業集團在微信公眾號中表示，預計該計畫總投資將達人民幣837億元（合121.9億美元）。

沙烏地阿美本月早些時候報告2022年年度利潤高達1610億美元，創下有史以來全球能源公司的年度利潤最高紀錄。北方工業集團是中國以及世界上最大的陸軍裝備生產商。

收購浙江榮盛石化10％的股權

3月27日，沙烏地阿美又簽署最終協議，擬以246億人民幣（約折合36億美元）的價格收購總部位於浙江省杭州市的榮盛石化股份有限公司（榮盛石化）10％的股權。根據協議，沙烏地阿美將向榮盛石化子公司浙江石油化工有限公司（浙石化）供應48萬桶／日的原油。

沙烏地阿美全資子公司沙烏地阿美海外有限公司，將收購榮盛石化的股份。雙方計劃在貿易、精煉、化學品生產、原油儲存和技術許可方面進行合作。該交易預計將於2023年底完成。據中國媒體報導，榮盛石化持有浙石化51％的股權。浙石化管理經營著中國最大的煉油化工一體化聯合裝置，原油日加工能力為80萬桶，乙烯年產量為420萬噸。

與廣東探索合作

除以上兩筆交易外，3月26日，廣東省政府與沙烏地阿美簽署合作備忘錄，提出了在多個領域探索投資機會的合作框架，包括能源合作、研究與創新、產業項目、金融合作、人才交流等方面。廣東省已有艾克森美孚投資的大型石油化工廠和德國巴斯夫投資大型石化工廠。

去（2022）年12月，習近平對沙烏地進行了國事訪問，並與沙爾曼國王簽署了全面戰略夥伴關係協議。雙方強調，加強能源合作是兩國重要戰略夥伴關係的體現。據《路透社》說，中國習近平在利雅德海灣峰會上呼籲以人民幣進行石油貿易。但在會議結束後，中國官方媒體沒有提到人民幣結算的問題。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航