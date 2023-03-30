沙烏地石油巨頭對中投資逾千億人民幣，習近平：中沙關係處於歷史最好時期
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3月26日和27日，沙烏地石油巨頭沙烏地阿美接連宣佈兩項在中國的大型投資計劃。3月28日，中國國家主席習近平同沙烏地王儲兼首相穆罕默德通電話。
文：德國之聲中文網（綜合報導）
據中國官媒報導，習近平3月28日與沙烏地王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）通電話，請他轉達對沙爾曼國王（Salman）的良好祝福並致以齋月問候。
習近平表示，目前中沙關係處於歷史最好時期，中方願同沙方一道，繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，為促進中東地區和平、穩定、發展作出更多貢獻。
習近平還說，「最近，在中國、沙烏地、伊朗共同努力下，沙烏地、伊朗北京對話成功舉行並取得重大成果，有助於沙伊兩國改善關係，對增強地區國家團結合作、緩解地區緊張局勢具有重大示範效應，得到國際社會廣泛好評。」
據《沙烏地通訊社》報導，沙烏地王儲兼首相穆罕默德對中國支持「發展睦鄰關係的努力」表示讚賞。兩位領導人強調了沙烏地與中國戰略關係的重要性。
在東北投資
3月26日與27日，沙烏地石油巨頭沙烏地阿美石油公司（沙烏地阿拉伯國家石油公司）宣布了兩項在中國的巨額投資計劃。一項是聯手中國的北方工業集團、盤錦鑫誠實業集團，在遼寧省盤錦市建設一座大型煉油化工一體化聯合裝置。公告訊息顯示，三方將共同出資設立華錦阿美石化有限公司，沙烏地阿美、北方工業集團、盤錦鑫誠實業集團的持股比例分別為30％、51％和19％。
合資公司將包括一座日加工能力為30萬桶的煉油廠，一座年產165萬噸乙烯和200萬噸對二甲苯的化工廠。項目將於2023年第二季度開工建設，預計在2026年投入全面營運。沙烏地阿美每天將向該聯合企業供應至多21萬桶原油。盤錦鑫誠實業集團在微信公眾號中表示，預計該計畫總投資將達人民幣837億元（合121.9億美元）。
沙烏地阿美本月早些時候報告2022年年度利潤高達1610億美元，創下有史以來全球能源公司的年度利潤最高紀錄。北方工業集團是中國以及世界上最大的陸軍裝備生產商。
收購浙江榮盛石化10％的股權
3月27日，沙烏地阿美又簽署最終協議，擬以246億人民幣（約折合36億美元）的價格收購總部位於浙江省杭州市的榮盛石化股份有限公司（榮盛石化）10％的股權。根據協議，沙烏地阿美將向榮盛石化子公司浙江石油化工有限公司（浙石化）供應48萬桶／日的原油。
沙烏地阿美全資子公司沙烏地阿美海外有限公司，將收購榮盛石化的股份。雙方計劃在貿易、精煉、化學品生產、原油儲存和技術許可方面進行合作。該交易預計將於2023年底完成。據中國媒體報導，榮盛石化持有浙石化51％的股權。浙石化管理經營著中國最大的煉油化工一體化聯合裝置，原油日加工能力為80萬桶，乙烯年產量為420萬噸。
與廣東探索合作
除以上兩筆交易外，3月26日，廣東省政府與沙烏地阿美簽署合作備忘錄，提出了在多個領域探索投資機會的合作框架，包括能源合作、研究與創新、產業項目、金融合作、人才交流等方面。廣東省已有艾克森美孚投資的大型石油化工廠和德國巴斯夫投資大型石化工廠。
去（2022）年12月，習近平對沙烏地進行了國事訪問，並與沙爾曼國王簽署了全面戰略夥伴關係協議。雙方強調，加強能源合作是兩國重要戰略夥伴關係的體現。據《路透社》說，中國習近平在利雅德海灣峰會上呼籲以人民幣進行石油貿易。但在會議結束後，中國官方媒體沒有提到人民幣結算的問題。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、 Chatbot 、 ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。