【關鍵專訪】專家談《公海條約》：物種保育只是治標，劃設海洋保護區才是治本的辦法

就在今（2023）年3月4日，全球海洋保育進入新的里程碑。聯合國成員對歷史上第一部保護公海生物多樣性、具法律約束力的《公海條約》（The High Seas Treaty）達成共識，在經過長時間的會議討論後，聯合國各會員國同意對公海生態保育採取相關法律機制，以保護占全球海洋面積達三分之二的公海資源。在此之前，當前公海僅有約1.2％的區域受國際社會保護。而在這次的共識之前，各國耗費了近20年進行協商。

台灣身為四面環海的島國，海洋生態對我們生活佔有相當大的影響。然而台灣在海洋保育這塊做得好嗎？抑或有哪些不足？在《公海條約》的概念下，要如何保護環繞我們、卻經常被忽視的大海呢？

針對這些問題，《關鍵評論網》訪問到國立台灣海洋大學、國立中山大學榮譽講座教授邵廣昭，帶領我們認識海洋保育的重要性，以及在保護上遇到什麼樣的困難。

為什麼要在公海規劃保護區？有了保護區就萬無一失了嗎？

「過去在聯合國海洋法公約下，每個國家在公海都有航行、飛行、做科研研究或資源採集的權利。」邵廣昭表示，台灣在公海漁業資源的捕撈上有點像先佔先贏，台灣的遠洋漁業開發公海遠洋漁業資源的時間較早，但其他國家很快就追上來了。眾多國家競相捕撈下，造成遠洋漁業資源的快速枯竭，甚至70－80％的大型魚類資源都已經過度捕撈。

聯合國海洋法規雖然有一些現行的規範，但其實並不足夠，海洋漁業資源仍在減少。邵廣昭說：「許多政府常常會這樣講，『幹嘛要劃保護區？已經有一個責任制漁業用限漁的方法在做管理啦！』但是並没有把一些違法IUU（非法、不報告及不受規範）的量給算進去。」

在這樣的情況下，許多NGO與科學家便提倡公海要規劃保護區。《公海條約》是繼聯合國海洋法公約通過之後，40多年來再次針對「公海」的規範達成共識，也是生物多樣性公約2030年30Ｘ30（2030年前，全球海洋要有30％的面積劃入保護區範圍）的目標可否達成的關鍵。在保護區當中的核心區是完全不能捕魚，外圍則分別為緩衝區及永續利用區。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 圖為2013年5月，泰國政府海軍演練搜查和逮捕漁船上的非法魚獲。

台灣在海域生態及漁業資源保護有哪些作為？哪些不足？

前文所提到的公海，是指國家管轄海域範圍之外的區域（Areas Beyond National Jurisdiction, 簡稱ABNJ），台灣在保育作為上難免有其限制。但是台灣週邊200浬專屬經濟海域就是屬於國內管轄範圍，可以如何進行海洋資源的保育規劃？

對此邵廣昭表示，台灣的海洋生物多樣性或漁業資源的保護方法也有不少，但多半只在12浬的領海或24浬的鄰接區水域內。如漁業署公告的限漁或禁漁措施、海保署的海洋野生動物保育法、環保署及海保署的海洋污染防治法，還有內政部、農委會、交通部都各自劃設有國家公園、水產動植物繁殖保育區、野生動物重要棲息地以及風景管理區等屬於海洋保護區的保護工具。

目前的管理都只在沿近海，並沒有擴至200浬經濟海域（EEZ）。主要是因為有南海海域主權爭議的問題，所以EEZ的範圍實際到哪裡，連內政部也不敢公告，因為怕周邊國家會抗議。所以在計算海洋保護區面積比時，也難以跟國際標準一樣用200浬當分母做比較。

此外，我們在劃設海洋保護區的時候也都只在沿岸的範圍內去劃，還未及近海，更不要說是在我們管轄的EEZ的範圍內去劃設了。至於在公海劃設保護區，台灣因非聯合國會員國，所以很難置喙，且台灣是遠洋漁業大國，實屬既得利益者，應該也不會去支持公海劃設保護區。

至於沿近海的部分，邵廣昭認為，在有監控系統的幫助下還是可以努力執行，「特別是在岸邊保護區，我們希望能有志工能勇於檢舉，就像馬路上違規常會遇到拍照舉發，大家就會注意，那為什麼海洋保育不能這樣做？」邵廣昭說，現在比較好的是海洋保育的主管單位成立一個海洋委員會海洋保育署（海保署），有權責來做這些事。但還是需要靠海巡署來幫忙取締違法捕撈。

「現在海洋保育法草案，也算是海洋保護區的專法，在行政院卡了三年到現在還沒送去立法院。」邵廣昭說，就現況來說政府可能認為經濟開發重於生態保育，「畢竟海平面下誰看得見？海洋生物也沒有選票。」

邵廣昭指出，全世界保護海洋棲地做得比較好的國家，最先想到的會是澳洲、紐西蘭，另外美國、加拿大做得也很好，英國法規也不錯。歐盟也是，在法律制度方面要求比較高。「日本其實也不錯，雖然他們愛吃魚不亞於台灣，但他們在保育這方面至少盡量不會去違法。」

邵廣昭提到，曾經有記者前往阿拉斯加進行訪問，當中有寫到，阿拉斯加在60年前就已將「魚群為全民共同財產、永續管理方式、禁止漁業專有權」等永續概念寫入州法。不像台灣有專用漁業權，讓海洋資源、海域開發利用變得好像是漁民的財產。這並不符合目前全世界在推的海域空間規劃，「海域要多目標的使用，而不是單一目標的使用，要互相共存共榮。」

邵廣昭表示，雖然有部分民間團體致力於海洋保育，但往往著重的是「物種」的保育，例如鯨豚或海龜等等。「其實棲地保護遠比物種保護重要，但大家沒有那個概念。」

邵廣昭表示，在台灣，能做的可能僅有自己在經濟海域內劃定海洋保護區，讓大家落實。目前民眾保育觀念傾向於物種保育，「明星動物的保護其實是治標不治本，因為即使你不去抓牠，如果牠的食物沒有了、棲地被破壞掉了，牠一樣活不下來......保護區才是最簡單、最治本的辦法。」

海洋保育已經在跟時間賽跑