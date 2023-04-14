【關鍵專訪】專家談《公海條約》：物種保育只是治標，劃設海洋保護區才是治本的辦法
我們想讓你知道的是
台灣身為四面環海的島國，海洋生態對我們生活佔有相當大的影響。然而台灣在海洋保育這塊做得好嗎？抑或有哪些不足？在《公海條約》的概念下，要如何保護環繞我們、卻經常被忽視的大海呢？
就在今（2023）年3月4日，全球海洋保育進入新的里程碑。聯合國成員對歷史上第一部保護公海生物多樣性、具法律約束力的《公海條約》（The High Seas Treaty）達成共識，在經過長時間的會議討論後，聯合國各會員國同意對公海生態保育採取相關法律機制，以保護占全球海洋面積達三分之二的公海資源。在此之前，當前公海僅有約1.2％的區域受國際社會保護。而在這次的共識之前，各國耗費了近20年進行協商。
台灣身為四面環海的島國，海洋生態對我們生活佔有相當大的影響。然而台灣在海洋保育這塊做得好嗎？抑或有哪些不足？在《公海條約》的概念下，要如何保護環繞我們、卻經常被忽視的大海呢？
針對這些問題，《關鍵評論網》訪問到國立台灣海洋大學、國立中山大學榮譽講座教授邵廣昭，帶領我們認識海洋保育的重要性，以及在保護上遇到什麼樣的困難。
為什麼要在公海規劃保護區？有了保護區就萬無一失了嗎？
「過去在聯合國海洋法公約下，每個國家在公海都有航行、飛行、做科研研究或資源採集的權利。」邵廣昭表示，台灣在公海漁業資源的捕撈上有點像先佔先贏，台灣的遠洋漁業開發公海遠洋漁業資源的時間較早，但其他國家很快就追上來了。眾多國家競相捕撈下，造成遠洋漁業資源的快速枯竭，甚至70－80％的大型魚類資源都已經過度捕撈。
聯合國海洋法規雖然有一些現行的規範，但其實並不足夠，海洋漁業資源仍在減少。邵廣昭說：「許多政府常常會這樣講，『幹嘛要劃保護區？已經有一個責任制漁業用限漁的方法在做管理啦！』但是並没有把一些違法IUU（非法、不報告及不受規範）的量給算進去。」
在這樣的情況下，許多NGO與科學家便提倡公海要規劃保護區。《公海條約》是繼聯合國海洋法公約通過之後，40多年來再次針對「公海」的規範達成共識，也是生物多樣性公約2030年30Ｘ30（2030年前，全球海洋要有30％的面積劃入保護區範圍）的目標可否達成的關鍵。在保護區當中的核心區是完全不能捕魚，外圍則分別為緩衝區及永續利用區。
台灣在海域生態及漁業資源保護有哪些作為？哪些不足？
前文所提到的公海，是指國家管轄海域範圍之外的區域（Areas Beyond National Jurisdiction, 簡稱ABNJ），台灣在保育作為上難免有其限制。但是台灣週邊200浬專屬經濟海域就是屬於國內管轄範圍，可以如何進行海洋資源的保育規劃？
對此邵廣昭表示，台灣的海洋生物多樣性或漁業資源的保護方法也有不少，但多半只在12浬的領海或24浬的鄰接區水域內。如漁業署公告的限漁或禁漁措施、海保署的海洋野生動物保育法、環保署及海保署的海洋污染防治法，還有內政部、農委會、交通部都各自劃設有國家公園、水產動植物繁殖保育區、野生動物重要棲息地以及風景管理區等屬於海洋保護區的保護工具。
目前的管理都只在沿近海，並沒有擴至200浬經濟海域（EEZ）。主要是因為有南海海域主權爭議的問題，所以EEZ的範圍實際到哪裡，連內政部也不敢公告，因為怕周邊國家會抗議。所以在計算海洋保護區面積比時，也難以跟國際標準一樣用200浬當分母做比較。
此外，我們在劃設海洋保護區的時候也都只在沿岸的範圍內去劃，還未及近海，更不要說是在我們管轄的EEZ的範圍內去劃設了。至於在公海劃設保護區，台灣因非聯合國會員國，所以很難置喙，且台灣是遠洋漁業大國，實屬既得利益者，應該也不會去支持公海劃設保護區。
至於沿近海的部分，邵廣昭認為，在有監控系統的幫助下還是可以努力執行，「特別是在岸邊保護區，我們希望能有志工能勇於檢舉，就像馬路上違規常會遇到拍照舉發，大家就會注意，那為什麼海洋保育不能這樣做？」邵廣昭說，現在比較好的是海洋保育的主管單位成立一個海洋委員會海洋保育署（海保署），有權責來做這些事。但還是需要靠海巡署來幫忙取締違法捕撈。
「現在海洋保育法草案，也算是海洋保護區的專法，在行政院卡了三年到現在還沒送去立法院。」邵廣昭說，就現況來說政府可能認為經濟開發重於生態保育，「畢竟海平面下誰看得見？海洋生物也沒有選票。」
邵廣昭指出，全世界保護海洋棲地做得比較好的國家，最先想到的會是澳洲、紐西蘭，另外美國、加拿大做得也很好，英國法規也不錯。歐盟也是，在法律制度方面要求比較高。「日本其實也不錯，雖然他們愛吃魚不亞於台灣，但他們在保育這方面至少盡量不會去違法。」
邵廣昭提到，曾經有記者前往阿拉斯加進行訪問，當中有寫到，阿拉斯加在60年前就已將「魚群為全民共同財產、永續管理方式、禁止漁業專有權」等永續概念寫入州法。不像台灣有專用漁業權，讓海洋資源、海域開發利用變得好像是漁民的財產。這並不符合目前全世界在推的海域空間規劃，「海域要多目標的使用，而不是單一目標的使用，要互相共存共榮。」
邵廣昭表示，雖然有部分民間團體致力於海洋保育，但往往著重的是「物種」的保育，例如鯨豚或海龜等等。「其實棲地保護遠比物種保護重要，但大家沒有那個概念。」
邵廣昭表示，在台灣，能做的可能僅有自己在經濟海域內劃定海洋保護區，讓大家落實。目前民眾保育觀念傾向於物種保育，「明星動物的保護其實是治標不治本，因為即使你不去抓牠，如果牠的食物沒有了、棲地被破壞掉了，牠一樣活不下來......保護區才是最簡單、最治本的辦法。」
海洋保育已經在跟時間賽跑
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！