2023/03/30,
生活

【圖表】台灣蝦蟹類自給率僅23.1%，跟宏都拉斯斷交後，我們會吃不到白蝦嗎？

【圖表】台灣蝦蟹類自給率僅23.1%，跟宏都拉斯斷交後，我們會吃不到白蝦嗎？
Photo Credit:台灣魚類資料庫

我們想讓你知道的是

你知道每天餐桌上的蝦子是哪裡來的嗎？根據農委會統計，台灣有超過3分之1的進口白蝦來自前邦交國宏都拉斯。在與宏都拉斯斷交以後，台灣白蝦供應量會出問題嗎？過去曾是「草蝦王國」的台灣，目前蝦蟹類的產量如何？讓我們透過數據一起來了解

2023年3月26日，位於中南美洲的宏都拉斯與中國建立外交關係，台灣外交部正式宣布與其斷交，結束82年的情誼，也代表雙方經貿往來將受到影響。從經濟部貿易局2000年後的數據顯示，台灣與宏都拉斯貿易往來頻繁，2016年蔡英文總統上任以後，從宏國進口額大幅提升，其中又以白蝦為大宗。斷交後，未來台灣的白蝦供應量會受到衝擊嗎？四面環海的台灣，本地產量又有多少？讓我們透過以下數據一起來了解。

因價格低、方便料理的特性，蝦子成為全世界各國重要的水產之一，也讓世界各地的蝦類捕撈與養殖產業迅速發展。國立臺灣大學漁業科學研究所陳秀男教授研究，台灣過去曾有「草蝦王國」之稱，在養蝦技術上領先全球，但1987年養殖蝦大量死亡事件，導致養殖業者損失慘重，產量大不如從前。

從國內自給率數據來看，台灣過去20年蝦蟹類自給率從2003年的78%一路下滑，到了2021年自給率僅23.1%。相對來看，整體水產類及魚類的自給率都有超過100%的水準，代表台灣目前蝦蟹類的供應以進口為主。

2021年台灣蝦類自給率內文

從過去20年台灣蝦蟹類自產量及進口量來看，2003年時台灣一年可產約4萬公噸以上，直到2021年已下滑至2萬多公噸，減少將近一半。進口量整體呈現上升趨勢，雖然在2014年時曾下降，但在2017年又大幅上升，且快速增加，並且與台灣自產量形成「黃金交叉」。進一步檢視數據，發現2017年起台灣開始從宏都拉斯、尼加拉瓜等中南美洲國家大量進口冷凍白蝦，進口量約1萬5千公噸，且逐年提升。

台灣蝦類產量及進口量內文

據《自由時報》報導，2017年外貿協會響應政府「踏實外交，互惠互助」策略，籌組「中南美洲牛肉海鮮產業投資暨採購團」，依我國需求及邦交國的優勢產業，以經貿往來的方式鞏固與邦交國的情誼，包含尼加拉瓜的熟凍龍蝦及宏都拉斯的冷凍白蝦。

從台灣白蝦進口國家佔比來看，自2017年台灣進口白蝦後，宏都拉斯是最大的供應國，佔整體約3成，其次為尼加拉瓜及巴拿馬。宏都拉斯與台灣建交多年，但貿易往來直到2008年7月台宏自由貿易協定（FTA）生效後才有大幅的成長，整體貿易總額在2022年達1.9億美元。在雙方貿易項目中，白蝦為最主要的貿易項目，佔整體貿易額約1億美元。

台灣白蝦主要從宏都拉斯進口內文

針對外界擔心與宏都拉斯斷交是否會影響台灣國內白蝦供應量，農委會漁業署署長張致盛日前對《上報》表示，白蝦來源國多元，斷交雖有可能會改變進口來源，但能仍從其他國家補足。經濟部長王美花29日在立院接受質詢時也表示，台灣與宏都拉斯斷交以後終止兩國自由貿定協定也需要一定的程序，未來會再請貿易局邀請白蝦進口商一起討論。

2021年前邦交國尼加拉瓜無預警與台灣斷交並退出台尼自由貿易協定（FTA），便曾衝擊台灣與尼加拉瓜的貿易往來，也反映在從尼國進口白蝦的佔比上，改由第三大進口國巴拿馬取代。

雖然台灣蝦類產量大不如從前，但近年也有越來越多養殖業者加入白蝦養殖產業，逐步提升產量。從2021年漁業署統計年報資料來看，國內蝦類年產量大約是2萬公噸，其中白蝦產量佔整體約48.3%、泰國蝦26.5%排名第二。過去盛行的草蝦則因底棲的生長特性，使得產量不易提升，每年僅有約300至500公噸的產量，佔整體約1.7%。

台灣各種類蝦產量內文

相較國外進口冷凍白蝦，台灣國產白蝦因產地直送較為新鮮、活動力高，頗受消費者青睞。近年農委會畜衛所也與水產試驗所配合，透過多個示範場地宣導養殖場環境規劃及提升生物安全管理觀念，盼能提升台灣養殖環境，逐步復甦台灣養蝦產業。

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核稿編輯：林奕甫


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