2023/04/01,
政治

普發現金6000元陸續發放，中信、台新等11家銀行連假首日就入帳

普發現金6000元陸續發放，中信、台新等11家銀行連假首日就入帳
Photo Credit: 中央社

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至於昨天撥款入帳的王道銀行，鄭文燦指出，主要原因是墊款，且登記比較少，大概8000多名，墊款只有4900萬元，王道銀行也做了致歉聲明，不過4月1日撥款入帳，這個部分是各銀行自主決定的。

（中央社）全民普發現金6000元，中信銀、台新和永豐等銀行今（1）日陸續入帳，公股行庫也配合今天起陸續發放，許多民眾在連假第一天就收到款項。

八大行庫今起入帳

全民普發6000元共有5種領取管道，包括登記入帳、ATM領取現金、郵局臨櫃領取、特定對象直接入帳與特定偏鄉造冊發放；大多數採取登記入帳、直接入帳、造冊發放的民眾，原預定於4月6日起陸續收到款項。

王道銀行昨天代墊資金率先撥款，引發議論，財政部、數位部等召開跨部會會議，各家金融機構配合加速提前作業，許多銀行在連假期間陸續撥款入帳。

中信銀表示，各銀行可以視系統完備程度，今天起安排入帳，預計晚間6時前撥款完畢，屆時民眾可透過ATM或行動銀行查詢入帳情形。

台新表示，已完成登記客戶，預計今天傍晚5時前入帳完成。

公股行庫部分，八大行庫包括台灣銀行、第一銀行、合作金庫、兆豐銀行、華南銀行、彰化銀行、土地銀行、台企銀，均已陸續分批入帳。

永豐銀行表示，今天上午6時已完成首批普發6000元入帳作業。

可以登記到今年10月31日

針對全民普發6000元的情形，鄭文燦今天到台中出席活動接受媒體聯訪時表示，目前普發6000元現金，網路登記大概超過700萬人，原本是在3月31日財金資訊公司會把款項撥到各銀行，各銀行因為預留作業時間，最晚是4月6日開始陸續撥付到民眾登記的帳號。

鄭文燦說，因為現在銀行的資訊系統成熟度很高，所以公股八大行庫今天撥款入帳，郵局明天撥款入帳，民營銀行也有3家宣布今天撥款入帳。

至於昨天撥款入帳的王道銀行，鄭文燦指出，主要原因是墊款，且登記比較少，大概8000多名，墊款只有4900萬元，王道銀行也做了致歉聲明，不過4月1日撥款入帳，這個部分是各銀行自主決定的。

財政部、數位部表示，民眾如果想確認6000元是否成功入帳，可以先刷存摺、上網銀查看。若為實體存摺，在摘要或備註處會有「行政院發」的字樣。

若是行動銀行、網路銀行帳戶，在摘要或備註處，會有「行政院發」、「全民共享發現金」或「全民共享普發現金」等字樣。

若民眾發現沒有入帳，想知道登記狀態的話，民眾可以到官網https://6000.gov.tw「查詢登記結果」。若因帳號資料有誤、或入帳失敗，結果顯示「請重新申請」的話，民眾直接重新再進行入帳登記即可。

民眾如果在4月6日之後線上登記，確認資料無誤，會在登記後2個工作日入帳。

財政部說明，近期部分媒體提到3月31日為最後登記日，並非屬實，「全民共享普發現金」登記入帳作業自3月22日開放登記，可以登記到今年10月31日止，登記期間長達7個多月，時間很充裕，24小時都可上網登記，民眾可以多加利用。

根據財政部與數位部資料，截至今天晚間9時為止，普發現金6000元已經有超過710萬人完成登記。

新聞來源

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核稿編輯：楊士範


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