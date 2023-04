台加關係重大突破，加拿大眾議院委員會公布台灣報告書：台灣未來只能由台灣人民決定

(中央社)台加關係有重大突破。加拿大眾議院加中關係特別委員會首次通過全方位的台灣報告書,其中18點建議中提及台加應展開政府層級的外交訪問,也提到加國政府應明確主張「台灣的未來只能由台灣人民決定」。

這份報告全名為《加拿大與台灣:動盪時局中的堅定關係》(Canada and Taiwan: A Strong Relationship in Turbulent Times),內容包括「加國與台灣互動」(Canada’s Engagement with Taiwan)、「加國對台貿易投資關係」(Canada’s Trade and Investment with Taiwan)、「區域和平與安全情勢」(Peace and Security in the Region)三大部分,彙整加國政府官員、學者專家以及駐加代表曾厚仁等人在國會聽證會上的證詞而成。

報告結論引用駐加代表證詞:台灣淪陷,民主淪陷

報告提到,加國政府「一中政策」與中國「一中原則」有極為顯著差異性,加國「不認同亦不挑戰」中國對台立場。加台關係早已超越貿易投資及民間交流範疇,上升至戰略安全的高度。

報告結論直接引用曾厚仁證詞:「如果台灣淪陷,民主亦將淪陷,此將是所有人均應關切之處。」(the fact is that if Taiwan falls, democracy falls, and that will be the ultimate concern of all of us.)

曾厚仁表示,這是自加拿大和台灣斷交以來,兩國關係發展最重要的一步。他對《中央社》說:「加拿大國會從來沒有對台灣問題做過如此全面性的報告,不僅提到支持台灣參與國際事務,還強調台灣地位,也重視兩國在經貿和外交上的合作。」

曾厚仁認為,報告中18個建議中的首5個,明確了加拿大對台灣地位的肯定,包括:政府官方用語不應矮化台灣地位;應明確主張「台灣的未來只能由台灣人民決定」;鼓勵國會議員訪台以促進加台關係;考慮外交訪問台灣;支持台灣有意義參與包括「聯合國原住民議題常設論壇」(UNPFII)、「國際民航組織」(ICAO)、「世界衛生組織」(WHO)等多邊組織。

涉及經貿的部分,這份報告強調加國政府應優先評估台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)入會案;支持加台簽署「投資促進暨保障協議」(FIPA),點名應由聯邦國際貿易部長到訪台灣簽署。

1998年時任工業部長曼利(John Manley)訪台後,至今加拿大未有任何部長級官員訪台。曾厚仁相信很快就能看到新的突破,因為「國會各黨派都認為兩國官員互訪是值得的」。

報告也涉及地緣政治,不僅呼籲中國自制,停止在台海的軍事威脅;並宣示維持台海和平現狀,考慮用最適當方式與台灣在和平安全議題上合作。

曾厚仁說,加拿大去年公布的印太戰略中已多處提及台灣,期盼多方面深化台加關係;如今國會這份報告書,字裡行間更充分支持台灣。他說:「這份報告書已在委員會獲得跨黨派全體議員無異議通過,接下來提交全院,勢必將順利通過。」

中國大使館不滿:公然挑釁

加拿大眾議院加中關係特別委員會首次通過全方位的台灣報告書,彰顯台加關係重大突破;對此中方表示強烈不滿、堅決反對,籲停止為中加關係製造障礙。

加拿大繼去年公布的印太戰略中多處提及台灣、期盼多方面深化台加關係後,加國眾議院加中關係特別委員會30日首次通過全方位的台灣報告書,其中18點建議中提及台加應展開政府層級的外交訪問,也提到加國政府應明確主張「台灣的未來只能由台灣人民決定」。

駐加拿大代表曾厚仁表示,這是自加拿大和台灣斷交以來,兩國關係發展最重要的一步。

中國駐加拿大大使館3月31日則以發言人名義發文,稱報告在涉台問題上大放厥詞,妄稱加國一個中國政策與中方的一個中國原則完全不同,污蔑中國威脅地區和平穩定等。此舉試圖虛化、掏空一個中國原則,粗暴干涉中國內政,是對中國人民的公然挑釁。中方對此強烈不滿、堅決反對。

中方又稱,「台海局勢緊張的根本原因是台灣當局一再企圖倚美謀獨」,而美國一些人有意推進以台制華。加方一些政客也隨美起舞,不斷在涉台問題上製造事端。

文章說,「奉勸加方有關政客停止在台灣問題上搞政治操弄」,停止損害中方利益的言行,停止為中加關係製造障礙,不要在錯誤的道路上越走越遠。

