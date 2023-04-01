台加關係重大突破，加拿大眾議院委員會公布台灣報告書：台灣未來只能由台灣人民決定

（中央社）台加關係有重大突破。加拿大眾議院加中關係特別委員會首次通過全方位的台灣報告書，其中18點建議中提及台加應展開政府層級的外交訪問，也提到加國政府應明確主張「台灣的未來只能由台灣人民決定」。

這份報告全名為《加拿大與台灣：動盪時局中的堅定關係》（Canada and Taiwan: A Strong Relationship in Turbulent Times），內容包括「加國與台灣互動」（Canada’s Engagement with Taiwan）、「加國對台貿易投資關係」（Canada’s Trade and Investment with Taiwan）、「區域和平與安全情勢」（Peace and Security in the Region）三大部分，彙整加國政府官員、學者專家以及駐加代表曾厚仁等人在國會聽證會上的證詞而成。

報告結論引用駐加代表證詞：台灣淪陷，民主淪陷

報告提到，加國政府「一中政策」與中國「一中原則」有極為顯著差異性，加國「不認同亦不挑戰」中國對台立場。加台關係早已超越貿易投資及民間交流範疇，上升至戰略安全的高度。

報告結論直接引用曾厚仁證詞：「如果台灣淪陷，民主亦將淪陷，此將是所有人均應關切之處。」（the fact is that if Taiwan falls, democracy falls, and that will be the ultimate concern of all of us.）

曾厚仁表示，這是自加拿大和台灣斷交以來，兩國關係發展最重要的一步。他對《中央社》說：「加拿大國會從來沒有對台灣問題做過如此全面性的報告，不僅提到支持台灣參與國際事務，還強調台灣地位，也重視兩國在經貿和外交上的合作。」

曾厚仁認為，報告中18個建議中的首5個，明確了加拿大對台灣地位的肯定，包括：政府官方用語不應矮化台灣地位；應明確主張「台灣的未來只能由台灣人民決定」；鼓勵國會議員訪台以促進加台關係；考慮外交訪問台灣；支持台灣有意義參與包括「聯合國原住民議題常設論壇」（UNPFII）、「國際民航組織」（ICAO）、「世界衛生組織」（WHO）等多邊組織。

涉及經貿的部分，這份報告強調加國政府應優先評估台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）入會案；支持加台簽署「投資促進暨保障協議」（FIPA），點名應由聯邦國際貿易部長到訪台灣簽署。

1998年時任工業部長曼利（John Manley）訪台後，至今加拿大未有任何部長級官員訪台。曾厚仁相信很快就能看到新的突破，因為「國會各黨派都認為兩國官員互訪是值得的」。

報告也涉及地緣政治，不僅呼籲中國自制，停止在台海的軍事威脅；並宣示維持台海和平現狀，考慮用最適當方式與台灣在和平安全議題上合作。

曾厚仁說，加拿大去年公布的印太戰略中已多處提及台灣，期盼多方面深化台加關係；如今國會這份報告書，字裡行間更充分支持台灣。他說：「這份報告書已在委員會獲得跨黨派全體議員無異議通過，接下來提交全院，勢必將順利通過。」

中國大使館不滿：公然挑釁

加拿大眾議院加中關係特別委員會首次通過全方位的台灣報告書，彰顯台加關係重大突破；對此中方表示強烈不滿、堅決反對，籲停止為中加關係製造障礙。

加拿大繼去年公布的印太戰略中多處提及台灣、期盼多方面深化台加關係後，加國眾議院加中關係特別委員會30日首次通過全方位的台灣報告書，其中18點建議中提及台加應展開政府層級的外交訪問，也提到加國政府應明確主張「台灣的未來只能由台灣人民決定」。

駐加拿大代表曾厚仁表示，這是自加拿大和台灣斷交以來，兩國關係發展最重要的一步。

中國駐加拿大大使館3月31日則以發言人名義發文，稱報告在涉台問題上大放厥詞，妄稱加國一個中國政策與中方的一個中國原則完全不同，污蔑中國威脅地區和平穩定等。此舉試圖虛化、掏空一個中國原則，粗暴干涉中國內政，是對中國人民的公然挑釁。中方對此強烈不滿、堅決反對。

中方又稱，「台海局勢緊張的根本原因是台灣當局一再企圖倚美謀獨」，而美國一些人有意推進以台制華。加方一些政客也隨美起舞，不斷在涉台問題上製造事端。

文章說，「奉勸加方有關政客停止在台灣問題上搞政治操弄」，停止損害中方利益的言行，停止為中加關係製造障礙，不要在錯誤的道路上越走越遠。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範