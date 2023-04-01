台加關係重大突破，加拿大眾議院委員會公布台灣報告書：台灣未來只能由台灣人民決定
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這份報告強調加國政府應優先評估台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）入會案；支持加台簽署「投資促進暨保障協議」（FIPA），點名應由聯邦國際貿易部長到訪台灣簽署。
（中央社）台加關係有重大突破。加拿大眾議院加中關係特別委員會首次通過全方位的台灣報告書，其中18點建議中提及台加應展開政府層級的外交訪問，也提到加國政府應明確主張「台灣的未來只能由台灣人民決定」。
這份報告全名為《加拿大與台灣：動盪時局中的堅定關係》（Canada and Taiwan: A Strong Relationship in Turbulent Times），內容包括「加國與台灣互動」（Canada’s Engagement with Taiwan）、「加國對台貿易投資關係」（Canada’s Trade and Investment with Taiwan）、「區域和平與安全情勢」（Peace and Security in the Region）三大部分，彙整加國政府官員、學者專家以及駐加代表曾厚仁等人在國會聽證會上的證詞而成。
報告結論引用駐加代表證詞：台灣淪陷，民主淪陷
報告提到，加國政府「一中政策」與中國「一中原則」有極為顯著差異性，加國「不認同亦不挑戰」中國對台立場。加台關係早已超越貿易投資及民間交流範疇，上升至戰略安全的高度。
報告結論直接引用曾厚仁證詞：「如果台灣淪陷，民主亦將淪陷，此將是所有人均應關切之處。」（the fact is that if Taiwan falls, democracy falls, and that will be the ultimate concern of all of us.）
曾厚仁表示，這是自加拿大和台灣斷交以來，兩國關係發展最重要的一步。他對《中央社》說：「加拿大國會從來沒有對台灣問題做過如此全面性的報告，不僅提到支持台灣參與國際事務，還強調台灣地位，也重視兩國在經貿和外交上的合作。」
曾厚仁認為，報告中18個建議中的首5個，明確了加拿大對台灣地位的肯定，包括：政府官方用語不應矮化台灣地位；應明確主張「台灣的未來只能由台灣人民決定」；鼓勵國會議員訪台以促進加台關係；考慮外交訪問台灣；支持台灣有意義參與包括「聯合國原住民議題常設論壇」（UNPFII）、「國際民航組織」（ICAO）、「世界衛生組織」（WHO）等多邊組織。
涉及經貿的部分，這份報告強調加國政府應優先評估台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）入會案；支持加台簽署「投資促進暨保障協議」（FIPA），點名應由聯邦國際貿易部長到訪台灣簽署。
1998年時任工業部長曼利（John Manley）訪台後，至今加拿大未有任何部長級官員訪台。曾厚仁相信很快就能看到新的突破，因為「國會各黨派都認為兩國官員互訪是值得的」。
報告也涉及地緣政治，不僅呼籲中國自制，停止在台海的軍事威脅；並宣示維持台海和平現狀，考慮用最適當方式與台灣在和平安全議題上合作。
曾厚仁說，加拿大去年公布的印太戰略中已多處提及台灣，期盼多方面深化台加關係；如今國會這份報告書，字裡行間更充分支持台灣。他說：「這份報告書已在委員會獲得跨黨派全體議員無異議通過，接下來提交全院，勢必將順利通過。」
中國大使館不滿：公然挑釁
加拿大眾議院加中關係特別委員會首次通過全方位的台灣報告書，彰顯台加關係重大突破；對此中方表示強烈不滿、堅決反對，籲停止為中加關係製造障礙。
加拿大繼去年公布的印太戰略中多處提及台灣、期盼多方面深化台加關係後，加國眾議院加中關係特別委員會30日首次通過全方位的台灣報告書，其中18點建議中提及台加應展開政府層級的外交訪問，也提到加國政府應明確主張「台灣的未來只能由台灣人民決定」。
駐加拿大代表曾厚仁表示，這是自加拿大和台灣斷交以來，兩國關係發展最重要的一步。
中國駐加拿大大使館3月31日則以發言人名義發文，稱報告在涉台問題上大放厥詞，妄稱加國一個中國政策與中方的一個中國原則完全不同，污蔑中國威脅地區和平穩定等。此舉試圖虛化、掏空一個中國原則，粗暴干涉中國內政，是對中國人民的公然挑釁。中方對此強烈不滿、堅決反對。
中方又稱，「台海局勢緊張的根本原因是台灣當局一再企圖倚美謀獨」，而美國一些人有意推進以台制華。加方一些政客也隨美起舞，不斷在涉台問題上製造事端。
文章說，「奉勸加方有關政客停止在台灣問題上搞政治操弄」，停止損害中方利益的言行，停止為中加關係製造障礙，不要在錯誤的道路上越走越遠。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
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文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
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林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
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