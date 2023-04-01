2023/04/01,
美加

台加關係重大突破，加拿大眾議院委員會公布台灣報告書：台灣未來只能由台灣人民決定

台加關係重大突破，加拿大眾議院委員會公布台灣報告書：台灣未來只能由台灣人民決定
駐加拿大台北經濟文化代表處代表曾厚仁受邀出席渥太華安全國防會議，說明台灣面對中國威脅下的因應與作為。Photo Credit: 中央社

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這份報告強調加國政府應優先評估台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）入會案；支持加台簽署「投資促進暨保障協議」（FIPA），點名應由聯邦國際貿易部長到訪台灣簽署。

（中央社）台加關係有重大突破。加拿大眾議院加中關係特別委員會首次通過全方位的台灣報告書，其中18點建議中提及台加應展開政府層級的外交訪問，也提到加國政府應明確主張「台灣的未來只能由台灣人民決定」。

這份報告全名為《加拿大與台灣：動盪時局中的堅定關係》（Canada and Taiwan: A Strong Relationship in Turbulent Times），內容包括「加國與台灣互動」（Canada’s Engagement with Taiwan）、「加國對台貿易投資關係」（Canada’s Trade and Investment with Taiwan）、「區域和平與安全情勢」（Peace and Security in the Region）三大部分，彙整加國政府官員、學者專家以及駐加代表曾厚仁等人在國會聽證會上的證詞而成。

報告結論引用駐加代表證詞：台灣淪陷，民主淪陷

報告提到，加國政府「一中政策」與中國「一中原則」有極為顯著差異性，加國「不認同亦不挑戰」中國對台立場。加台關係早已超越貿易投資及民間交流範疇，上升至戰略安全的高度。

報告結論直接引用曾厚仁證詞：「如果台灣淪陷，民主亦將淪陷，此將是所有人均應關切之處。」（the fact is that if Taiwan falls, democracy falls, and that will be the ultimate concern of all of us.）

曾厚仁表示，這是自加拿大和台灣斷交以來，兩國關係發展最重要的一步。他對《中央社》說：「加拿大國會從來沒有對台灣問題做過如此全面性的報告，不僅提到支持台灣參與國際事務，還強調台灣地位，也重視兩國在經貿和外交上的合作。」

曾厚仁認為，報告中18個建議中的首5個，明確了加拿大對台灣地位的肯定，包括：政府官方用語不應矮化台灣地位；應明確主張「台灣的未來只能由台灣人民決定」；鼓勵國會議員訪台以促進加台關係；考慮外交訪問台灣；支持台灣有意義參與包括「聯合國原住民議題常設論壇」（UNPFII）、「國際民航組織」（ICAO）、「世界衛生組織」（WHO）等多邊組織。

涉及經貿的部分，這份報告強調加國政府應優先評估台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）入會案；支持加台簽署「投資促進暨保障協議」（FIPA），點名應由聯邦國際貿易部長到訪台灣簽署。

1998年時任工業部長曼利（John Manley）訪台後，至今加拿大未有任何部長級官員訪台。曾厚仁相信很快就能看到新的突破，因為「國會各黨派都認為兩國官員互訪是值得的」。

報告也涉及地緣政治，不僅呼籲中國自制，停止在台海的軍事威脅；並宣示維持台海和平現狀，考慮用最適當方式與台灣在和平安全議題上合作。

曾厚仁說，加拿大去年公布的印太戰略中已多處提及台灣，期盼多方面深化台加關係；如今國會這份報告書，字裡行間更充分支持台灣。他說：「這份報告書已在委員會獲得跨黨派全體議員無異議通過，接下來提交全院，勢必將順利通過。」

中國大使館不滿：公然挑釁

加拿大眾議院加中關係特別委員會首次通過全方位的台灣報告書，彰顯台加關係重大突破；對此中方表示強烈不滿、堅決反對，籲停止為中加關係製造障礙。

加拿大繼去年公布的印太戰略中多處提及台灣、期盼多方面深化台加關係後，加國眾議院加中關係特別委員會30日首次通過全方位的台灣報告書，其中18點建議中提及台加應展開政府層級的外交訪問，也提到加國政府應明確主張「台灣的未來只能由台灣人民決定」。

駐加拿大代表曾厚仁表示，這是自加拿大和台灣斷交以來，兩國關係發展最重要的一步。

中國駐加拿大大使館3月31日則以發言人名義發文，稱報告在涉台問題上大放厥詞，妄稱加國一個中國政策與中方的一個中國原則完全不同，污蔑中國威脅地區和平穩定等。此舉試圖虛化、掏空一個中國原則，粗暴干涉中國內政，是對中國人民的公然挑釁。中方對此強烈不滿、堅決反對。

中方又稱，「台海局勢緊張的根本原因是台灣當局一再企圖倚美謀獨」，而美國一些人有意推進以台制華。加方一些政客也隨美起舞，不斷在涉台問題上製造事端。

文章說，「奉勸加方有關政客停止在台灣問題上搞政治操弄」，停止損害中方利益的言行，停止為中加關係製造障礙，不要在錯誤的道路上越走越遠。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範


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