《綠滿窗前：吐露港讀書劄記》：通達人情的讀書觀念，閱讀是一門溝通藝術

我們想讓你知道的是
作者張曉宇批評現今不少高尚的人，看不起菁英式讀書以外的事，認為唱歌、漫畫、看戲等皆是無益，實在眼光狹窄。他形容讀書人到另一個讀書人的家，先要審視書架，嘲諷這嚴肅得像戰爭，也反映了所有自以為清高者的裝模作樣，令人發笑。
張曉宇著，2017年出版的《綠滿窗前：吐露港讀書劄記》，讓我想起北京出版社「大家小書」的叢書系列，像顧頡剛《中國史學入門》、夏承燾《唐宋詞欣賞》等，一流學者的文句揮灑，深入淺出地訴說自己的學問心得。
相對許多卷帙浩繁，符合現代學術規範的著作，我更喜歡看這類好看、易懂，近於人情的小書。王國維《人間詞話》擺脫典型註腳長如蛇的論文格式，回到詩話傳統的綜合直觀，才能這麼有趣、親切。
畢竟，現代論著依循西方標準，強調科學般的客觀、理性，自然顯得冷冰冰。冷冰冰卻和人文學科的情起了衝突，要真正抒發、表現學者整體混融的知性和感性，實在困難。而這類學者小書，則成為在規範圍城逃逸的出口，有時比起登上期刊的論文，更值得我們細看。
一個讀書人到另一個讀書人家裏，他們通常首先幹的第一件事就是審視書架，這個過程就像戰爭一樣。主人戰戰兢兢，生怕客人鷹眼如炬，從書架陳列看出自己是個草包。一番審視過後，客人微笑點頭，輕輕吐出一句「不錯」，主人才放下心頭大石，吁出一口氣來。
《綠滿窗前：吐露港讀書劄記》先有兩文分別談「讀」和「書」，直道自己的讀書觀念，也為其按文史哲分類的甲乙丙篇，奠下貫穿全書的論學精神。
作者張曉宇，現任香港中文大學歷史系副教授，卻絕無普遍學究的清高、窮酸之氣。他在談「書」的篇章〈原本人情——論書〉，引清人劉獻廷之言道出「聖人六經之教原本人情」，後世的唱歌、看戲、占卜、讀小說、聽說書皆可上追聖人經典，並不低俗可恥。
張曉宇批評現今不少高尚的人，看不起菁英式讀書以外的事，認為唱歌、漫畫、看戲等皆是無益，實在眼光狹窄。他形容讀書人到另一個讀書人的家，先要審視書架，嘲諷這嚴肅得像戰爭，也反映了所有自以為清高者的裝模作樣，令人發笑。
這宛如梁實秋、林語堂的機智幽默，也道出了作者對「書」的看法，也就是一事一物皆有其道理，若未曾了解即作輕視，實乃自大無知之言。如《沈從文自傳》，天下本是一本大書，市井處處見學問。眾人各憑興趣讀書，才能百家爭鳴，成就健全多元的文化。
對一本書產生興趣，並不是你把書拿上手的那一刻。早在那一刻之前，興趣已經存在了，這也是「讀」的起點。「讀」開始時候的光芒是從腦海已經存在的知識體系誕生的。拿起一部特定的書這個行為本身，已經表示你對這部書談的東西有所認識了。
在還原「書」的人之常情，張曉宇談「讀」，〈綠滿窗前——論讀〉可謂舉重若輕，其深厚根基生出使人讀後細思的洞見。我們很常以為會拿起一本書翻看，是因為無意中的偶然，美麗的誤會。但事實上，之會拿起一本書，是源於我們或未曾意識到的「了解」，在腦海的書架早就預備好某個空位，等待填補。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna