《綠滿窗前：吐露港讀書劄記》：通達人情的讀書觀念，閱讀是一門溝通藝術

張曉宇著，2017年出版的《綠滿窗前：吐露港讀書劄記》，讓我想起北京出版社「大家小書」的叢書系列，像顧頡剛《中國史學入門》、夏承燾《唐宋詞欣賞》等，一流學者的文句揮灑，深入淺出地訴說自己的學問心得。

相對許多卷帙浩繁，符合現代學術規範的著作，我更喜歡看這類好看、易懂，近於人情的小書。王國維《人間詞話》擺脫典型註腳長如蛇的論文格式，回到詩話傳統的綜合直觀，才能這麼有趣、親切。

畢竟，現代論著依循西方標準，強調科學般的客觀、理性，自然顯得冷冰冰。冷冰冰卻和人文學科的情起了衝突，要真正抒發、表現學者整體混融的知性和感性，實在困難。而這類學者小書，則成為在規範圍城逃逸的出口，有時比起登上期刊的論文，更值得我們細看。

一個讀書人到另一個讀書人家裏，他們通常首先幹的第一件事就是審視書架，這個過程就像戰爭一樣。主人戰戰兢兢，生怕客人鷹眼如炬，從書架陳列看出自己是個草包。一番審視過後，客人微笑點頭，輕輕吐出一句「不錯」，主人才放下心頭大石，吁出一口氣來。

《綠滿窗前：吐露港讀書劄記》先有兩文分別談「讀」和「書」，直道自己的讀書觀念，也為其按文史哲分類的甲乙丙篇，奠下貫穿全書的論學精神。

作者張曉宇，現任香港中文大學歷史系副教授，卻絕無普遍學究的清高、窮酸之氣。他在談「書」的篇章〈原本人情——論書〉，引清人劉獻廷之言道出「聖人六經之教原本人情」，後世的唱歌、看戲、占卜、讀小說、聽說書皆可上追聖人經典，並不低俗可恥。

圖片來源：香港中文大學 張曉宇

張曉宇批評現今不少高尚的人，看不起菁英式讀書以外的事，認為唱歌、漫畫、看戲等皆是無益，實在眼光狹窄。他形容讀書人到另一個讀書人的家，先要審視書架，嘲諷這嚴肅得像戰爭，也反映了所有自以為清高者的裝模作樣，令人發笑。

這宛如梁實秋、林語堂的機智幽默，也道出了作者對「書」的看法，也就是一事一物皆有其道理，若未曾了解即作輕視，實乃自大無知之言。如《沈從文自傳》，天下本是一本大書，市井處處見學問。眾人各憑興趣讀書，才能百家爭鳴，成就健全多元的文化。