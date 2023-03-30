TNL+ 2023/03/30,
文學

《綠滿窗前：吐露港讀書劄記》：通達人情的讀書觀念，閱讀是一門溝通藝術

《綠滿窗前：吐露港讀書劄記》：通達人情的讀書觀念，閱讀是一門溝通藝術
Photo Credit: Wetitpig0, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

我們想讓你知道的是

作者張曉宇批評現今不少高尚的人，看不起菁英式讀書以外的事，認為唱歌、漫畫、看戲等皆是無益，實在眼光狹窄。他形容讀書人到另一個讀書人的家，先要審視書架，嘲諷這嚴肅得像戰爭，也反映了所有自以為清高者的裝模作樣，令人發笑。

張曉宇著，2017年出版的《綠滿窗前：吐露港讀書劄記》，讓我想起北京出版社「大家小書」的叢書系列，像顧頡剛《中國史學入門》、夏承燾《唐宋詞欣賞》等，一流學者的文句揮灑，深入淺出地訴說自己的學問心得。

相對許多卷帙浩繁，符合現代學術規範的著作，我更喜歡看這類好看、易懂，近於人情的小書。王國維《人間詞話》擺脫典型註腳長如蛇的論文格式，回到詩話傳統的綜合直觀，才能這麼有趣、親切。

畢竟，現代論著依循西方標準，強調科學般的客觀、理性，自然顯得冷冰冰。冷冰冰卻和人文學科的情起了衝突，要真正抒發、表現學者整體混融的知性和感性，實在困難。而這類學者小書，則成為在規範圍城逃逸的出口，有時比起登上期刊的論文，更值得我們細看。

一個讀書人到另一個讀書人家裏，他們通常首先幹的第一件事就是審視書架，這個過程就像戰爭一樣。主人戰戰兢兢，生怕客人鷹眼如炬，從書架陳列看出自己是個草包。一番審視過後，客人微笑點頭，輕輕吐出一句「不錯」，主人才放下心頭大石，吁出一口氣來。

《綠滿窗前：吐露港讀書劄記》先有兩文分別談「讀」和「書」，直道自己的讀書觀念，也為其按文史哲分類的甲乙丙篇，奠下貫穿全書的論學精神。

作者張曉宇，現任香港中文大學歷史系副教授，卻絕無普遍學究的清高、窮酸之氣。他在談「書」的篇章〈原本人情——論書〉，引清人劉獻廷之言道出「聖人六經之教原本人情」，後世的唱歌、看戲、占卜、讀小說、聽說書皆可上追聖人經典，並不低俗可恥。

square-aspect-ratio-10x14-1
圖片來源：香港中文大學
張曉宇

張曉宇批評現今不少高尚的人，看不起菁英式讀書以外的事，認為唱歌、漫畫、看戲等皆是無益，實在眼光狹窄。他形容讀書人到另一個讀書人的家，先要審視書架，嘲諷這嚴肅得像戰爭，也反映了所有自以為清高者的裝模作樣，令人發笑。

這宛如梁實秋、林語堂的機智幽默，也道出了作者對「書」的看法，也就是一事一物皆有其道理，若未曾了解即作輕視，實乃自大無知之言。如《沈從文自傳》，天下本是一本大書，市井處處見學問。眾人各憑興趣讀書，才能百家爭鳴，成就健全多元的文化。

對一本書產生興趣，並不是你把書拿上手的那一刻。早在那一刻之前，興趣已經存在了，這也是「讀」的起點。「讀」開始時候的光芒是從腦海已經存在的知識體系誕生的。拿起一部特定的書這個行為本身，已經表示你對這部書談的東西有所認識了。

在還原「書」的人之常情，張曉宇談「讀」，〈綠滿窗前——論讀〉可謂舉重若輕，其深厚根基生出使人讀後細思的洞見。我們很常以為會拿起一本書翻看，是因為無意中的偶然，美麗的誤會。但事實上，之會拿起一本書，是源於我們或未曾意識到的「了解」，在腦海的書架早就預備好某個空位，等待填補。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。