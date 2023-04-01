蔡英文到訪瓜地馬拉，總統賈麥岱稱台灣是主權獨立國家，台瓜邦誼堅不可破

（中央社）總統蔡英文今（1）日與瓜地馬拉總統賈麥岱會談，賈麥岱會後發表公開談話，表達兩國是兄弟邦誼，堅不可破。瓜地馬拉在各雙邊、多邊及國際場域呼籲推動台海和平，支持且尊重台灣主權以及領土的完整。

中國外交部選在蔡總統訪問瓜地馬拉前，在例行記者會時向瓜地馬拉喊話「認清大勢，早日做出正確選擇。」賈麥岱公開挺台的談話，等同對中國舉措的正面回擊。

賈麥岱公開挺台：支持且尊重台灣主權及領土完整

蔡總統訪問友邦瓜地馬拉第一天行程，出席在瓜國總統府所在地、國立文化宮舉行的軍禮歡迎儀式，隨即在總統會客室舉行兩國元首會談，見證兩國外長簽署「台瓜基本合作協定」，會後兩國元首合影並發表談話。

賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）致詞時歡迎蔡總統到訪，在世界局勢動盪中，向全世界傳達團結互助合作與希望的訊息。

他表示，台灣和瓜地馬拉是策略夥伴關係，瓜地馬拉政府作為崇尚和平的國家，再次表達堅定的立場，在各雙邊、多邊及國際場域呼籲推動台海和平，支持且尊重台灣主權以及領土的完整。

賈麥岱強調，瓜地馬拉與台灣的邦誼堅不可破，兩國合作無間，成為最佳的策略夥伴，並以具體行動推動有益兩國人民的合作計畫。讓雙邊關係堅若磐石的原因非常多，他特別強調的是學術交流計畫，對於彼此文化的推崇及尊重，以及強大的經貿外交，和兩國在地理位置上的重要性及共同價值。

他表示，台瓜的友誼是建立在具體的互惠行動，而不是空口說白話，瓜地馬拉政府以具體表現展現對台灣的支持。特別是在世界衛生組織，瓜國肯定台灣在新冠疫情期間所做出的貢獻，以及在產婦新生兒醫療保健、基礎公共衛生照顧、健保、水資源維護等議題上給予的寶貴協助。

另外，瓜地馬拉政府基於聯合國普遍性原則，支持台灣參與且貢獻聯合國及其體系。

他表示，台灣也一直非常支持瓜地馬拉，所提供的合作致力於幫助瓜國政府推動永續及永久性的社會及經濟發展，符合國家優先發展的目標，國立醫院計畫就是非常好的例子。這間醫院所提供最先進的醫療服務，讓民眾獲得妥善的照顧，他將陪同蔡總統參訪這間新完成的醫院。

他表示，這次蔡總統來訪非常重要，讓瓜國有機會可以重申對中華民國台灣的支持，為兩國邦誼注入新的活力，以及再次承認、肯定台灣是一個主權獨立的國家，是與瓜地馬拉分享歷史兄弟邦誼、相互尊重、民主價值的國家。

賈麥岱表示，中華民國台灣的經濟模式向世界證明透過創新與勤奮的工作，可以創造令人稱羨的經濟成長及科技發展；台灣的韌性也向全世界展現克服全球性挑戰的能力，特別是在致力於台灣海峽區域、甚至全世界和平穩定的努力。

他重申，兩國超過長達60年的友好情誼，蔡總統是他非常好的朋友。

蔡英文：在困難中互相伸援手就是真朋友

蔡英文在和賈麥岱會談後發表談話，她表示，到瓜地馬拉之前，得知墨西哥移民中心火災意外事件，感到十分沉重不捨，她要向受難者和家屬，表達最深的哀悼。

2017年時曾造訪瓜地馬拉的蔡總統說，今天當飛機緩緩降落時，看到記憶中壯麗的火山和湖泊，美景依舊。再次訪問瓜地馬拉，她代表中華民國政府和人民，向賈麥岱及瓜地馬拉人民，致上誠摯的問候。

她表示，過去幾年來，台灣和瓜地馬拉都有許多的進步和改變。瓜地馬拉在賈麥岱的領導下，越來越繁榮發展，「惠譽國際」更將瓜地馬拉評為中美洲經濟復甦最快的國家，令人欽佩。

蔡總統指出，瓜地馬拉是台灣堅實的友邦，這幾年來兩國在醫衛、經貿以及基礎建設等領域，持續深化合作。她與賈麥岱共同見證兩國簽署「台瓜基本合作協定」，為雙方技術合作交流，開創更多元、嶄新的面貌。

不僅如此，總統說，在疫情期間，兩國相互合作，僅用短短18個月的時間，完成設計、興建齊瑪德南戈公立醫院，並且落成啟用。在過程中，也為瓜地馬拉帶來經濟成長和就業機會。

總統表示，台灣和瓜地馬拉是共享自由、人權等價值的民主夥伴。賈麥岱曾多次公開向國際社會，表達支持烏克蘭，甚至親赴烏克蘭前線，以具體行動展現追求國際和平的理念。

她並說，去年當中國對台軍演，瓜地馬拉第一時間挺身而出，為台灣仗義執言。在各個國際場合，賈麥岱也透過致函、發言等多種方式，支持台灣的國際參與。

蔡總統表示，過去賈麥岱曾用一段話，形容台灣和瓜地馬拉的關係，「所謂友誼，就是不離不棄，同甘共苦」。對於這段話，她深有同感，能在困難中互相伸出援手，就是真正的朋友。

總統相信，民主夥伴團結合作，一定可以強化韌性，共同克服各項挑戰，期盼台灣和瓜地馬拉在堅實的合作基礎上，持續攜手努力，創造雙贏發展。

瓜地馬拉結束後是貝里斯

總統蔡英文於當地時間3月31日下午2時飛抵友邦瓜地馬拉進行國是訪問，傍晚前往文化宮接受軍禮歡迎儀式，及舉行兩國元首會談並簽署協議，瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）將贈勳蔡總統並以國宴款宴。

蔡總統「民主夥伴共榮之旅」結束過境紐約兩天行程後，搭乘專機飛抵瓜國首都瓜地馬拉市進行為期3天2夜訪問。在下午的接機現場，駐瓜國大使曹立傑及瓜國禮賓司長David Vargas登機迎接。

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總統下機後，瓜國外長步卡羅（Mario Bucaro）陪同蔡總統走紅地毯、接受禮兵致敬。僑胞們在紅地毯右側手舉中華民國國旗高喊「小英總統好」、「台灣加油」等話語，總統也回以「你們好」向大家致意。