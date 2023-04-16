《走向內在》：在骨感的現實裡，誰都沒有義務去分擔你的重荷
我們想讓你知道的是
Josie是擁有日本四國遍路、西班牙聖雅各朝聖道、美國AT和PCT完走經驗的徒步者，步行里程達一萬公里以上，透過本書分享她步行萬里的心得與感悟，行走的準備與建議。
文：Josie
在骨感的現實裡，沒人有義務分擔自己的重荷
說到底，人類究竟為了什麼而徒步呢？最初是為了生存而不得不的採集漁獵果腹，再來是探查遷徙以尋得一方肥沃宜居水土，進入安土重遷階段之後又為了生活所需和生計而開始長途跋涉搬有運無，再後來是因為工作和發展而遠渡他鄉，這樣想來，就是一連串以「生」為前提而益發進化深刻的移動。
隨著文明發展，交通手段進步，物質豐裕且取得方便，徒步的需求和機會越來越少，生活穩定後，許多人卻反而開始有了想捨棄便利的車馬走向遠方的嚮往。人類是一種很有趣的生物，總是在追逐自以為的燦爛盛大，待得繁花似錦後，又轉頭想要返璞歸真，如此周而復始，永恆輪迴。
徒步在近年裡漸漸蔚為風潮，上路的人多了，在書籍和媒體推波助瀾下，更儼然成為一種流行趨勢。其實不論基於什麼理由出發，我想每個人都會因此有各自的獲得，無論那個結果跟最初的預想是否若合符節。
在聖雅各朝聖道上，常聽人提到是因為看了《朝聖之路》（The Way）那部電影而決定上路的，這樣說的通常是亞洲人和美國人，而提到基督教和羅馬天主教信徒眾多的韓國人，如今大家可能會立刻聯想到韓綜《西班牙寄宿》（스페인 하숙）），然而在我二○一六徒步時，則幾乎都是因為金南希二○○六年出版的《獨行的女人（二）》（여자 혼자 떠나는 걷기 여행 2），和她在二○一三年與另外四位韓國朝聖者組團的徒步紀實影片，以及金孝善自二○一○起陸續出版的《聖雅各朝聖道》三部曲。
至於南美人和歐洲人毫無意外就是為了宗教信仰，後者並常常對《朝聖之路》嗤之以鼻，就像後來在AT、PCT上聽到的不計其數歐洲人對美國的消遣奚落一樣，對歐洲人而言好萊塢就相當於商業化、浮華、天真、膚淺的同義詞，一如美國這個國家本身。留宿科尼爾亞那（Cornellana）修道院那天，同宿的法國老爺爺就對這部電影有諸多意見，從主角的背包掉進河裡、不得不夜宿河畔、到夜夜豪飲爛醉等情節，太過譁眾取寵，太過理想主義，太過理所當然的戲劇化和皆大歡喜。老爺爺走過很多不同路線的聖雅各朝聖道，只有美國人才會拍出這種四不像的東西，最後他斷然下了結論。
我只是微笑聽著，默默不語。或許吧？大多數人上路時未必真的需要什麼理由，但也會遇見懷抱著想得到心靈解脫、改變人生、釐清方向、沉澱自己、甚至是真心想要除罪得到救贖等目的的朝聖者，而有些人的狀況，或許更加戲劇化些。
那日暴雨狂風，泥濘而苦寒，出發時間接近加上風雨拖慢速度使然，昨夜一起晚餐的五個人很自然地成團。淒風苦雨中走了一大段路後，停下來吃早餐時在諸多考量下決定今晚走到廉斗（Liento）就喊停，羅雷多（Loredo）雖是個大城，但昨晚太多朝聖者同時湧入卡斯楚烏爾迪亞萊斯鎮（Castro Urdiales），擁擠的庇護所住宿體驗讓大家對於多數朝聖者公認的下一個目標持觀望態度。與其奮力趕路到最後還要在羅雷多重複一回昨夜的壅塞吵雜，還不如適時放慢速度，找一處安靜的旅宿過夜。
雨中上路是長距離徒步旅行時無可避免的狀況，冬末春初的山區氣候多變，走動時身體雖會發熱，偶爾依舊抵擋不住料峭春寒，緊握登山杖而裸露在外的右手一路都是冰冷的。神似艾瑪．華森（Emma Watson）的巴賽隆納美人艾巴因為背負沉重的背包而沿途抱怨腰背痠痛不已，澳洲人丹尼背在前面裝滿零食的背包已經浸濕成水袋，留宿廉斗公立庇護所是非常正確的決定，即使算上後來加入的嬌小法國女生娜塔莉，十四張床只有六人入住，空間仍十分充裕。
庇護所的管理人顧盼間令我想起茱麗葉．畢諾許（Juliette Binoche），而且恰巧也叫做茱麗，纖細的她非常仔細地詢問了每個人走朝聖道的動機，認真做完記錄，又給了我們許多關於明日行程的詳盡說明和建議。挑了張靠牆的床位，趕緊沖澡洗衣讓身體溫暖起來，趕著在天黑前到鎮上唯一，且選擇實在有限的小雜貨店採購食材和補給品。
丹尼掌廚為大家煮了番茄肉醬義大利麵，加上在小店買的水果和白甜酒當飯後甜點和餐後酒，在一整天疲累的雨中步行後，趕在寒冷天空開始下起細碎冰雹前便能置身溫暖的室內，乾爽溫暖且飽足，得以如此收尾，讓我對於這一天沒有任何抱怨。
自然而然地，娜塔莉加入了這個昨天才形成的小小團體，透過她有限的英語得知她來自巴黎，從畢爾包出發沒幾天腳底已經水泡長到打結。「爛鞋子。」她說，把一切都歸咎給那雙貼著水鑽亮片的厚底運動鞋。我不擅探問，大多數時間裡總是看著前路，看著遠方，看著忽前忽後的同行者背影，小團體裡三個大男人都有很好的體能，我和艾巴的徒步速度也都算快，嬌小的娜塔莉緊跟著大家，看得出有些吃力，因此偶而我會稍微放慢速度陪她走在後頭。「爛鞋子。」她總是一再而再聳肩如此說。
出了羅雷多城後沿著綠意盎然的鄉野小路，最後會接到一段岩石崢嶸裸露的陡峭下坡路，一側是山壁，另一側便是大海，前一日的大雨讓山路泥濘不堪，石頭溼滑難行，負重又更加深了下坡時腰背膝蓋的壓力，數度手腳並用步步為營。
下了山岩，便是從大老遠就一直望見的美麗海灣了。脫下鞋襪赤足踏浪，沿著長長的沙灘前行，然而腳底的水泡不肯捧場，一步一步都得忍著痛意，跟時間賽跑，頂著午後的熾盛陽光，希望在日落前能趕到昨晚茱麗盛讚的那間梅魯埃洛（Meruelo）私人庇護所。
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慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
我們想讓你知道的是
根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」晧晧的爸爸說：「我有一個叔叔，他女兒也是有發展遲緩的問題，但以前那個年代大家什麼都不懂，不知道什麼叫遲緩兒、什麼叫早療，所以他女兒就這樣錯過了黃金治療時間。他也是很感嘆，如果當年早知道，他女兒現在也不會過得這麼辛苦，他也不用一輩子都無法放心。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。