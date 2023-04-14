《自造幸福》：認識多巴胺、血清素及催產素這世界公認三大「幸福荷爾蒙」

文：樺澤紫苑

幸福其實源於「腦內荷爾蒙」的分泌！

幸福是人生的意義及目標，亦即人存在於世上的終極目的。——亞里斯多德

幸福的原形

在討論「獲得幸福的方法」之前，我們首先要為「何謂幸福」下一個定義。這道難題打從亞里斯多德、蘇格拉底的時代延續至今，一直是為人爭論的重要議題。

光是「何謂幸福」這個議題，可能就足以用到一本書的篇幅來進行討論，為此，作為一個從事腦科學研究10多年的身心科醫師，我想要探討的並非坊間那種常見的「幸福論」，而是由身心科醫學、腦科學角度出發，透過具有實用性、實踐性的方法探討幸福這個議題。

某天我突然有了個念頭，開始思考，當我們感到「幸福」時，大腦裡發生了什麼樣的反應，而具體上腦內又分泌了哪些「物質」。

有研究顯示，當我們感覺到「幸福」時，腦內會分泌多巴胺、血清素、催產素、安多酚、腎上腺素、正腎上腺素、胺基丁酸（GABA）等，100多種使人感到幸福的神經傳導物質（荷爾蒙）。

與多巴胺有關的幸福感來自財富與成就的獲得，源自血清素的幸福感則使人感到放鬆、心情安穩；催產素帶來與愛有關的幸福，安多酚在我們處於極限狀態時使人歡悅，腎上腺素、正腎上腺素則會產生興奮、不安、恐懼等刺激、緊張的快感。

安多酚、腎上腺素、正腎上腺素是我們感受到情況急迫時，因應特殊狀況所分泌的物質，這類神經傳導素較少產生於日常的工作或家庭生活中。而多達100多種與幸福感產生相關的神經傳導物質尚未被研究透徹，故暫不在本書中進行討論。

讀遍有關腦內傳導素的書籍，我們大致歸納出日常生活中幸福感的主要來源—— 分別是「多巴胺」「血清素」與「催產素」。許多網路資料都將這三者介紹為「幸福荷爾蒙」，可謂是世界公認的三大幸福物質。

本書將盡可能地用淺顯的方式，以「幸福荷爾蒙」為基礎，為大家介紹一系列能夠實踐幸福的簡易方法。現在就讓我們一起來認識多巴胺、血清素及催產素這三樣「幸福荷爾蒙」。

在多巴胺分泌時，我們會心跳加速，產生興奮的幸福感；血清素分泌時，則會出現清爽、安定、放鬆的幸福感； 而催產素分泌時，會感受到一種與人或寵物建立連結、被愛包圍的幸福感。

在多巴胺、血清素、催產素充分分泌的狀態下，我們便能感受到「幸福」。換句話說，「大腦分泌幸福荷爾蒙的狀態」即是「幸福的狀態」。所以能促使幸福荷爾蒙活躍分泌的條件，就是「得到幸福的方法」。

因此，只要知道多巴胺、血清素、催產素各是在什麼樣的條件、狀態、行動下分泌，我們就能得到「幸福」。

Photo Credit: 今周刊出版

幸福的三原色光

現在我們認識了血清素、催產素、多巴胺這三種幸福荷爾蒙，它們便成了我們思考幸福議題時的「強力武器」。

紅、綠、藍，是光的三原色。同樣地，我們也能以血清素、催產素、多巴胺這三種荷爾蒙，作為幸福感相對應的基本組成元素來思考。換句話說，我們可以將平時感受到的「幸福」，分為「血清素幸福」「催產素幸福」「多巴胺幸福」三類。

Photo Credit: 今周刊出版

「血清素幸福」指涉與健康有關的幸福，簡言之就是身心健康帶來的幸福感；「催產素幸福」源自於友情、人際關係以及各種交流互動；「多巴胺幸福」則是透過獲得金錢、成就、財富、名譽、地位而隨之產生的幸福感。

被問及「你認為的幸福是什麼？」這個問題，我相信大部分的回答都是這三樣幸福中的其中一項。

被問到自己最幸福的時刻，我相信應該不會有人回答「坐雲霄飛車的時候」（腎上腺素幸福），或是「跑馬拉松的激動瞬間」（安多酚幸福）。

一般我們對幸福的印象，以及我們所追求、企盼獲得的感受，應該都較接近於血清素幸福、催產素幸福、多巴胺幸福這三種類型的幸福感受。

以上，我們已經認識了三項基礎的幸福感類別，接著就讓我們一一解析它們的關係排序、組合，及其所帶來的影響。

幸福有優先次序——「幸福的三層次理論」

「健康、人和、財富／成功，三者要是能夠一次擁有該有多好」，你應該也是這麼想的吧。但是，只有極少數人能夠將三種幸福全部到手。

這是為什麼呢？因為要得到這三種幸福，必須遵守「優先次序」，但大部分的人實踐的順序都不對，所以才無法全然地獲得幸福。

正確的幸福獲取順序是：血清素幸福→催產素幸福→多巴胺幸福。

Photo Credit: 今周刊出版

這才是正確答案。多巴胺幸福要放在最後。

順序不對，不要說得到幸福，很可能還會掉進不幸的深淵。我已看過無數遭遇這樣情況的人。

在觀察過幾千位身心症患者後，我發現這些患者都非常地認真、勤勉。如果只是感冒，他們絕不會輕易請假，而是逼著自己去上班。每天加班也不抱怨，總之就是拚命工作。即使身心失調也繼續努力，已經出現憂鬱症狀，還是繼續努力。到身心科就診，儘管醫師叮囑「已經是中度以上的憂鬱症，請在家休養兩周」，他們還是認為「這個專案沒我不行，我不能請假」。

這種人說好聽是「耿直」「勤勉」「努力奮鬥」「熱心工作」，說難聽是「固執」「不懂變通」「不夠柔軟」，寧願犧牲自己的健康，也要努力工作。

常有人遺憾地說：「怎麼弄到要自殺，把工作辭掉不就好了嗎？」得了憂鬱症還繼續工作的人，當症狀越來越惡化，判斷力都變得遲鈍時，根本想不到可以請假或辭職。

當你把「成功」看得比「健康」重要……

為什麼要拚到犧牲自己的健康呢？

多重視健康，保留充分睡眠和運動的時間，建立起堅不可破的「健康堡壘」，才有本錢好好發揮，拿出亮眼的表現，在工作上獲得肯定，成為職場上值得信賴的人。