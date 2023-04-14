《自造幸福》：認識多巴胺、血清素及催產素這世界公認三大「幸福荷爾蒙」
我們想讓你知道的是
本書作者樺澤紫苑從醫三十年，診治過的患者多達數千人。在為患者諮詢時，總會不自覺地思考，到底對方需要做什麼，才能得到幸福呢？從事腦科學研究多年，他發現，無關職業、性別、年齡，其實獲得幸福沒有那麼難，只要從生活中養成一些小習慣，隨時讓大腦分泌「自造幸福」的三大賀爾蒙。
文：樺澤紫苑
幸福其實源於「腦內荷爾蒙」的分泌！
幸福是人生的意義及目標，亦即人存在於世上的終極目的。——亞里斯多德
幸福的原形
在討論「獲得幸福的方法」之前，我們首先要為「何謂幸福」下一個定義。這道難題打從亞里斯多德、蘇格拉底的時代延續至今，一直是為人爭論的重要議題。
光是「何謂幸福」這個議題，可能就足以用到一本書的篇幅來進行討論，為此，作為一個從事腦科學研究10多年的身心科醫師，我想要探討的並非坊間那種常見的「幸福論」，而是由身心科醫學、腦科學角度出發，透過具有實用性、實踐性的方法探討幸福這個議題。
某天我突然有了個念頭，開始思考，當我們感到「幸福」時，大腦裡發生了什麼樣的反應，而具體上腦內又分泌了哪些「物質」。
有研究顯示，當我們感覺到「幸福」時，腦內會分泌多巴胺、血清素、催產素、安多酚、腎上腺素、正腎上腺素、胺基丁酸（GABA）等，100多種使人感到幸福的神經傳導物質（荷爾蒙）。
與多巴胺有關的幸福感來自財富與成就的獲得，源自血清素的幸福感則使人感到放鬆、心情安穩；催產素帶來與愛有關的幸福，安多酚在我們處於極限狀態時使人歡悅，腎上腺素、正腎上腺素則會產生興奮、不安、恐懼等刺激、緊張的快感。
安多酚、腎上腺素、正腎上腺素是我們感受到情況急迫時，因應特殊狀況所分泌的物質，這類神經傳導素較少產生於日常的工作或家庭生活中。而多達100多種與幸福感產生相關的神經傳導物質尚未被研究透徹，故暫不在本書中進行討論。
讀遍有關腦內傳導素的書籍，我們大致歸納出日常生活中幸福感的主要來源—— 分別是「多巴胺」「血清素」與「催產素」。許多網路資料都將這三者介紹為「幸福荷爾蒙」，可謂是世界公認的三大幸福物質。
本書將盡可能地用淺顯的方式，以「幸福荷爾蒙」為基礎，為大家介紹一系列能夠實踐幸福的簡易方法。現在就讓我們一起來認識多巴胺、血清素及催產素這三樣「幸福荷爾蒙」。
在多巴胺分泌時，我們會心跳加速，產生興奮的幸福感；血清素分泌時，則會出現清爽、安定、放鬆的幸福感； 而催產素分泌時，會感受到一種與人或寵物建立連結、被愛包圍的幸福感。
在多巴胺、血清素、催產素充分分泌的狀態下，我們便能感受到「幸福」。換句話說，「大腦分泌幸福荷爾蒙的狀態」即是「幸福的狀態」。所以能促使幸福荷爾蒙活躍分泌的條件，就是「得到幸福的方法」。
因此，只要知道多巴胺、血清素、催產素各是在什麼樣的條件、狀態、行動下分泌，我們就能得到「幸福」。
幸福的三原色光
現在我們認識了血清素、催產素、多巴胺這三種幸福荷爾蒙，它們便成了我們思考幸福議題時的「強力武器」。
紅、綠、藍，是光的三原色。同樣地，我們也能以血清素、催產素、多巴胺這三種荷爾蒙，作為幸福感相對應的基本組成元素來思考。換句話說，我們可以將平時感受到的「幸福」，分為「血清素幸福」「催產素幸福」「多巴胺幸福」三類。
「血清素幸福」指涉與健康有關的幸福，簡言之就是身心健康帶來的幸福感；「催產素幸福」源自於友情、人際關係以及各種交流互動；「多巴胺幸福」則是透過獲得金錢、成就、財富、名譽、地位而隨之產生的幸福感。
被問及「你認為的幸福是什麼？」這個問題，我相信大部分的回答都是這三樣幸福中的其中一項。
被問到自己最幸福的時刻，我相信應該不會有人回答「坐雲霄飛車的時候」（腎上腺素幸福），或是「跑馬拉松的激動瞬間」（安多酚幸福）。
一般我們對幸福的印象，以及我們所追求、企盼獲得的感受，應該都較接近於血清素幸福、催產素幸福、多巴胺幸福這三種類型的幸福感受。
以上，我們已經認識了三項基礎的幸福感類別，接著就讓我們一一解析它們的關係排序、組合，及其所帶來的影響。
幸福有優先次序——「幸福的三層次理論」
「健康、人和、財富／成功，三者要是能夠一次擁有該有多好」，你應該也是這麼想的吧。但是，只有極少數人能夠將三種幸福全部到手。
這是為什麼呢？因為要得到這三種幸福，必須遵守「優先次序」，但大部分的人實踐的順序都不對，所以才無法全然地獲得幸福。
正確的幸福獲取順序是：血清素幸福→催產素幸福→多巴胺幸福。
這才是正確答案。多巴胺幸福要放在最後。
順序不對，不要說得到幸福，很可能還會掉進不幸的深淵。我已看過無數遭遇這樣情況的人。
在觀察過幾千位身心症患者後，我發現這些患者都非常地認真、勤勉。如果只是感冒，他們絕不會輕易請假，而是逼著自己去上班。每天加班也不抱怨，總之就是拚命工作。即使身心失調也繼續努力，已經出現憂鬱症狀，還是繼續努力。到身心科就診，儘管醫師叮囑「已經是中度以上的憂鬱症，請在家休養兩周」，他們還是認為「這個專案沒我不行，我不能請假」。
這種人說好聽是「耿直」「勤勉」「努力奮鬥」「熱心工作」，說難聽是「固執」「不懂變通」「不夠柔軟」，寧願犧牲自己的健康，也要努力工作。
常有人遺憾地說：「怎麼弄到要自殺，把工作辭掉不就好了嗎？」得了憂鬱症還繼續工作的人，當症狀越來越惡化，判斷力都變得遲鈍時，根本想不到可以請假或辭職。
當你把「成功」看得比「健康」重要……
為什麼要拚到犧牲自己的健康呢？
多重視健康，保留充分睡眠和運動的時間，建立起堅不可破的「健康堡壘」，才有本錢好好發揮，拿出亮眼的表現，在工作上獲得肯定，成為職場上值得信賴的人。
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飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發iXCharger，首款1TB儲存空間搭載65W GaN氮化鎵充電器
我們想讓你知道的是
飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發首款搭載65W GaN氮化鎵充電器的1TB儲存空間「iXCharger」。儲存與快充技術二合一，還可適用於不同作業系統的儲存技術，讓它不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用。
同時使用筆電、平板、手機等多種行動裝置，已是人人的日常習慣。雖然使用者幾乎每天為各種裝置充飽電力，但不一定有時間每天為裝置中的檔案做備份，可想而知日積月累下來，散落在各種裝置的資料無法同步備份，也漸漸成為使用者的困擾。若想以簡單便利的方式，同步進行檔案備份與快充，使用二合一功能的iXCharger便是最好的選擇。
飛宏科技與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，針對使用者的痛點與需求，共同開發首款同時搭載1TB儲存空間與65W快充技術的二合一充電器「iXCharger 」！
首款跨裝置的1TB大容量存取空間
市面上多數儲存裝置不能同時適用於各家的手機與平板，而外接式硬碟也僅限用於桌機或筆電，且可能會受限於不同的作業系統。iXCharger擁有首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用，廣泛適用於iOS、Android、Windows、Chrome OS、macOS等作業系統。此外，iXCharger擁有高達1TB大容量的儲存空間，使用者可將檔案、照片輕鬆做備份，其輕巧便攜的設計，可讓使用者隨身攜帶、隨時存取，不用擔心檔案遺漏。
搭載65W GaN氮化鎵快充技術
「iXCharger」採用第三代GaN氮化鎵技術，以更小的體積提供更高的功率密度和散熱速度，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。
更值得注意的是，iXCharger不僅有擁有摺疊插頭90度彈片設計，還可更換多國插頭，外出旅行攜帶更加便利。並採用USB Type-C規格，提升傳輸效率，符合不久的將來，電子產品全面使用Type-C為統一充電介面的歐盟規定，達到減少電子垃圾的目標，是環保永續的綠色產品。
iXCharger 為使用者同時提供快充與資料備份的解決方案，成功以最小的體積延伸最大的效益，證明了綠色科技能為生活帶來更多便利。飛宏科技智慧電能事業群兼生產製造中心 林冠宏副總表示：「飛宏科技投入電源供應器生產研發已經有五十多年的經驗，這次與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，我們不僅僅為使用者解決產品使用上的痛點，更致力綠色科技的導入，落實節能、永續、環保的核心理念」。
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。