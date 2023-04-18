《我的痛苦有名字嗎？》：年輕女性在職場被性騷擾的次數，就像呼吸一樣頻繁
我們想讓你知道的是
認識靜靜之後我更明白了。住在越遠離首都的地方，女性就必須對抗越父權、越充滿性別歧視的社會。又或者她們越容易被孤立，很難找到一起奮鬥的同志們。她們總說：「這輩子第一次開口說這種事。」
文：河美娜（하미나）
就像呼吸般頻繁的性騷擾
我和住在釜山的靜靜是在2020年11月透過Zoom線上相見的。那時我正想要訪問住在首都圈之外的女性，而靜靜正好先聯繫了我。認識靜靜之後我更明白了。住在越遠離首都的地方，女性就必須對抗越父權、越充滿性別歧視的社會。又或者她們越容易被孤立，很難找到一起奮鬥的同志們。她們總說：「這輩子第一次開口說這種事。」
「如果我所經歷的事被廣為人知的話，那人們可能會產生『不應該這樣啊』的想法。我大概就是抱持這種希望吧。」
即使深受絕望感所苦，靜靜還是這樣說。靜靜這個名字據說是因為她想「安靜地生活」才為自己取的。
她從2017年起就經歷了失眠和焦慮，也有很長一段時間懷有自殺念頭。某一天下班回到家，她吃下安眠藥卻還是睡不著。凌晨兩點，那天特別有一種今天不死，痛苦就不會結束的感覺。她一躍而起去了海邊。警察接到報案趕來，將靜靜帶了回來。
就像芝賢一樣，靜靜也不是個會向父母透漏心事的女兒。靜靜說自己是一個「很好養的長女」。直到靜靜試圖自殺，家人們才第一次知道靜靜患有憂鬱症。他們的反應很微妙。媽媽看起來沒什麼反應，弟弟說：「姊妳是不是有點太誇張了？」
試圖自殺後，她逃亡般地辭去工作，住進了封閉式病房。出院之後出門旅行，也投了履歷表，努力想要重新站起來，但從2020年1月開始完全沉寂下來了。
患有重度憂鬱症的人真的跟植物人一樣。連哭泣或尋死的力氣都沒有。沒有任何興致或反應。就好像被捲入沒有光線的大海一樣持續下沉。靜靜那時正處於在那深海之中稍微能抬起頭的時候。她說新換的藥有點作用。靜靜把釜山表現成「老人與海」。她說釜山只有很多上了年紀的人，非常缺乏年輕人，尤其是年輕的女性能任職的工作。雖然靜靜原本找到了自己想做的工作，但在大部分都是男性的職場中，被性騷擾或猥褻的次數就像呼吸一樣頻繁。
「公司員工大概有將近200人。只要我一走進食堂入口，就會有大約80個左右的男人在看我。我一個人拿著餐盤猶豫要坐哪裡，他們就偷偷瞄我。我每天都會經歷一樣的事。不管是多不在意別人眼光的人，都不得不被逼瘋的。吃完飯以後走出去，就會看到男人們聚在一起抽菸，對我招呼說『今天穿了什麼什麼衣服耶、身材是S形耶、去了什麼好地方嗎、好像瘦了一點』之類的，光明正大地性騷擾。他們也不覺得那是不對的。我心裡已經噁心到化膿了，但如果想要繼續上班，就必須裝得什麼事都沒有。只能裝作巧妙地去應對這種騷擾而已。」
要是說這些話的人是一些壞人就好了。但像呼吸一般對靜靜性騷擾，評價她外貌的人卻是所謂的一群「好人」。他們是很照顧靜靜的一群人。會在公司聚餐的時候把靜靜安排在「高位人士」旁邊，強迫她喝酒、倒酒，然後摟著她唱歌。在其他女生紛紛因為受不了女性貶抑的企業文化而離職之時，還留在公司的一位女前輩對靜靜的訴苦這樣說道：「妳在這個公司得當一個開心果才行。要很會倒酒、選對邊站，這比工作表現重要得多了。」
聚餐結束後，男性員工們會一起前往八大場所，靜靜看了這樣的光景好幾年。她不停地說「沒辦法相信任何一個男人」。很多女生都說過跟她一樣的話。
「我產生了很多對人的不信任，尤其是男人，首先就沒辦法把他們當成人看。沒有不嫖的男人，真的沒有。就算是看起來真的不可能會去的那種人也都會去（那種地方）。」
在工作的場合，靜靜並沒有被當成一個同等的人、一個青年、一個勞動者看待，而是一個必須配合眾人心情的開心果。社會看待二十幾歲女性的方式剛好就和這差不多程度。漂亮、醜、身材好、身材不怎麼樣。總是從頭到腳打量一次的視線。Pepero Day*****之類的情人節紀念日如果沒有送部長禮物，就會被公司嚴厲訓斥。一個月前結婚的上司開車載靜靜時對她說道：「要是我沒結婚的話，一定會想個辦法勾引妳的。」
在「Megalia」******女性論壇話題正熱的時候，某一天部門的高位上司把靜靜找來，在很多人面前這樣問她：「妳該不會有上Megalia吧？」
「我沒辦法在那個場合說『我是Megalia會員沒錯』，也不能說『我沒有上Megalia』，不知道該做出什麼反應。他那完全就是明擺著幫人貼標籤的問法。」
類似的事情她遇過不計其數。靜靜說她再也不想回到那個恐怖的地方了。
「感覺所有自我都崩毀了。」
書籍介紹
本文摘錄自《我的痛苦有名字嗎？：瘋狂而古怪，傲慢又聰明的女子們－－不被理解的痛楚，女性憂鬱症》，大塊文化出版
作者：河美娜（하미나）
譯者：徐小為
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為什麼20、30歲的女性容易得憂鬱症？
會得憂鬱症不是因為「本來就有病」
讓她們以自己的語言述說
擺脫醫學疾病與社會汙名的定義
替女性書寫全新的受苦簡史
從2003至2020年，南韓屢次成為OECD（經濟合作與發展組織）成員國中自殺率最高的國家，而「憂鬱症」被指出是自殺率居高不下的罪魁禍首，一直以來都被視為造成社會問題的成因。近年來，有越來越多20、30歲的女性被診斷出患有心理疾病，而20歲女性的自殺率也節節升高，2020年，南韓20-29歲的女性自殺人數比去年多出了40%。年輕女性的自殺問題如此嚴重，南韓當局已將20、30多歲的女性列為官方自殺危險群。
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
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