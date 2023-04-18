2023/04/18,
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《我的痛苦有名字嗎？》：年輕女性在職場被性騷擾的次數，就像呼吸一樣頻繁

《我的痛苦有名字嗎？》：年輕女性在職場被性騷擾的次數，就像呼吸一樣頻繁
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

認識靜靜之後我更明白了。住在越遠離首都的地方，女性就必須對抗越父權、越充滿性別歧視的社會。又或者她們越容易被孤立，很難找到一起奮鬥的同志們。她們總說：「這輩子第一次開口說這種事。」

文：河美娜（하미나）

就像呼吸般頻繁的性騷擾

我和住在釜山的靜靜是在2020年11月透過Zoom線上相見的。那時我正想要訪問住在首都圈之外的女性，而靜靜正好先聯繫了我。認識靜靜之後我更明白了。住在越遠離首都的地方，女性就必須對抗越父權、越充滿性別歧視的社會。又或者她們越容易被孤立，很難找到一起奮鬥的同志們。她們總說：「這輩子第一次開口說這種事。」

「如果我所經歷的事被廣為人知的話，那人們可能會產生『不應該這樣啊』的想法。我大概就是抱持這種希望吧。」

即使深受絕望感所苦，靜靜還是這樣說。靜靜這個名字據說是因為她想「安靜地生活」才為自己取的。

她從2017年起就經歷了失眠和焦慮，也有很長一段時間懷有自殺念頭。某一天下班回到家，她吃下安眠藥卻還是睡不著。凌晨兩點，那天特別有一種今天不死，痛苦就不會結束的感覺。她一躍而起去了海邊。警察接到報案趕來，將靜靜帶了回來。

就像芝賢一樣，靜靜也不是個會向父母透漏心事的女兒。靜靜說自己是一個「很好養的長女」。直到靜靜試圖自殺，家人們才第一次知道靜靜患有憂鬱症。他們的反應很微妙。媽媽看起來沒什麼反應，弟弟說：「姊妳是不是有點太誇張了？」

試圖自殺後，她逃亡般地辭去工作，住進了封閉式病房。出院之後出門旅行，也投了履歷表，努力想要重新站起來，但從2020年1月開始完全沉寂下來了。

患有重度憂鬱症的人真的跟植物人一樣。連哭泣或尋死的力氣都沒有。沒有任何興致或反應。就好像被捲入沒有光線的大海一樣持續下沉。靜靜那時正處於在那深海之中稍微能抬起頭的時候。她說新換的藥有點作用。靜靜把釜山表現成「老人與海」。她說釜山只有很多上了年紀的人，非常缺乏年輕人，尤其是年輕的女性能任職的工作。雖然靜靜原本找到了自己想做的工作，但在大部分都是男性的職場中，被性騷擾或猥褻的次數就像呼吸一樣頻繁。

「公司員工大概有將近200人。只要我一走進食堂入口，就會有大約80個左右的男人在看我。我一個人拿著餐盤猶豫要坐哪裡，他們就偷偷瞄我。我每天都會經歷一樣的事。不管是多不在意別人眼光的人，都不得不被逼瘋的。吃完飯以後走出去，就會看到男人們聚在一起抽菸，對我招呼說『今天穿了什麼什麼衣服耶、身材是S形耶、去了什麼好地方嗎、好像瘦了一點』之類的，光明正大地性騷擾。他們也不覺得那是不對的。我心裡已經噁心到化膿了，但如果想要繼續上班，就必須裝得什麼事都沒有。只能裝作巧妙地去應對這種騷擾而已。」

要是說這些話的人是一些壞人就好了。但像呼吸一般對靜靜性騷擾，評價她外貌的人卻是所謂的一群「好人」。他們是很照顧靜靜的一群人。會在公司聚餐的時候把靜靜安排在「高位人士」旁邊，強迫她喝酒、倒酒，然後摟著她唱歌。在其他女生紛紛因為受不了女性貶抑的企業文化而離職之時，還留在公司的一位女前輩對靜靜的訴苦這樣說道：「妳在這個公司得當一個開心果才行。要很會倒酒、選對邊站，這比工作表現重要得多了。」

聚餐結束後，男性員工們會一起前往八大場所，靜靜看了這樣的光景好幾年。她不停地說「沒辦法相信任何一個男人」。很多女生都說過跟她一樣的話。

「我產生了很多對人的不信任，尤其是男人，首先就沒辦法把他們當成人看。沒有不嫖的男人，真的沒有。就算是看起來真的不可能會去的那種人也都會去（那種地方）。」

在工作的場合，靜靜並沒有被當成一個同等的人、一個青年、一個勞動者看待，而是一個必須配合眾人心情的開心果。社會看待二十幾歲女性的方式剛好就和這差不多程度。漂亮、醜、身材好、身材不怎麼樣。總是從頭到腳打量一次的視線。Pepero Day*****之類的情人節紀念日如果沒有送部長禮物，就會被公司嚴厲訓斥。一個月前結婚的上司開車載靜靜時對她說道：「要是我沒結婚的話，一定會想個辦法勾引妳的。」

在「Megalia」******女性論壇話題正熱的時候，某一天部門的高位上司把靜靜找來，在很多人面前這樣問她：「妳該不會有上Megalia吧？」

「我沒辦法在那個場合說『我是Megalia會員沒錯』，也不能說『我沒有上Megalia』，不知道該做出什麼反應。他那完全就是明擺著幫人貼標籤的問法。」

類似的事情她遇過不計其數。靜靜說她再也不想回到那個恐怖的地方了。

「感覺所有自我都崩毀了。」

書籍介紹

本文摘錄自《我的痛苦有名字嗎？：瘋狂而古怪，傲慢又聰明的女子們－－不被理解的痛楚，女性憂鬱症》，大塊文化出版

作者：河美娜（하미나）
譯者：徐小為

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從2003至2020年，南韓屢次成為OECD（經濟合作與發展組織）成員國中自殺率最高的國家，而「憂鬱症」被指出是自殺率居高不下的罪魁禍首，一直以來都被視為造成社會問題的成因。近年來，有越來越多20、30歲的女性被診斷出患有心理疾病，而20歲女性的自殺率也節節升高，2020年，南韓20-29歲的女性自殺人數比去年多出了40%。年輕女性的自殺問題如此嚴重，南韓當局已將20、30多歲的女性列為官方自殺危險群。


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