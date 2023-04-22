《那一夜，莫札特的門有人在敲》：家教學生那張沒有封面的卡帶，就是古早版謎片的聲音拷貝

文：瓦力

麥當勞謎片記

李茂興是我上大學的第一個家教學生，雖然是很久以前的事了，但生命總有一些充滿表情和曲折的歌曲，在你以為早就不記得的時候，給了你意想不到的線索。

雖說是上家教，但李茂興從來不讓我去他家上英文。

「謝謝陳老師啊。我們家李茂興很乖的，就是在家容易分心，讀不下書。陳老師您也不用太費心指導，就當作是伴讀。我一樣算您家教的費用，只要確保他不會亂跑就好。」

第一次和李媽媽通話，我就知道案情並不單純。說自己小孩很乖，只是不愛念書的父母，天底下何其多啊。雖然李茂興是我家教生涯第一個case，聽學長姐講過那麼多家教鬼故事，心知李媽媽話中有話。

「那麼李媽媽，我和茂興不在家裡上課，去哪裡呢？去麥當勞好嗎？」

「陳老師，您決定就好。只要讓茂興不要亂跑就好。對了，麥當勞東西隨便點，想吃什麼都可以。我請茂興結帳就好。」

第一次見面，我的猜測就落了實。茂興是個很特別的小孩。我從來沒看過有人薯條可以蘸那麼多番茄醬的。一根薯條一包番茄醬，我看麥當勞店員臉都要綠了，茂興卻說：「沒事，麥當勞老闆和我爸很熟，要幾包他們都不敢吭一聲。」

大快朵頤之後，我說：「那茂興你有帶書過來嗎？」

「老師我沒帶，那些課本上的東西我早就會了。不看也罷。」

這小子竟然這麼狂妄，自以為是天才嗎？如果真的都會了，還需要請家教嗎？看起來不給個下馬威不行了。

「那我考你幾個單字，看你是不是什麼都會。」

「隨便老師考啊！」李茂興眼神看起來相當挑釁。

我隨口講了幾個比較難的英文單字，要茂興拼出來給我聽，沒想到他每題都秒答。

這次換我詫異了，我再試幾個超出國三程度的單字，沒想到他也都能接上。

「唉唷，老師，這些都很無聊耶。我老早就會了。我們來聽卡帶好不好。偷偷告訴你喔，我所有英文單字都不是課堂上老師教我的，是西洋熱門歌曲教會我的。」

我還來不及回答，茂興就從口袋翻出AIWA的隨身聽。我的天，是大寫愛華。那是要我家教好幾個月才買得起的經典銘機耶！

「可是只有一副耳機，怎麼聽啊？」

「老師你很土耶。你都沒有把過妹的嗎？用這個啦，一轉二的音源分接線，我一邊，妹子一邊，不管聽什麼，妹子都會覺得你很酷。」

我瞪大了雙眼。我從來沒有想過這樣的事。我開始懷疑人生了。見面才不到半小時，茂興已經刷新了我的三觀，到底是誰在家教誰啊？

「可是這樣我會很不好意思耶。你知道你媽一小時給我多少嗎？七百耶。而且麥當勞還任我點，而我卻什麼事也不用做，在這陪你聽卡帶就好嗎？」

「矮油，老師你是在ㄍㄧㄥ什麼啦！我媽是不是叫你別讓我亂跑就好。」茂興眼睛看起來很賊。

「對啊。」

「那你知道為什麼嗎？因為如果我沒跟你在一起，我就會在外頭泡馬子啦。老師你要酷一點，不要像之前那些老師正經八百的，硬想要教我什麼，很快就被我氣走啦！」

我被他的話說服了。我很需要這份時薪七百的工作啊。

我永遠忘不了，從大寫愛華卡帶播放機流瀉出來的Richard Marx〈Right Here Waiting〉是如此深情動人。哪怕一人一邊，我聽的其實只有單聲道，那卻沒有妨礙音樂直接衝擊我內心深處。

就在非常忘我的時候，沒接上耳機的右耳聽見了茂興的一句話：

「老師，I wonder how we can survive this romance的survive是什麼意思啊？」

我靈機一動，原本以為這臭小子不讓我教他什麼，這下我可有東西可以教他啦。

「Survive就是活下去啊。可是survive this romance聽起來很怪對不對，什麼叫活過這場浪漫？這你要從歌詞上下文看才知道。你知道Richard Marx是寫給千里之外的愛人嗎？這是一場無望的遠距戀愛，所以一開始才說Oceans apart, day after day, and I slowly go insane，意思是說你我相隔兩地，遠渡重洋的思念，讓我快要發瘋啦。」

「看起來不容易，每天靠著電話談情，想要維持關係，難怪要說survive。哇，我今天學到一個新字耶！」

從那天開始，我就和茂興每週固定兩次在麥當勞碰面。茂興堅持上課不用課本，我只得let it be，帶了好多我珍藏的西洋流行卡帶，還把歌詞特別印下來挖空考聽寫，要他學這些我覺得上高中很快就會看到的實用單字。

那個夏天過得真快，我吃了好多大麥克，身材橫著發展，和女朋友分手也是剛好的事。

分手那天，我很難過，雖然不想告訴任何人，不知道為什麼，一看到茂興，我竟然在他面前崩潰了。

「老師，你真的很遜耶。天涯何處無芳草。只看人外表就輕易談分手的，恐怕也配不上我的老師你啦。」

茂興一邊說著，一邊從口袋又摸出一張卡帶。「老師我們來聽這張好不好。包準你聽完，什麼痛苦都沒有了。」

我沒有答話，眼光直瞄著那張沒有封面的卡帶，感到奇怪。

按下播放鍵的那一秒，我就知道完蛋了。真的是「完」蛋，如果你知道我的意思的話。

那根本不是什麼流行專輯，雖然一樣很肉聲，充滿大寫愛華播放機特有的溫柔韻味。到現在我都還是不好意思說，現在有謎片，那張卡帶，就是古早版謎片的聲音拷貝啦。