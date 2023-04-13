《股市就是你的印鈔機》：千萬別有預設立場，要贏就要洞悉股票的主力籌碼與型態

文：林上仁、郭勝

翻轉股市的六個要素

1. 好好學習股票的籌碼和型態

所有的方法一定要從學中做，才能避免初學時勝率不穩，浪費子彈，學到方法，也印證過了，才少量試單。最重要的是賠錢時要檢討，為何這張單會賠，從大盤、個股的籌碼、型態和量價檢討，是不是哪個地方沒注意到，一定要檢

討出來為止，才再做下一筆交易，邊開槍邊修正，再邊開槍邊修正。

持續印證與聚焦學習，檢討沒贏原因，複製成功經驗。

不論是否有行情，都要持續學習印證記錄，就像NBA籃球選手一樣，即便沒上場的選手平常也要一直練習，任何體能與重量訓練都不能減少，即便未出賽坐冷板凳時，也要隨時保持熱身待命的狀態，以備教練隨CALL隨上場。即便

在行情不好時，都能持續每天花一到二個小時學習做功課。行情好，學做多，行情轉空，就練習做空，這樣左鉤拳和右鉤拳都會，多空自如。

簡單的事重複做就是成功。SIMPLE BUT NOT EASY。

看似簡單做起來卻不容易，只因為不夠堅持，無法克服心魔，興奮學了一招，才下單幾次賠錢就說這招沒用，這樣怎麼學得好股票呢。賠錢就檢討，進場修正，再印證檢討，樣本數擴大了，規避失敗的經驗降低，贏錢的勝率就會提

升。成為贏家至少看一萬張K線圖，經過半年以上的多空洗禮，跟贏家做過的功課，勤能補拙。簡單的是功課練習，難的是無法持續學習。

在學習的過程經歷過多頭和空頭的洗禮，心理素質才會提高。在股市的空頭大跌段的震撼教育後，都能保持戰果甚至賺錢，就可以從此一帆風順。在高點處做好風險控管，降低持股，大盤轉空時斷然出場，就有本錢印鈔。只有克服貪

婪與恐懼，才能在股市恆賺。

2. 站在贏家巨人的肩膀學習

複製學習贏家SOP＋持續做功課＋複製贏家的心態＋養成贏家的紀律＋資金控管＝股海淘金自己來

求學時做實驗論文，會把相關題材文獻中的實驗，用一樣的數據搬到實驗室再RUN一次，學習股票也是如此，贏家曾做過的練習，就要如法炮製做一樣的功課，勤一定能補拙，更何況有贏家的功課可以遵循。成功是要自己拚出來

的，成功一定要經過努力。沒有人能一直買最低賣最高，每一種交易策略只要累積起來是賺的，大賺就指日可待。

買了沒有預期的漲，賣了卻漲了甚至一直漲，這在交易中時而出現。畢竟是人，交易損失影響到心情是正常的，要學習用平常心看待，練習到能在最短時間內恢復平靜，如此才能從容的準備下一張單，交易的心態平衡是很重要的。

資金在高檔的配置，往往是決定股市是否長青壯碩的重要關鍵，當大盤在高點轉折時，持股若滿檔，甚至還擴大信用，只要大盤反轉直下連黑幾天，往往幾天的跌幅就能吃掉一個月以上的獲利，端視持股部位當下的成本。更慘的是原

本賺，不幸經過連跌，遇到跌至資金成本區時，進退維谷的天人交戰抉擇，沒有立即止血的保本，將使自己的損失擴大，更慘的可能因這一次重傷甚至陣亡。

相對的，若在大盤經過大跌止跌時，個股也築底、籌碼又進入時，這時就可以人棄我取，低檔買進股票，所以當大盤和個股在高低位階時，資金配置的多寡將會決定股票是否能再次放大的重要關鍵因素。

當然也要有贏家的工具，如「Winner印鈔機」主力籌碼，工欲善其事，必先利其器，上戰場打仗，必須攜帶各項精良武器，而不是赤手空拳，拿棍子掃把上戰場。

3. 成為股市常勝贏家的關鍵：紀律

Photo Credit: 今周刊出版

先選擇自己看得懂的籌碼和型態，務必學好再進場，執行買賣點的訊號，依據大盤位階做好資金的控管。逢高時，把股票停利換現金，低檔再現金換股票，順勢而為，方能在股市中長青樂活。

進場前就要想好是波段、價差、隔日沖、還是當沖的策略，鍛鍊好買賣的執行紀律。大部分的人，也是聽話照做，但卻一直賠錢，雖知道低買高賣，但一進市場什麼都忘了，回到之前追高殺低的劣根性，一直重複賠錢經驗而不自知。

贏家是遵守紀律和良好的心態，要學會贏家所做的功課，就要照贏家的進出場SOP執行。但心態必須靠自己走出來，一步一腳印無法速成，尤其是心態的紀律更不能跳過，紀律心態和技術都進步，勝率才會穩定，賺一桶金當然是指日可待。技術分析有中學生等級的程度，再加上有博士級的紀律就能贏，千萬別讓自己成為博士級的技術分析專家，但心態與紀律卻連中學生的程度都沒有。

股票和念書不一樣，不是越聰明的人在股市越容易賺錢，念書可能認真準備，就能得到相對應的分數，但股票卻不是付出時間就會得到正報酬，而是要有贏家的方法，做對的功課與印證，才有可能會贏，不然終究會一直浮浮沉沉，

到頭來還是會賠。

若進場前都有一一檢查該股的籌碼、型態、量價、KD等技術指標，大盤也都看好，符合進場做多，隔日開盤，大盤和個股有達到設定的進場訊號就進場。至於結果如何，不是一般散戶能控制或影響的。

股票當天漲跌是市場決定、是控盤主力說了算，如意的話，當天就賺了，表示我們的想法跟主力同步。但若當天沒賺、甚至賠呢？當然要接受啊。股票有時不能只看一天，股票小套，就檢查籌碼量價和大盤，若籌碼仍在，股價量縮整

理，在大盤也安好的情況下，就很有機會整理好再拉出一根，獲利也是等待出來的，重要的是依據過去高勝率的進場SOP執行，得之我幸，未得則用專業判斷再決定賣或留。

漲跌都歡喜，買賣都喜樂，賺小賺大二相宜