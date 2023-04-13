《股市就是你的印鈔機》：千萬別有預設立場，要贏就要洞悉股票的主力籌碼與型態
我們想讓你知道的是
一位數學老師原本因聽信明牌斷頭慘賠，因緣際會，得以和買股賺進上億身家的退休體育老師學習，後來，他開始勤做功課，從輸家變贏家，每年多賺千萬。他們把複雜的股市，化為簡單易懂、連五歲小孩都會的籌碼與型態，只要有紀律，就能改變人生。
文：林上仁、郭勝
翻轉股市的六個要素
1. 好好學習股票的籌碼和型態
所有的方法一定要從學中做，才能避免初學時勝率不穩，浪費子彈，學到方法，也印證過了，才少量試單。最重要的是賠錢時要檢討，為何這張單會賠，從大盤、個股的籌碼、型態和量價檢討，是不是哪個地方沒注意到，一定要檢
討出來為止，才再做下一筆交易，邊開槍邊修正，再邊開槍邊修正。
持續印證與聚焦學習，檢討沒贏原因，複製成功經驗。
不論是否有行情，都要持續學習印證記錄，就像NBA籃球選手一樣，即便沒上場的選手平常也要一直練習，任何體能與重量訓練都不能減少，即便未出賽坐冷板凳時，也要隨時保持熱身待命的狀態，以備教練隨CALL隨上場。即便
在行情不好時，都能持續每天花一到二個小時學習做功課。行情好，學做多，行情轉空，就練習做空，這樣左鉤拳和右鉤拳都會，多空自如。
簡單的事重複做就是成功。SIMPLE BUT NOT EASY。
看似簡單做起來卻不容易，只因為不夠堅持，無法克服心魔，興奮學了一招，才下單幾次賠錢就說這招沒用，這樣怎麼學得好股票呢。賠錢就檢討，進場修正，再印證檢討，樣本數擴大了，規避失敗的經驗降低，贏錢的勝率就會提
升。成為贏家至少看一萬張K線圖，經過半年以上的多空洗禮，跟贏家做過的功課，勤能補拙。簡單的是功課練習，難的是無法持續學習。
在學習的過程經歷過多頭和空頭的洗禮，心理素質才會提高。在股市的空頭大跌段的震撼教育後，都能保持戰果甚至賺錢，就可以從此一帆風順。在高點處做好風險控管，降低持股，大盤轉空時斷然出場，就有本錢印鈔。只有克服貪
婪與恐懼，才能在股市恆賺。
2. 站在贏家巨人的肩膀學習
複製學習贏家SOP＋持續做功課＋複製贏家的心態＋養成贏家的紀律＋資金控管＝股海淘金自己來
求學時做實驗論文，會把相關題材文獻中的實驗，用一樣的數據搬到實驗室再RUN一次，學習股票也是如此，贏家曾做過的練習，就要如法炮製做一樣的功課，勤一定能補拙，更何況有贏家的功課可以遵循。成功是要自己拚出來
的，成功一定要經過努力。沒有人能一直買最低賣最高，每一種交易策略只要累積起來是賺的，大賺就指日可待。
買了沒有預期的漲，賣了卻漲了甚至一直漲，這在交易中時而出現。畢竟是人，交易損失影響到心情是正常的，要學習用平常心看待，練習到能在最短時間內恢復平靜，如此才能從容的準備下一張單，交易的心態平衡是很重要的。
資金在高檔的配置，往往是決定股市是否長青壯碩的重要關鍵，當大盤在高點轉折時，持股若滿檔，甚至還擴大信用，只要大盤反轉直下連黑幾天，往往幾天的跌幅就能吃掉一個月以上的獲利，端視持股部位當下的成本。更慘的是原
本賺，不幸經過連跌，遇到跌至資金成本區時，進退維谷的天人交戰抉擇，沒有立即止血的保本，將使自己的損失擴大，更慘的可能因這一次重傷甚至陣亡。
相對的，若在大盤經過大跌止跌時，個股也築底、籌碼又進入時，這時就可以人棄我取，低檔買進股票，所以當大盤和個股在高低位階時，資金配置的多寡將會決定股票是否能再次放大的重要關鍵因素。
當然也要有贏家的工具，如「Winner印鈔機」主力籌碼，工欲善其事，必先利其器，上戰場打仗，必須攜帶各項精良武器，而不是赤手空拳，拿棍子掃把上戰場。
3. 成為股市常勝贏家的關鍵：紀律
先選擇自己看得懂的籌碼和型態，務必學好再進場，執行買賣點的訊號，依據大盤位階做好資金的控管。逢高時，把股票停利換現金，低檔再現金換股票，順勢而為，方能在股市中長青樂活。
進場前就要想好是波段、價差、隔日沖、還是當沖的策略，鍛鍊好買賣的執行紀律。大部分的人，也是聽話照做，但卻一直賠錢，雖知道低買高賣，但一進市場什麼都忘了，回到之前追高殺低的劣根性，一直重複賠錢經驗而不自知。
贏家是遵守紀律和良好的心態，要學會贏家所做的功課，就要照贏家的進出場SOP執行。但心態必須靠自己走出來，一步一腳印無法速成，尤其是心態的紀律更不能跳過，紀律心態和技術都進步，勝率才會穩定，賺一桶金當然是指日可待。技術分析有中學生等級的程度，再加上有博士級的紀律就能贏，千萬別讓自己成為博士級的技術分析專家，但心態與紀律卻連中學生的程度都沒有。
股票和念書不一樣，不是越聰明的人在股市越容易賺錢，念書可能認真準備，就能得到相對應的分數，但股票卻不是付出時間就會得到正報酬，而是要有贏家的方法，做對的功課與印證，才有可能會贏，不然終究會一直浮浮沉沉，
到頭來還是會賠。
若進場前都有一一檢查該股的籌碼、型態、量價、KD等技術指標，大盤也都看好，符合進場做多，隔日開盤，大盤和個股有達到設定的進場訊號就進場。至於結果如何，不是一般散戶能控制或影響的。
股票當天漲跌是市場決定、是控盤主力說了算，如意的話，當天就賺了，表示我們的想法跟主力同步。但若當天沒賺、甚至賠呢？當然要接受啊。股票有時不能只看一天，股票小套，就檢查籌碼量價和大盤，若籌碼仍在，股價量縮整
理，在大盤也安好的情況下，就很有機會整理好再拉出一根，獲利也是等待出來的，重要的是依據過去高勝率的進場SOP執行，得之我幸，未得則用專業判斷再決定賣或留。
漲跌都歡喜，買賣都喜樂，賺小賺大二相宜
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。