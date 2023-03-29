地方官員反對以色列參賽，印尼恐丟U20世界盃主辦權
我們想讓你知道的是
印尼將辦U20青年足球世界盃，但因有官員因政治因素拒絕以色列參賽，引起印尼可能因此失去主辦權的討論。印尼總統佐科威強調，政治與體育應該分開，以色列參與比賽不影響印尼對巴勒斯坦的支持。
印尼將辦U20青年足球世界盃，但因有官員拒絕以色列參賽，印尼足協日前取消31日舉行的抽籤儀式，引發可能失去主辦權的討論。印尼總統佐科威強調，政治與體育應該分開，以色列參與比賽不影響印尼對巴勒斯坦的支持。
印尼足球協會（Football Association of Indonesia, PSSI）26日突然取消31日的U20青年足球世界盃抽籤儀式。有官員透露，上述決定可能跟峇里省省長致函印尼青年與體育部，針對以色列對巴勒斯坦的政策，建議禁止以色列參賽有關。
U20青年足球世界盃預計5月在印尼6個地區舉行，這是印尼首次主辦該賽事，但因印尼社會積極聲援巴勒斯坦，反對以色列的情緒強烈，導致這起運動賽事演變為政治風暴，在當地引發國際足球總會（FIFA）可能取消U20青年足球世界盃的主辦權的擔憂。
印尼「時代報」（Tempo）報導，卡達、阿根廷和秘魯都有意取代印尼舉行今年的U20青年足球世界盃。但有國際足球總會成員向「雅加達郵報」（Jakarta Post）駁斥該消息，表示目前國際足球總會的成員仍在印尼針對6個比賽場地進行檢查。
這起因官員拒絕以色列參賽引發的爭議，過去幾天占據印尼媒體版面，印尼穆拉哇曼大學（Mulawarman University）法學院講師哈迪安斯夏（Herdiansyah Hamzah Castro）直言這與政治有關。
他向中央社表示，在（政府）支持巴勒斯坦的大背景下，反對以色列參賽當然跟政治有關，但針對以色列球隊參賽這是錯誤的，「不應該因仇恨而對特定族群有不公平待遇」。
哈迪安斯夏說：「印尼憲法反對殖民主義，但並未反對足球賽。」他向中央社強調，印尼政府必須好好解決這個問題，以體育的角度看待這起事件，而非以政治。
他問道：「接受以色列參賽，不會破壞我們的反殖民主義的原則吧？」
印尼大學（University of Indonesia）國際法教授希克馬漢托（Hikmahanto Juwana）向中央社解釋，印尼人不喜歡以色列人是因為他們認為以色列占領巴勒斯坦的土地，且對巴勒斯坦實行殖民統治，而基於印尼憲法，殖民主義應被廢除。
印尼國家研究與創新署（BRIN）政治分析家瓦西斯托（Wasisto Raharjo）進一步解釋，印尼人對以色列的負面看法更多出自於人道關懷，因為他們認為，巴勒斯坦人民因被以色列占領土地而流離失所。
針對U20青年足球世界盃的相關爭議，佐科威（Joko Widodo）昨天透過影片說，以色列參加U20比賽絕不會影響印尼對巴勒斯坦的支持，並強調「政治應該與足球比賽分開」。
他向民眾保證，以色列參賽不會改變印尼對巴勒斯坦的外交政策及立場，「因為我們對巴勒斯坦的支持一直是堅定有力的」。
佐科威說：「有關U20青年足球世界盃，（政府）與巴勒斯坦駐印尼大使館的看法一致，也就是國際足球總會有其規則，其成員必須遵守，所以別把體育和政治混為一談。」佐科威指的是日前巴勒斯坦大使館發表聲明說，巴勒斯坦對印尼接待以色列參加U20賽事沒有異議。
佐科威的聲明表現出對失去U20世界盃主辦權的擔憂。他強調，印尼獲得主辦U20世界盃的體育賽事是種「榮譽」，並指出印尼2019年爭奪U20世界盃主辦權時，以色列尚未獲得參賽資格。
新聞來源：
延伸閱讀：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna