2023/03/29,
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地方官員反對以色列參賽，印尼恐丟U20世界盃主辦權

地方官員反對以色列參賽，印尼恐丟U20世界盃主辦權
圖為在新加坡舉行的2020鈴木杯足球賽，泰國對壘印尼。（示意圖）Photo Credit:GettyImages

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印尼將辦U20青年足球世界盃，但因有官員因政治因素拒絕以色列參賽，引起印尼可能因此失去主辦權的討論。印尼總統佐科威強調，政治與體育應該分開，以色列參與比賽不影響印尼對巴勒斯坦的支持。

印尼將辦U20青年足球世界盃，但因有官員拒絕以色列參賽，印尼足協日前取消31日舉行的抽籤儀式，引發可能失去主辦權的討論。印尼總統佐科威強調，政治與體育應該分開，以色列參與比賽不影響印尼對巴勒斯坦的支持。

印尼足球協會（Football Association of Indonesia, PSSI）26日突然取消31日的U20青年足球世界盃抽籤儀式。有官員透露，上述決定可能跟峇里省省長致函印尼青年與體育部，針對以色列對巴勒斯坦的政策，建議禁止以色列參賽有關。

U20青年足球世界盃預計5月在印尼6個地區舉行，這是印尼首次主辦該賽事，但因印尼社會積極聲援巴勒斯坦，反對以色列的情緒強烈，導致這起運動賽事演變為政治風暴，在當地引發國際足球總會（FIFA）可能取消U20青年足球世界盃的主辦權的擔憂。

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Photo Credit:GettyImages
印尼國家足球隊。

印尼「時代報」（Tempo）報導，卡達、阿根廷和秘魯都有意取代印尼舉行今年的U20青年足球世界盃。但有國際足球總會成員向「雅加達郵報」（Jakarta Post）駁斥該消息，表示目前國際足球總會的成員仍在印尼針對6個比賽場地進行檢查。

這起因官員拒絕以色列參賽引發的爭議，過去幾天占據印尼媒體版面，印尼穆拉哇曼大學（Mulawarman University）法學院講師哈迪安斯夏（Herdiansyah Hamzah Castro）直言這與政治有關。

他向中央社表示，在（政府）支持巴勒斯坦的大背景下，反對以色列參賽當然跟政治有關，但針對以色列球隊參賽這是錯誤的，「不應該因仇恨而對特定族群有不公平待遇」。

哈迪安斯夏說：「印尼憲法反對殖民主義，但並未反對足球賽。」他向中央社強調，印尼政府必須好好解決這個問題，以體育的角度看待這起事件，而非以政治。

他問道：「接受以色列參賽，不會破壞我們的反殖民主義的原則吧？」

印尼大學（University of Indonesia）國際法教授希克馬漢托（Hikmahanto Juwana）向中央社解釋，印尼人不喜歡以色列人是因為他們認為以色列占領巴勒斯坦的土地，且對巴勒斯坦實行殖民統治，而基於印尼憲法，殖民主義應被廢除。

印尼國家研究與創新署（BRIN）政治分析家瓦西斯托（Wasisto Raharjo）進一步解釋，印尼人對以色列的負面看法更多出自於人道關懷，因為他們認為，巴勒斯坦人民因被以色列占領土地而流離失所。

針對U20青年足球世界盃的相關爭議，佐科威（Joko Widodo）昨天透過影片說，以色列參加U20比賽絕不會影響印尼對巴勒斯坦的支持，並強調「政治應該與足球比賽分開」。

他向民眾保證，以色列參賽不會改變印尼對巴勒斯坦的外交政策及立場，「因為我們對巴勒斯坦的支持一直是堅定有力的」。

佐科威說：「有關U20青年足球世界盃，（政府）與巴勒斯坦駐印尼大使館的看法一致，也就是國際足球總會有其規則，其成員必須遵守，所以別把體育和政治混為一談。」佐科威指的是日前巴勒斯坦大使館發表聲明說，巴勒斯坦對印尼接待以色列參加U20賽事沒有異議。

佐科威的聲明表現出對失去U20世界盃主辦權的擔憂。他強調，印尼獲得主辦U20世界盃的體育賽事是種「榮譽」，並指出印尼2019年爭奪U20世界盃主辦權時，以色列尚未獲得參賽資格。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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