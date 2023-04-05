改革開放30年，中國「社會主義市場經濟」的時代結束了嗎？
我們想讓你知道的是
專家說，在中國將「社會主義市場經濟」的目標寫入憲法三十年後，「改革開放」的時代似乎已經結束。
文：William Yang
30年前的1993年3月29日，中國正式修改憲法，將「社會主義市場經濟」作為國家的經濟體系。
此舉標誌著中國長達數十年的「改革開放」進程邁出了重要一步，這一進程始於1978年，此前的大躍進和文化大革命造成長期政治、社會和經濟動蕩。
根據中國共產黨的報紙《人民日報》報導，改革開放為「社會主義法治發展」奠定了基礎，並通過將「社會主義市場經濟」入憲，塑造了中國經濟發展的方向。
「中國第一次真正的重大經濟改革始於20世紀80年代的農村地區，當時國營工廠被改造成私營工廠，一些地方官員開始辦自己的小工廠」，美國大西洋理事會印太安全倡議的高級研究員羅伯茨（Dexter Roberts）說。
加速改革
澳洲國立大學（ANU）的經濟學家葛麗珍（Jane Golley）認為，中國的第一波經濟開放提高了農村的收入，並促進了中國廣大農村人口的一些遷移。她補充稱，當時的農業改革和經濟特區的建立也為經濟發展做出了貢獻。
1992年初，當時中國的最高領導人鄧小平開始了他著名的「南巡」，訪問了主要的沿海城市併發表講話，強調必須堅定不移地走改革之路，此後，改革開放的進程加快了。
這次訪問後，經濟改革的重點從農村轉移到了城市地區。
大西洋理事會的羅伯茨告訴《德國之聲》，中國城市經濟改革的一個重要特點是，共產黨給予企業家和企業更多的決策自主權。「企業家們開始可以自己決定想生產什麼或想賣什麼。」
私有化和加入世貿組織
在隨後的幾年裡，中國進行了一系列的工業改革，包括「抓大放小」，即政府試圖保持對一些大型國有企業的控制，同時放棄對較小國有企業的管制。
羅伯茨說，1993年至2003年擔任中國國家主席的江澤民見證了經濟的快速增長，他還修改了憲法，讓私營企業家和企業在經濟發展中發揮更重要的作用。「江澤民允許私營企業家入黨，這是一件大事，」他指出。
2001年，中國加入了世界貿易組織，這是另一個使這個亞洲國家進一步向全球經濟開放的關鍵時刻。「這是一個非常漫長的過程，為此中國作出重大承諾，願意按照全球經濟的游戲規則行事，」澳洲國立大學的葛麗珍說。
「東方資本」研究公司的總經理科利爾（Andrew Collier）表示，加入世貿組織加速了中國的增長，使中國成為全球工業強國。
在本世紀的第一個十年，中國依靠出口、基礎設施投資和房地產市場保持了高水準的經濟增長。
2010年，按照名義GDP計算，中國正式超過日本，成為世界第二大經濟體。然而，隨著外部需求下降，債務開始堆積，腐敗變得猖獗，問題開始浮現。
習近平是否破壞了中國的增長模式？
自從2012年底掌權以來，習近平一直在強調中共對經濟的控制，削弱私營企業主和科技企業家。他認為這些人變得過於強大，導致財富不均加劇。
羅伯茨說，習近平的舉動有可能「破壞中國過去幾十年的增長模式」。
美國大西洋理事會的這位高級研究員告訴《德國之聲》，「（習近平）的目標是建立一個仍然擁有強大的私營領域、但可控的經濟……我認為那是一座跨度太大的橋。他不可能同時擁有這兩樣東西。」
科利爾說，習近平似乎已經認識到，中國需要將其投資驅動的經濟模式轉變為消費驅動的模式，但他的政治決定，包括加倍支持國有部門，將損害北京重組經濟的能力。
他指出：「習近平無意於縮減國有部門的資金，以便讓消費在經濟總量中佔有更大的份額……對平台經濟的打擊就表明了這一點。這是一個非常成功的領域，可能存在一些市場主導地位的問題。但中國所做的不是以監管的方式解決這些問題，而是對該行業進行全面打擊，因為它被視為對黨的威脅。」
經濟增長「被債務所困擾」
在過去的三年裡，中國經濟受到了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行病和政府為應對衞生緊急情況而採取的嚴格清零措施的打擊。
政府為今年的經濟增長設定了一個溫和的目標，即5％左右。去年，中國經濟增長降溫到只有3％，幾乎是近半個世紀以來最弱的水準。
「中國的很多增長都受到債務和國家投資低效的困擾，」科利爾說。「債務現在已經成為一個相當大的負擔，低效率的情況也在增加。我非常擔心中國是否有能力維持中期或潛在的增長。」
不過，在消費和基礎設施投資增加的幫助下，中國的經濟活動在今年頭兩個月有所回升。
但在全球經濟下滑的情況下，出口預計仍將疲軟，受危機影響的房地產行業也只是慢慢開始轉好。
目前，習近平正在監督對管理機構的廣泛重組，通過建立中央金融委員會，使執政黨能夠直接控制和監督金融事務。
為了加強黨在中國整個金融體系中的意識形態和政治作用，還將成立一個單獨的中央金融工作委員會。
除了加強黨對經濟的控制之外，科利爾說，這些改革沒有任何好處，因為它「不會對未來的增長產生積極影響」。
在去年舉行的每五年一次的黨代會上，習近平將忠於他的人安插到中共的高層職位上。他在本月任命其親信李強為新任總理。羅伯茨說，他不指望高層領導中有人能站出來反對習近平，獨立行事。
羅伯茨向《德國之聲》表示：「新任領導層的前途都牢牢掌控在習近平的手中，這是一個巨大的問題……我不指望李強能獨立行事，也不指望他能站出來挑戰習近平。」
Tags：
用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。