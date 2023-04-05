改革開放30年，中國「社會主義市場經濟」的時代結束了嗎？

文：William Yang

30年前的1993年3月29日，中國正式修改憲法，將「社會主義市場經濟」作為國家的經濟體系。

此舉標誌著中國長達數十年的「改革開放」進程邁出了重要一步，這一進程始於1978年，此前的大躍進和文化大革命造成長期政治、社會和經濟動蕩。

根據中國共產黨的報紙《人民日報》報導，改革開放為「社會主義法治發展」奠定了基礎，並通過將「社會主義市場經濟」入憲，塑造了中國經濟發展的方向。

「中國第一次真正的重大經濟改革始於20世紀80年代的農村地區，當時國營工廠被改造成私營工廠，一些地方官員開始辦自己的小工廠」，美國大西洋理事會印太安全倡議的高級研究員羅伯茨（Dexter Roberts）說。

加速改革

澳洲國立大學（ANU）的經濟學家葛麗珍（Jane Golley）認為，中國的第一波經濟開放提高了農村的收入，並促進了中國廣大農村人口的一些遷移。她補充稱，當時的農業改革和經濟特區的建立也為經濟發展做出了貢獻。

1992年初，當時中國的最高領導人鄧小平開始了他著名的「南巡」，訪問了主要的沿海城市併發表講話，強調必須堅定不移地走改革之路，此後，改革開放的進程加快了。

這次訪問後，經濟改革的重點從農村轉移到了城市地區。

大西洋理事會的羅伯茨告訴《德國之聲》，中國城市經濟改革的一個重要特點是，共產黨給予企業家和企業更多的決策自主權。「企業家們開始可以自己決定想生產什麼或想賣什麼。」

私有化和加入世貿組織

在隨後的幾年裡，中國進行了一系列的工業改革，包括「抓大放小」，即政府試圖保持對一些大型國有企業的控制，同時放棄對較小國有企業的管制。

羅伯茨說，1993年至2003年擔任中國國家主席的江澤民見證了經濟的快速增長，他還修改了憲法，讓私營企業家和企業在經濟發展中發揮更重要的作用。「江澤民允許私營企業家入黨，這是一件大事，」他指出。

2001年，中國加入了世界貿易組織，這是另一個使這個亞洲國家進一步向全球經濟開放的關鍵時刻。「這是一個非常漫長的過程，為此中國作出重大承諾，願意按照全球經濟的游戲規則行事，」澳洲國立大學的葛麗珍說。

「東方資本」研究公司的總經理科利爾（Andrew Collier）表示，加入世貿組織加速了中國的增長，使中國成為全球工業強國。

在本世紀的第一個十年，中國依靠出口、基礎設施投資和房地產市場保持了高水準的經濟增長。

2010年，按照名義GDP計算，中國正式超過日本，成為世界第二大經濟體。然而，隨著外部需求下降，債務開始堆積，腐敗變得猖獗，問題開始浮現。

習近平是否破壞了中國的增長模式？

自從2012年底掌權以來，習近平一直在強調中共對經濟的控制，削弱私營企業主和科技企業家。他認為這些人變得過於強大，導致財富不均加劇。

羅伯茨說，習近平的舉動有可能「破壞中國過去幾十年的增長模式」。

美國大西洋理事會的這位高級研究員告訴《德國之聲》，「（習近平）的目標是建立一個仍然擁有強大的私營領域、但可控的經濟……我認為那是一座跨度太大的橋。他不可能同時擁有這兩樣東西。」

科利爾說，習近平似乎已經認識到，中國需要將其投資驅動的經濟模式轉變為消費驅動的模式，但他的政治決定，包括加倍支持國有部門，將損害北京重組經濟的能力。

他指出：「習近平無意於縮減國有部門的資金，以便讓消費在經濟總量中佔有更大的份額……對平台經濟的打擊就表明了這一點。這是一個非常成功的領域，可能存在一些市場主導地位的問題。但中國所做的不是以監管的方式解決這些問題，而是對該行業進行全面打擊，因為它被視為對黨的威脅。」

經濟增長「被債務所困擾」

在過去的三年裡，中國經濟受到了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行病和政府為應對衞生緊急情況而採取的嚴格清零措施的打擊。

政府為今年的經濟增長設定了一個溫和的目標，即5％左右。去年，中國經濟增長降溫到只有3％，幾乎是近半個世紀以來最弱的水準。

「中國的很多增長都受到債務和國家投資低效的困擾，」科利爾說。「債務現在已經成為一個相當大的負擔，低效率的情況也在增加。我非常擔心中國是否有能力維持中期或潛在的增長。」

不過，在消費和基礎設施投資增加的幫助下，中國的經濟活動在今年頭兩個月有所回升。

但在全球經濟下滑的情況下，出口預計仍將疲軟，受危機影響的房地產行業也只是慢慢開始轉好。

目前，習近平正在監督對管理機構的廣泛重組，通過建立中央金融委員會，使執政黨能夠直接控制和監督金融事務。

為了加強黨在中國整個金融體系中的意識形態和政治作用，還將成立一個單獨的中央金融工作委員會。

除了加強黨對經濟的控制之外，科利爾說，這些改革沒有任何好處，因為它「不會對未來的增長產生積極影響」。

在去年舉行的每五年一次的黨代會上，習近平將忠於他的人安插到中共的高層職位上。他在本月任命其親信李強為新任總理。羅伯茨說，他不指望高層領導中有人能站出來反對習近平，獨立行事。

羅伯茨向《德國之聲》表示：「新任領導層的前途都牢牢掌控在習近平的手中，這是一個巨大的問題……我不指望李強能獨立行事，也不指望他能站出來挑戰習近平。」