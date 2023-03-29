2023/03/29,
社會

陸團客阻街惹民怨，港府介入化解

陸團客阻街惹民怨，港府介入化解
Photo Credit: GettyImages

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香港每天都有大批大陸團客在九龍土瓜灣及紅磡一帶街頭聚集，原來他們都是在本地旅行社的安排下在附近排隊用餐，由於人數眾多，且同一時間用餐，以致被安排在街上等候。但由於人數眾多，佔滿了人行道，以致附近居民出行不便，日常生活受到影響。

（中央社）香港與中國大陸恢復正常通關後，近月來大批大陸旅客來港遊玩，其中團客卻引起「阻街」問題，令人擔心又再引起兩地矛盾，有關機構已介入處理，希望化解問題。

最近幾天，香港媒體持續報導，每天都有大批大陸團客在九龍土瓜灣及紅磡一帶街頭聚集，原來他們都是在本地旅行社的安排下在附近排隊用餐，由於人數眾多，且同一時間用餐，以致被安排在街上等候。

但由於人數眾多，佔滿了人行道，以致附近居民出行不便，日常生活受到影響，因此有人向媒體投訴。

此外，經立法會議員及媒體調查，這些大陸團客都是參加廉價遊，每人吃一頓飯最低只要港幣40元至60元之間，在香港屬於「低層待遇」，而土瓜灣及紅磡也都不是富裕區，相關旅行社安排旅客在區內用餐，也符合團費的低要求。

據報導，更甚者，這些團客的用餐時間只有15分鐘。

大批陸客近日佔滿街道，不僅引起了受影響居民非議，港府也憂慮港陸矛盾重現；如此「低層」的用餐待遇，也令人擔心影響香港旅遊業形象，令陸客不滿。

為此，官方旅遊業監管局昨天下達指示，要求相關旅行社、食店及導遊改善有關情況，包括給予旅客預留最少30分鐘用餐，而非15分鐘；確保旅遊大巴在用膳後才到場接載旅客，而非在附近道路停留；找尋更適合的食店安排旅客用餐，減少影響居民；同時要提高用餐價格和質素。

旅監局主席馬豪輝昨天表示，陸客阻街情況不理想，局方將會做好協調角色，要求各方分散人流，也會要求改善陸客用餐水平，以免影響香港旅遊業形象。

行政長官李家超也要求相關部門努力處理好事件，解決旅客為區內帶來交通擠塞等問題。

大陸方面自2003年底起開放陸客來港「自由行」，其後每年訪港陸客數以千萬計，為香港帶來龐大收入之餘，卻也開始為兩地帶來矛盾，以致2014年初港人出現「反中」情緒，其後香港先後爆發「佔中」和「反送中」運動，當中都摻雜了由陸客所觸發的矛盾情緒。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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