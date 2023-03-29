韓國影帝劉亞仁吸毒後終於致歉，「我終究無法掩蓋犯下的愚蠢錯誤」
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具有高人氣的韓國演員劉亞仁，在爆出吸毒事件的沈默之後，終於公開誠意道歉，劉亞仁在道歉文中，向所有喜愛他的粉絲，以及相關工作人員致歉。
韓國知名影星劉亞仁，於今（2023）年2月爆出涉嫌違法使用牛奶針、吸食大麻等毒品，引起影壇、韓國社會的一片譁然。此後劉亞仁也未對外界公開發言，而在昨（28）日，劉亞仁於個人社群媒體Instagram公開致歉，表示深感歉意。
根據據韓國食品醫藥品安全處表示，劉亞仁涉嫌在2021年使用異丙酚（俗稱牛奶針），除了牛奶針之外，警方調查也指出，劉亞仁也可能在近一年內食用大麻、K他命等毒品。這件吸毒案在韓國引起軒然大波，主因除了吸毒無法被接受之外，遭到高度關注的原因也來自於劉亞仁的高人氣。
現年36歲的劉亞仁，曾在2015年，憑藉與宋康昊、文瑾瑩合作的《逆倫王朝》，拿下素有「韓國奧斯卡」之稱的青龍電影獎最佳男主角，當時成為青龍獎史上第二年輕獲得此獎的男演員。
而劉亞仁也已經崛起並成為站穩腳步的韓國實力派演員，近年在影視方面最具代表性的作品，當數在2018年和名導李滄東合作的《燃燒烈愛》。
《燃燒烈愛》當年順利入圍坎城影展主競賽單元，而在坎城首映之後，在外圍的媒體場刊分數高居3.8分，打破之前由德國導演瑪倫艾德（Maren Ade）執導《顛父人生》獲得的3.7分，創下坎城影展場刊歷史新高。而後《燃燒烈愛》則是獲得國際費比西影評人獎，且離開坎城影展之後，也被法國權威電影雜誌《電影筆記》選入該年十大電影，甚至也入圍了該屆奧斯卡最佳國際電影前9強，頂著《燃燒烈愛》在歐美的佳評，劉亞仁也逐漸在世界影壇備受矚目。
此後，劉亞仁陸續演出如《收屍人》、《#活著》、《地獄公使》等影視作品，而劉亞仁也憑藉《收屍人》再度收下青龍獎最佳男主角，且同步獲得百想藝術大賞男子最優秀演技獎、亞洲電影大獎最佳男主角等獎項，劉亞仁演藝生涯正逐漸攀向巔峰，但今年爆出吸毒事件，重創了演藝生涯。
而對於此次的吸毒事件，劉亞仁則於社群媒體回應致歉，全文如下表示：
「在警方的調查之後，我尚未充分道歉，對於這起不光彩的事件，讓珍惜、喜歡我的人感到失望，再次致歉，對不起。此外，與我共同參與電影、影集、廣告等的工作人員，我也想在此傳遞未能表達的歉意。對於不負責任的態度進行深刻反省，而對於想要實現各自的珍貴夢想，以及實現目標的眾多同事和相關人員所造成的損害，我也會努力負起該負的責任。
有許多人支持我，並不吝嗇地鼓勵、喜歡我，我持續演員的工作，另一方面也傷害了自己，對我我非常後悔並慚愧。很多人因為我造成的錯誤而受傷，萬分抱歉。
在這件事發生、反省不夠的時間中，我清楚認知到，任何藉口都不能遮掩我的錯誤，一直以來，我自我合理化的錯誤想法，終究無法掩蓋犯下的愚蠢錯誤。
在往後的日子，我會誠實接受調查，也心甘情願接受所有人的譴責與法律。再次深深抱歉，對不起。」
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核稿編輯：楊士範
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。