韓國影帝劉亞仁吸毒後終於致歉，「我終究無法掩蓋犯下的愚蠢錯誤」

韓國知名影星劉亞仁，於今（2023）年2月爆出涉嫌違法使用牛奶針、吸食大麻等毒品，引起影壇、韓國社會的一片譁然。此後劉亞仁也未對外界公開發言，而在昨（28）日，劉亞仁於個人社群媒體Instagram公開致歉，表示深感歉意。

Photo Credit: Netflix提供 劉亞仁

根據據韓國食品醫藥品安全處表示，劉亞仁涉嫌在2021年使用異丙酚（俗稱牛奶針），除了牛奶針之外，警方調查也指出，劉亞仁也可能在近一年內食用大麻、K他命等毒品。這件吸毒案在韓國引起軒然大波，主因除了吸毒無法被接受之外，遭到高度關注的原因也來自於劉亞仁的高人氣。

現年36歲的劉亞仁，曾在2015年，憑藉與宋康昊、文瑾瑩合作的《逆倫王朝》，拿下素有「韓國奧斯卡」之稱的青龍電影獎最佳男主角，當時成為青龍獎史上第二年輕獲得此獎的男演員。

而劉亞仁也已經崛起並成為站穩腳步的韓國實力派演員，近年在影視方面最具代表性的作品，當數在2018年和名導李滄東合作的《燃燒烈愛》。

《燃燒烈愛》當年順利入圍坎城影展主競賽單元，而在坎城首映之後，在外圍的媒體場刊分數高居3.8分，打破之前由德國導演瑪倫艾德（Maren Ade）執導《顛父人生》獲得的3.7分，創下坎城影展場刊歷史新高。而後《燃燒烈愛》則是獲得國際費比西影評人獎，且離開坎城影展之後，也被法國權威電影雜誌《電影筆記》選入該年十大電影，甚至也入圍了該屆奧斯卡最佳國際電影前9強，頂著《燃燒烈愛》在歐美的佳評，劉亞仁也逐漸在世界影壇備受矚目。

此後，劉亞仁陸續演出如《收屍人》、《#活著》、《地獄公使》等影視作品，而劉亞仁也憑藉《收屍人》再度收下青龍獎最佳男主角，且同步獲得百想藝術大賞男子最優秀演技獎、亞洲電影大獎最佳男主角等獎項，劉亞仁演藝生涯正逐漸攀向巔峰，但今年爆出吸毒事件，重創了演藝生涯。

Photo Credit: 車庫娛樂提供 劉亞仁在《收屍人》中的扮相演出

而對於此次的吸毒事件，劉亞仁則於社群媒體回應致歉，全文如下表示：

「在警方的調查之後，我尚未充分道歉，對於這起不光彩的事件，讓珍惜、喜歡我的人感到失望，再次致歉，對不起。此外，與我共同參與電影、影集、廣告等的工作人員，我也想在此傳遞未能表達的歉意。對於不負責任的態度進行深刻反省，而對於想要實現各自的珍貴夢想，以及實現目標的眾多同事和相關人員所造成的損害，我也會努力負起該負的責任。

有許多人支持我，並不吝嗇地鼓勵、喜歡我，我持續演員的工作，另一方面也傷害了自己，對我我非常後悔並慚愧。很多人因為我造成的錯誤而受傷，萬分抱歉。

在這件事發生、反省不夠的時間中，我清楚認知到，任何藉口都不能遮掩我的錯誤，一直以來，我自我合理化的錯誤想法，終究無法掩蓋犯下的愚蠢錯誤。

在往後的日子，我會誠實接受調查，也心甘情願接受所有人的譴責與法律。再次深深抱歉，對不起。」

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核稿編輯：楊士範