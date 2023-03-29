2023/03/29,
商業

美日簽署「車用電池礦物貿易協議」圍堵中國，反讓歐洲車廠陷入集體焦慮

美日簽署「車用電池礦物貿易協議」圍堵中國，反讓歐洲車廠陷入集體焦慮
GettyImages-1249128596

我們想讓你知道的是

美國總統拜登（Joe Biden）為了遏止北京影響力擴大，降低美國在供應鏈上對中國的依賴，攜手日本於昨（28）日宣布加強重要礦物的供應鏈簽署協定，然而這個協議為什麼讓歐洲車企感到焦慮？

美日於昨（28）日簽署電動車用電池礦物貿易協議，日本業者將受惠於美國政策補助，同時亦分化中國電池供應鏈對國際的影響力；然而，此時歐洲車企卻陷入集體焦慮，它們一來不願仰賴中國便宜的礦物原料，二來卻又相當忌憚美日車企的步步進逼。

美日簽電池礦物貿易協議

中國在電池的關鍵礦物具有關鍵影響力，根據美國外交雜誌《外交政策》（Foreign Policy）報導指出，北京掌握電動車重要原料稀土80%、鋰礦物59%的供貨，在太陽能面板方面，取得94%的鎵礦物，還有風力發電70%的石墨。

隨著電動車產業日益壯大，再生能源也蔚為趨勢的情況下，中國正積極打通上游原料到下游產品的一條龍式生產，而美國總統拜登（Joe Biden）為了遏止北京影響力擴大，降低美國在供應鏈上對中國的依賴，美國攜手日本於28日宣布加強重要礦物的供應鏈簽署協定。

日本駐美大使富田浩司和美國貿易代表辦公室（USTR）的代表戴琪（Katherine Tai）在華盛頓簽署協定，兩國將避免對重要礦物「鈷、石墨、鋰、錳、鎳」5種礦物徵收出口關稅，並進一步共享供應鏈資訊，同時降低違反相關勞動法規的問題。

美國拒絕認定哪些礦物獲得補助

這項協議的誕生，是因為美國《降低通膨法》（IRA），該法規定相關製造業者如何才能獲得最高額度的減稅，進而推動綠色能源產業發展，減緩氣候變遷的影響。不過該法排除日本，導致當地相關供應鏈無法獲得減稅，ㄧ度使得兩國關係趨於緊張。

經過兩國協商，終於在28日達成共識。日本經濟產業大臣西村康稔（Yasutoshi Nishimura）告訴《金融時報》，這項協議讓在日本當地加工的電動車零件可以享受IRA的種種獎勵措施。他說：「近年電池需求大增，如何保護重要電池原料順利生產是迫切的問題。」

不過，報導稱美國官員拒絕明確指出，哪些在日本採購的關鍵礦物有資格取得IRA的補貼。他們僅強調，協議是具有商業意義的條款，而每兩年會重新評估一次，並指出強化美國關鍵礦物供應鏈，對於再生能源產業的成長至關重要，同時免於依賴單一國家，才能達到經濟安全和穩定。

如何認定美國「本土製造」

事實上，美國的IRA法案的重點之一是支持美國「本土製造」的電動車，欲申請補貼電動車必須在北美組裝，還有提供購買電動車的消費者7500美元的稅收抵免，同時取消原先20萬輛車企銷量限制。

然而如何認定「美國本土生產的電動車」是關鍵。根據再生能源與科技研究顧問公司InfoLink Consulting報告指出，7500美元的補貼分為電池礦物原料、模組兩個部分，前者規定40%以上必須都要來自於美國或與其有自由貿易協定的國家中開採或加工，後者則需要達到50%。

報告指出，上述供應比例限制將逐年調升10%至2027年的最高80%，此外，從2024年開始，使用來自「有疑慮國家」電池模組的電動車不能適用補貼；隔年起任何電池採用的主要金屬原料來自「有疑慮國家」開採、加工或回收亦不適用補貼。

歐洲車廠集體焦慮

歐洲官員日前批評美國的IRA針對本土製造的認定違反的世界貿易組織（WTO）的規則。德國經濟部長羅伯特哈貝克（Robert Habeck）強調，美國的政策將會讓大量企業、投資流向美國，進而引發「補貼競賽」，此外，法國經濟部長布魯諾勒梅爾（Bruno Le Maire）也指出：「美國建立強大的產業不能以犧牲歐盟國家爲代價。」

事實上，歐洲的電動車等相關產業相當仰賴中國，例如近年匈牙利已經發展為歐洲的電動車心臟，而主導該地的電動車產業的關鍵公司就是來自中國比亞迪（BYD）、電池大廠寧德時代（CATL）所提供的電池礦料、模組。

意味著歐洲車廠陷入焦慮，因為如何擺脫仰賴便宜的中國礦料，又必須面對包含特斯拉（Tesla）、福特（Ford）在內等美企，還有日本豐田（Toyota）日企的強力競爭，均成為一大挑戰。此外，美國須先搞定民主陣營國家的矛盾問題，否則在無共識的情況下要圍堵中國將是事倍功半。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。