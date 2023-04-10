「教父」落網留下未解之謎：義大利政府高層與黑手黨二把手的「黑幫協定」
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「黑幫協定」注定如同義大利戰後治安史的許多政治暴力事件一樣，成為永遠無法得到釐清的政治謎團。而當年里納被捕是否該被視為正義的勝利，抑或義大利政府跟黑手黨的再和平？40年之後仍然是難以定論的問題。
40年前的1993年1月15日，身為義大利頭號通緝要犯、綽號「野獸」的西西里黑手黨教父里納（Salvatore 'Toto' Riina）在西西里首府巴勒摩被義大利國家憲兵專案小組逮捕，隨即受審並且被判處多個無期徒刑。
當時里納落網被視為正義得到伸張的證明，而執法單位逮捕里納的戲劇性情節也成為日後不少義大利犯罪紀實影劇重新演繹，例如2007年義大利犯罪紀實電視影集《老大中的老大》（Il Capo dei Capi）對於此一行動的重演。但是隨後多年陸續有傳言、甚至間接證據顯示里納的被捕，更有可能是義大利政府高層跟黑手黨其他高層達成共識的結果。
里納：從「矮子」到「野獸」
里納在1993年1月被捕之前，從1970年代中期主宰黑手黨長達十餘年之久。里納於1930年出生，成長於西西里島中部山區城鎮柯里昂（Corleone）的農民家庭，綽號「矮子」（Toto）的他跟隨同樣出身柯里昂的黑手黨殺手利吉奧（Luciano Leggio）犯下多起綁架、謀殺等重大罪行，成為黑手黨當中最令人生畏的柯里昂幫。
里納在利吉奧於1974年被捕入獄之後，統領柯里昂幫逐步肅清其他黑手黨勢力、進而刺殺反黑手黨的執法官員及政治人物，如義大利政府委派反黑手黨的西西里省長達拉・基耶薩（Carlo Alberto Dalla Chiesa）將軍就是被里納指使的槍手刺殺身亡，讓他成為黑手黨無人挑戰的主宰。由於他的作風殘酷無情，在黑手黨內他有了新的綽號：「野獸」（La belva）、「老大中的老大」（Il capo dei capi）。
因為里納的殘酷作風引起不少黑手黨成員的離心，如布西達（Tommaso Buscetta）跟著名反黑手黨法官法爾科內（Giovanni Falcone）和博塞利諾（Paolo Borsellino）合作促成1986年針對黑手黨的「大審判」（Maxi Trial）。義大利著名導演馬可貝洛奇歐（Marco Bellocchio）在2019年的電影《黑金叛徒》（Il traditore）就是以此段史實為藍本。
里納跟義大利政界的決裂及落網
面對「大審判」的打擊，里納轉而向過去跟黑手黨交好的義大利政界人物施壓，如義大利政壇重量級人物安德烈奥蒂（Giulio Andreotti）的心腹利馬（Salvo Lima）。要他儘快叫羅馬的主流政黨，如天主教民主黨想辦法在政治上化解執法單位及公眾的壓力，並且爭取推翻「大審判」的判決。
但是到了1992年，當天主教民主黨仍然無法滿足里納的要求時，里納索性派人刺殺利馬，並且接連以炸彈暗殺法爾科內和博塞利諾，激發義大利公眾的震驚和公憤。使得義大利政府不得不執行「西西里晚禱」行動（Operation Sicilian Vespers），調遣傘兵部隊進駐西西里維持治安，並指派憲警精銳組成專案小組緝捕里納，最終在1993年1月15日逮捕里納。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
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文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
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今天的選擇，決定世界的走向
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「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
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