TNL+ 2023/04/10,
歷史

「教父」落網留下未解之謎：義大利政府高層與黑手黨二把手的「黑幫協定」

「教父」落網留下未解之謎：義大利政府高層與黑手黨二把手的「黑幫協定」
義大利頭號通緝要犯、綽號「野獸」的西西里黑手黨教父里納| Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

「黑幫協定」注定如同義大利戰後治安史的許多政治暴力事件一樣，成為永遠無法得到釐清的政治謎團。而當年里納被捕是否該被視為正義的勝利，抑或義大利政府跟黑手黨的再和平？40年之後仍然是難以定論的問題。

40年前的1993年1月15日，身為義大利頭號通緝要犯、綽號「野獸」的西西里黑手黨教父里納（Salvatore 'Toto' Riina）在西西里首府巴勒摩被義大利國家憲兵專案小組逮捕，隨即受審並且被判處多個無期徒刑。

當時里納落網被視為正義得到伸張的證明，而執法單位逮捕里納的戲劇性情節也成為日後不少義大利犯罪紀實影劇重新演繹，例如2007年義大利犯罪紀實電視影集《老大中的老大》（Il Capo dei Capi）對於此一行動的重演。但是隨後多年陸續有傳言、甚至間接證據顯示里納的被捕，更有可能是義大利政府高層跟黑手黨其他高層達成共識的結果。

里納：從「矮子」到「野獸」

里納在1993年1月被捕之前，從1970年代中期主宰黑手黨長達十餘年之久。里納於1930年出生，成長於西西里島中部山區城鎮柯里昂（Corleone）的農民家庭，綽號「矮子」（Toto）的他跟隨同樣出身柯里昂的黑手黨殺手利吉奧（Luciano Leggio）犯下多起綁架、謀殺等重大罪行，成為黑手黨當中最令人生畏的柯里昂幫。

里納在利吉奧於1974年被捕入獄之後，統領柯里昂幫逐步肅清其他黑手黨勢力、進而刺殺反黑手黨的執法官員及政治人物，如義大利政府委派反黑手黨的西西里省長達拉・基耶薩（Carlo Alberto Dalla Chiesa）將軍就是被里納指使的槍手刺殺身亡，讓他成為黑手黨無人挑戰的主宰。由於他的作風殘酷無情，在黑手黨內他有了新的綽號：「野獸」（La belva）、「老大中的老大」（Il capo dei capi）。

因為里納的殘酷作風引起不少黑手黨成員的離心，如布西達（Tommaso Buscetta）跟著名反黑手黨法官法爾科內（Giovanni Falcone）和博塞利諾（Paolo Borsellino）合作促成1986年針對黑手黨的「大審判」（Maxi Trial）。義大利著名導演馬可貝洛奇歐（Marco Bellocchio）在2019年的電影《黑金叛徒》（Il traditore）就是以此段史實為藍本。

里納跟義大利政界的決裂及落網

面對「大審判」的打擊，里納轉而向過去跟黑手黨交好的義大利政界人物施壓，如義大利政壇重量級人物安德烈奥蒂（Giulio Andreotti）的心腹利馬（Salvo Lima）。要他儘快叫羅馬的主流政黨，如天主教民主黨想辦法在政治上化解執法單位及公眾的壓力，並且爭取推翻「大審判」的判決。

但是到了1992年，當天主教民主黨仍然無法滿足里納的要求時，里納索性派人刺殺利馬，並且接連以炸彈暗殺法爾科內和博塞利諾，激發義大利公眾的震驚和公憤。使得義大利政府不得不執行「西西里晚禱」行動（Operation Sicilian Vespers），調遣傘兵部隊進駐西西里維持治安，並指派憲警精銳組成專案小組緝捕里納，最終在1993年1月15日逮捕里納。

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