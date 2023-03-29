2023/03/29,
社會

台灣西部沿海7縣市陸續發現浮屍16具，法務部長：已要求各地檢署盡速相驗，釐清是否為人口販運

台灣西部沿海7縣市陸續發現浮屍16具，法務部長：已要求各地檢署盡速相驗，釐清是否為人口販運
台灣西部沿海3月陸續發現16具浮屍，法務部長蔡清祥29日表示，已要求台灣高等檢察署督導各地檢署，盡速相驗並啟動防制人口販運督導小組，邀集相關單位了解事實。｜Photo Credit: 中央社

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針對媒體詢問，各地檢署偵辦方向是否朝向人口販運，及遭丟包浮屍是否為偷渡者，蔡清祥表示，目前高檢署彙整各地檢署相驗資料判斷事實，再邀集各機關研商，若與人蛇集團有關，一定要嚴加辦理。

綜合媒體報導，台灣西部沿海縣市自本（3）月初迄今陸續發現浮屍16具，遍佈7個縣市，海洋委員會海巡署今（29）日表示，目前僅2具遺體確認為越南籍身份。法務部長蔡清祥今日表示，立即要求台灣高等檢察署督導各地檢署，盡速相驗並啟動防制人口販運督導小組。若與國際人蛇集團有關，將要求國際執法單位共同合作，盡速查辦。

《TVBS》報導，台灣沿海連續發現浮屍，從桃園、新竹沿海一路到高雄，浮屍遍布7個縣市；根據統計，台南市一共有4具，浮屍數量最多，雲林縣3具，其餘桃園、新竹、彰化、台中、高雄都有浮屍。由於屍體數量過多，相關單位初估懷疑是越南偷渡犯人蛇集團丟包。

《中時新聞網》報導，本月7日台中海巡隊獲報距離外海10公里處的風電平台上發現一具乾屍，至今都無法釐清該位男子為何會陳屍在該處，且遺體至今無法查出身分。

而在事發兩週內，西部沿海各地海巡隊員陸續接獲民眾通報，在岸邊發現多具浮屍。原先因為各地警政單位和地檢署調查，所以被認為是個案。

海巡署於今日發布新聞稿表示，該署自今年3月迄今，執行海上救生救難死亡案件，於海上岸際發現之大體計16具，均由該署或轄區警察單位報請地檢署辦理相驗事宜，其中僅2具確認為越南籍身分（均男性），為調查有無涉及偷渡情事，該署前已會同相關單位深入調查中。

另清查相關海域雷情資料，均未發現可疑活動船舶，相關單位已透過駐台北越南經濟文化辦事處，協請越南協助相關分析鑑定事宜，並適時報請轄屬地檢署指揮。

《中央社》報導，台灣高等檢察署檢察長張斗輝已指示各地檢署清查相關案件，因事涉多個地檢署，高檢署初步規劃明（30）日召集相關地檢署統籌協調偵辦。雲林地檢署統計，雲林沿海今年1月迄今發現3具男性無名屍。台中地檢署表示，目前南檢已相驗4具類似遺體，中檢與南檢已聯繫調查，懷疑涉及越南人蛇集團偷渡及人口販運，中檢將協助越南家屬透過官方管道提供檢體，確認身分。

《中央社》報導，法務部長蔡清祥今日指出，立即要求台灣高等檢察署督導各地檢署，盡速相驗並啟動防制人口販運督導小組，邀集各相關單位了解事實，若涉及人口販運，應盡速偵辦，若與國際人蛇集團有關，將要求國際執法單位共同合作，盡速查辦。

針對媒體詢問，各地檢署偵辦方向是否朝向人口販運，及遭丟包浮屍是否為偷渡者，蔡清祥表示，目前高檢署彙整各地檢署相驗資料判斷事實，再邀集各機關研商，若與人蛇集團有關，一定要嚴加辦理。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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