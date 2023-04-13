《別想那隻大象！》：保守派試圖將「嚴父道德觀」強加於美國身上，再擴及世界其他地方
我們想讓你知道的是
雷可夫教授從「大象」的例子開始，深入探討框架如何運作。正因為這些框架深植於我們大腦的神經迴路，成為既定的思維模式，想改變它們可不簡單，必須創造或使用一個精確的框架，不斷論述，才能在所有人的大腦扎根。本書自2004年出版以來一直長銷，美國總統候選人在競選活動中奉為圭臬，《紐約時報》更讚譽雷可夫教授為「框架之父」。
文：喬治・雷可夫（George Lakoff）
第十三章 保守派要什麼？
自由主義者往往不了解保守主義者：一方面，自由主義者看到保守主義者處於混亂狀態，並對他們的分裂局面感到欣喜——茶黨、自由意志（libertarian）、新保守主義者、華爾街勢力。共和黨眾議院多數黨領袖艾瑞克・康托爾（Eric Cantor）被茶黨不知名人士趕下台；約翰・貝納（John Boehner）無法控制他在眾議院的多數席次。共和黨面臨的初選挑戰無所不在。
但另一方面，柯氏兄弟與其他有錢的共和黨人在全美各地資助共和黨候選人，自由主義者又感到害怕。他們是該害怕。
到底怎麼回事？
保守派內部確實存在分歧、爭議、厭惡、甚至仇恨。但這會使保守派分裂嗎？
許多人認為會。撕裂分立的論點容易理解，也經常受到討論。
但另一方面，這些分立的派系也可能整合起來，形成一個系統。這樣一來，保守派在共同觀點上可能變得更強大，反而不會弱化。
想想看，從歐巴馬健保到好必來案的最高法院判決，保守派面對所有議題展現出來的一致性。非常明顯，許多例子都顯示出，各種類型的保守派都強烈反對所有自由主義者或所有自由主義的立場。只要找到共同點，而且共同點符合他們首要的道德框架，他們的決心就會強化。
如果保守派之間的分歧反而使他們更強大，那麼改革派最好當心點。
不過，無論改革派怎麼看待保守派的分裂情形呢？無論從一個個群體，還是從整體來看皆可，改革派都需要了解保守派是怎樣的人和他們想要什麼。
如我們所見，保守主義的核心是嚴父道德觀，嚴父道德觀有其複雜性和自然的變異。自由主義者沒有看到，這種多樣性可以為保守主義整體帶來相當可觀的力量。
不同版本的保守主義由特定的利益領域來界定。嚴父道德觀適用於所有領域——個人自由與自身利益、世界強權、商業與社會。這些利益領域分別代表自由意志者、新保守主義、財政以及茶黨保守派的特點。
他們同樣具備嚴父道德觀，但以不同方式應用在他們最關切的領域。這種分裂不在於道德理論，而在於利益領域。因為彼此互補性的差異，他們仍可團結起來。
他們同樣重視不受阻礙的追求自身利益，並因此極端限制國家在個人方面的權力——這定義了右翼思想的自由意志者傾向。
新保守主義者認為應該不受拘束的使用強權（包括國家權力），將嚴父價值觀和思想的統治拓展到國內外各領域，甚至是國際之間。他們重視全球金融與軍事力量，以及動用國內權力。他們有時候與自由意志者意見相左，後者反對動用政府權力，反對需要發展和使用國家權力的全球參與。
華爾街保守派主要關注透過企業界獲取財富的問題。這些人包含有錢企業公司的執行長和高層管理人員、投資銀行家、風險資本家、私人資產經理、對沖基金經理、以及任何主要收入來自投資的人。 這個類型的保守派有很多政治顧慮：稅收政策、 經濟條約、 進出口政策、保護外來投資、政府合約、取得政府土地的礦產、保護專利和版權、產權和環境權、能源供應、市場控制、公共資源私有化等。他們往往透過遊說者、廣告，以及控制媒體和公共論述來發揮作用。
最後是茶黨保守派，他們是社會與宗教文化鬥士，希望在文化戰爭的各個方面積極行動，對抗自由主義者和改革派。
整體而言，右翼試圖將嚴父意識型態強加於美國身上，最後更強加於世界其他地方。雖然細節部分因關注的領域而有所差異，但他們具備共同的傾向。許多改革派低估這種意識型態的激進程度。
以下是一些激進右派大致上的想法：
一、上帝
許多保守派從上帝的觀點出發，使得保守傳統的意識型態看起來既自然又美好。上帝是至高無上的嚴父——─全善全能的神，站在道德與權力相關的自然階級制度頂端。上帝要好人負責治理。美德會得到上帝託付權柄的獎賞。因此，上帝希望一個階級分明的社會，在這裡，每個領域都有應該服從的道德權威：個人權力、全球權力、金融權力、社會權力。
上帝制定律法——誡命——來定義對與錯。人必須嚴格遵守上帝的誡命。上帝是嚴厲的：不遵守祂誡命的，祂必懲罰；遵守祂誡命的，祂必賞賜。遵守上帝律法需要紀律約束。那些嚴守紀律而有德者，也會因為嚴守紀律而致富且強盛。
基督做為救世主，給予罪人第二次機會——重生的機會，這一回必須順服上帝的誡命。
二、道德秩序
傳統的權力關係被視為一種自然道德秩序的定義：神高於人，人高於自然，成人高於兒童，西方文化高於非西方文化，美國高於他國。這種道德秩序經常延伸至男人高於女人，白人高於非白人，基督徒高於非基督徒，異性戀高於同性戀。
三、倫理
守護並延續保守派的道德倫理體系（嚴父道德觀）是最優先的考量。
道德觀以規則或誡命的形式出現，由道德權威制定。所謂符合道德就是服從權威。這需要內在紀律控制一個人的自然慾望，使人轉而遵循道德權威。這種權威是什麼要取決於你的利益領域：個人、管理機構（無論公家還是私人機構）、華爾街、保守的社會。
在童年時期，紀律主要透過對錯誤行為的懲罰來學習。道德只有透過獎懲制度才能維持。
四、經濟
競爭稀缺資源也推行紀律，才有利於道德。符合道德所需要的紀律，與贏得競爭和繁榮所需要的紀律是一樣的。
富人往往是好人、天生的菁英。窮人之所以貧窮，是因為缺乏致富所需的自律。因此，窮人貧窮、為富人效力是活該；富人有窮人來效力是應該。所以，貧富之間巨大且日益擴大的差距，被認為是自然而且有益的事。
Tags：
不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。