《別想那隻大象！》：保守派試圖將「嚴父道德觀」強加於美國身上，再擴及世界其他地方

文：喬治・雷可夫（George Lakoff）

第十三章 保守派要什麼？

自由主義者往往不了解保守主義者：一方面，自由主義者看到保守主義者處於混亂狀態，並對他們的分裂局面感到欣喜——茶黨、自由意志（libertarian）、新保守主義者、華爾街勢力。共和黨眾議院多數黨領袖艾瑞克・康托爾（Eric Cantor）被茶黨不知名人士趕下台；約翰・貝納（John Boehner）無法控制他在眾議院的多數席次。共和黨面臨的初選挑戰無所不在。

但另一方面，柯氏兄弟與其他有錢的共和黨人在全美各地資助共和黨候選人，自由主義者又感到害怕。他們是該害怕。

到底怎麼回事？

保守派內部確實存在分歧、爭議、厭惡、甚至仇恨。但這會使保守派分裂嗎？

許多人認為會。撕裂分立的論點容易理解，也經常受到討論。

但另一方面，這些分立的派系也可能整合起來，形成一個系統。這樣一來，保守派在共同觀點上可能變得更強大，反而不會弱化。

想想看，從歐巴馬健保到好必來案的最高法院判決，保守派面對所有議題展現出來的一致性。非常明顯，許多例子都顯示出，各種類型的保守派都強烈反對所有自由主義者或所有自由主義的立場。只要找到共同點，而且共同點符合他們首要的道德框架，他們的決心就會強化。

如果保守派之間的分歧反而使他們更強大，那麼改革派最好當心點。

不過，無論改革派怎麼看待保守派的分裂情形呢？無論從一個個群體，還是從整體來看皆可，改革派都需要了解保守派是怎樣的人和他們想要什麼。

如我們所見，保守主義的核心是嚴父道德觀，嚴父道德觀有其複雜性和自然的變異。自由主義者沒有看到，這種多樣性可以為保守主義整體帶來相當可觀的力量。

不同版本的保守主義由特定的利益領域來界定。嚴父道德觀適用於所有領域——個人自由與自身利益、世界強權、商業與社會。這些利益領域分別代表自由意志者、新保守主義、財政以及茶黨保守派的特點。

他們同樣具備嚴父道德觀，但以不同方式應用在他們最關切的領域。這種分裂不在於道德理論，而在於利益領域。因為彼此互補性的差異，他們仍可團結起來。

他們同樣重視不受阻礙的追求自身利益，並因此極端限制國家在個人方面的權力——這定義了右翼思想的自由意志者傾向。

新保守主義者認為應該不受拘束的使用強權（包括國家權力），將嚴父價值觀和思想的統治拓展到國內外各領域，甚至是國際之間。他們重視全球金融與軍事力量，以及動用國內權力。他們有時候與自由意志者意見相左，後者反對動用政府權力，反對需要發展和使用國家權力的全球參與。

華爾街保守派主要關注透過企業界獲取財富的問題。這些人包含有錢企業公司的執行長和高層管理人員、投資銀行家、風險資本家、私人資產經理、對沖基金經理、以及任何主要收入來自投資的人。 這個類型的保守派有很多政治顧慮：稅收政策、 經濟條約、 進出口政策、保護外來投資、政府合約、取得政府土地的礦產、保護專利和版權、產權和環境權、能源供應、市場控制、公共資源私有化等。他們往往透過遊說者、廣告，以及控制媒體和公共論述來發揮作用。

最後是茶黨保守派，他們是社會與宗教文化鬥士，希望在文化戰爭的各個方面積極行動，對抗自由主義者和改革派。

整體而言，右翼試圖將嚴父意識型態強加於美國身上，最後更強加於世界其他地方。雖然細節部分因關注的領域而有所差異，但他們具備共同的傾向。許多改革派低估這種意識型態的激進程度。

以下是一些激進右派大致上的想法：

一、上帝

許多保守派從上帝的觀點出發，使得保守傳統的意識型態看起來既自然又美好。上帝是至高無上的嚴父——─全善全能的神，站在道德與權力相關的自然階級制度頂端。上帝要好人負責治理。美德會得到上帝託付權柄的獎賞。因此，上帝希望一個階級分明的社會，在這裡，每個領域都有應該服從的道德權威：個人權力、全球權力、金融權力、社會權力。

上帝制定律法——誡命——來定義對與錯。人必須嚴格遵守上帝的誡命。上帝是嚴厲的：不遵守祂誡命的，祂必懲罰；遵守祂誡命的，祂必賞賜。遵守上帝律法需要紀律約束。那些嚴守紀律而有德者，也會因為嚴守紀律而致富且強盛。

基督做為救世主，給予罪人第二次機會——重生的機會，這一回必須順服上帝的誡命。

二、道德秩序

傳統的權力關係被視為一種自然道德秩序的定義：神高於人，人高於自然，成人高於兒童，西方文化高於非西方文化，美國高於他國。這種道德秩序經常延伸至男人高於女人，白人高於非白人，基督徒高於非基督徒，異性戀高於同性戀。

三、倫理

守護並延續保守派的道德倫理體系（嚴父道德觀）是最優先的考量。

道德觀以規則或誡命的形式出現，由道德權威制定。所謂符合道德就是服從權威。這需要內在紀律控制一個人的自然慾望，使人轉而遵循道德權威。這種權威是什麼要取決於你的利益領域：個人、管理機構（無論公家還是私人機構）、華爾街、保守的社會。

在童年時期，紀律主要透過對錯誤行為的懲罰來學習。道德只有透過獎懲制度才能維持。

四、經濟

競爭稀缺資源也推行紀律，才有利於道德。符合道德所需要的紀律，與贏得競爭和繁榮所需要的紀律是一樣的。

富人往往是好人、天生的菁英。窮人之所以貧窮，是因為缺乏致富所需的自律。因此，窮人貧窮、為富人效力是活該；富人有窮人來效力是應該。所以，貧富之間巨大且日益擴大的差距，被認為是自然而且有益的事。