2001年9月11日，恐怖分子劫持了飛機，在紐約的世貿中心大廈和華盛頓的五角大樓進行了自殺式襲擊。這些恐怖分子利用美國的自由，接受飛行員培訓，組織這些襲擊。為了應對這種新型的恐怖襲擊，美國制定了一些新的措施。

例如，我們在機場和其他公共場所制定了更多措施，使旅行更加麻煩。以前我們可以不出示身份證就能入住酒店，我們為此感到自豪。但現在我們必須在酒店出示身份證。在這個意義上，9月11日的恐怖分子攻擊了自由國度的核心價值。自9月11日以來，我們失去了一些自由，但所有美國人都認為這是必要的，並支持這些措施。

現在，一種新形式的威脅正籠罩在我們頭上：TikTok（抖音海外版）。TikTok給美國帶來了以下威脅：

首先，有一個資料隱私問題。一些披露的證據表明，TikTok收集的資料已被洩露並與外部實體共用。

第二，它能以有害的方式影響年輕人。TikTok是眾所周知的追趕時髦的地方，如「昏闕挑戰」（blackout）。據報導，在這種挑戰中的競爭已經導致了致命的事故。

第三種是傳播錯誤資訊。TikTok已經成為有組織地對人們進行洗腦的溫床，如傳播虛假資訊、陰謀論和仇恨言論。

第四，它採用了一種入侵性和激進的演算法，使人們沉迷於此。TikTok高度吸引人的內容和演算法驅動的內容推送，會使其他平台難以爭奪用戶的注意力，損害了公平和自由競爭。