俄國向日本沿海發射導彈、北韓軍事技術突破，核武威脅引發亞洲各國擔憂

結合《CNN》與《BBC》報導，日本與韓國這兩日皆受到安全威脅。俄羅斯國防部於3月28日表示，俄國太平洋艦隊兩艘導彈艇，在日本沿海進行了軍事演習，並向日本沿海發射了兩枚超音速導彈。北韓則在同日，於官方報紙上發布了小型核彈頭的照片，《BBC》報導指出該核彈頭可以安裝在短程導彈上。這是北韓首次提供其擁有戰略核武的證據。

俄國因應岸田文雄訪烏克蘭，在日本沿海發射導彈

俄國國防部3月28日在Telegram上表示：「由兩艘導彈艇組成的小組，對模擬敵方軍艦的目標進行了聯合導彈襲擊，目標在100公里的距離內，被兩枚Moskit巡弋飛彈成功擊中。」

根據《路透社》報導指出，P-270 Moskit導彈是一種源自蘇聯的中程超音速巡弋飛彈，能夠摧毀最遠120公里範圍內的船隻。

俄、日關係在日本首相岸田文雄3月21日造訪烏克蘭後，緊張程度加劇，除了昨（28）日的飛彈軍演外，3月21日岸田文雄訪烏之際，俄羅斯國防部宣布，其派遣了兩架能夠攜帶核武的戰機，在日本海上空飛行了7個多小時。

日本外相林芳正也於昨日，譴責俄國在白羅斯部署戰略核武的行為，並要求俄羅斯和白羅斯停止「此類會加劇緊張局勢的行動」。

針對聯合軍演，林芳正回應，隨著俄國繼續入侵烏克蘭，俄軍在遠東地區也變得更加活躍，包括日本附近地區，日本政府對俄國的軍事行動保持高度警惕。他也補充，導彈發射後沒有造成任何傷亡。

北韓展示核武證據、軍事技術突破引發各國擔憂

雖然北韓過去一直宣稱自己擁有戰略核武，不過其一直沒有提出證據，昨日北韓發布了軍方小型核彈頭的照片，是政府第一次向外界提出證據。

北韓因為不滿美國、韓國近日的聯合軍演，近兩週不斷提高武力威脅，頻繁試射導彈。

美國與韓國的海軍陸戰隊於3月29日舉行聯合軍演｜Photo Credit: GettyImages

在這兩週的導彈試射中，北韓發射了其最強大的洲際彈道導彈，此導彈射程範圍可以到達美國的任何城市。此外，在模擬核武攻擊韓國機場的軍演中，北韓從地下飛彈發射井和潛艇，發射導彈。

北韓領導人金正恩也公佈了一種新型水下無人機，並稱此無人機可以在海底發射核武，引發「超大規模的放射性海嘯」摧毀敵方戰艦。北韓多項軍事技術的突破也引發學者擔憂。

美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）分析師艾倫・金（Ellen Kim）指出：「以前，我們不知道北韓能夠從潛艇發射巡弋導彈，或從地下發射導彈。這些都使得北韓的武器越來越難以追蹤和攔截。」韓國峨山政策研究院學者UK Yang也指出，從水下發射導彈，使得這些導彈在發射前更難被他國發現。發射後，巡弋飛彈可以飛得很低，並且可以在飛行中途隨意更改方向，智取導彈防禦系統。

《BBC》報導指出，金正恩向來有誇大北韓軍事實力的習慣，對各國來說，最重要的是確認北韓有沒有可以裝載在這些導彈上的核彈頭。從昨日的照片來看，北韓提供了初步的證據。

許多人認為美國和國際社會應該採取軟化的態度，嘗試與北韓談判，以防止核威脅繼續擴大。然而報導也指出，雙方的核武談判已經停滯4年多，且平壤沒有表現出想要談判的跡象。

UK Yang認為，由於中國和俄國拒絕在聯合國安理會上懲罰北韓，因此北韓可以繼續毫無顧忌的發展核武。對於北韓來說，其武器越強，在亞洲的權力就越大，現在停止發展核武對北韓來說是不明智的。

Uk Yang指出隨著經濟不景氣，北韓人民面臨饑荒，推進核武器計劃是「金正恩唯一可以打的牌」。因此，北韓似乎也將繼續前進，開發更加多樣化和更加致命的武器。金也表示，目前只有一件事是肯定的，那就是「將來會有更多的考驗」。

亞洲各國增加軍事互賴應對威脅，但歷史傷痕延緩進程

《紐約時報》指出，隨著俄國、北韓與中國的軍事威脅提升，亞洲各國開始透過軍事互賴以保障國家安全。

最先採取行動的國家是日本和印度。2006年，由於擔心中國在南亞和東亞擴建臨時機場與港口，以及後來的填海造陸、在南海島嶼上建設軍事基地，印度與日本開始共享國防安全評估系統，

隨後，印度和日本簽署了多項協議，包括允許兩國在彼此的基地交換物資，以及促進兩國軍工製造的合作，今（2023）年兩國也舉行了聯合海軍演習及首次聯合空軍演習。

為了加速亞洲各國的軍事互助，許多美國學者認為，日本應採取更多行動主導合作。然而，二戰的歷史傷痕正在延緩合作進程。

由於日本在二戰殖民統治他國的歷史，不僅中國、北韓和俄國嚴厲批評日本增加軍費開支的行為，韓國的許多學者也警告，日韓正在不斷尋求修復兩國關係，若兩國關係要升溫，則日本就不能主導東亞的軍事議程。

澳洲皇家空軍上校格雷厄姆（Robert Graham）認為，目前最重要的是防止戰爭的歷史重演，他表示：「對許多人來說，上一次世界大戰遺留的恐怖，與眼下的威脅彷如島上的破舊跑道蒸騰而出的熱浪，如果我們不具備威懾侵略者的力量，那最終或許會落入同樣的局面，我們將不得不再次考慮發生戰爭的可能，希望我們永遠都不要走到那一步。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：楊士範