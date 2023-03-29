俄國向日本沿海發射導彈、北韓軍事技術突破，核武威脅引發亞洲各國擔憂
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金正恩向來有誇大北韓軍事實力的習慣，對各國來說，最重要的是確認北韓有沒有可以裝載在這些導彈上的核彈頭。從昨日的照片來看，北韓提供了初步的證據。許多人認為美國和國際社會應該採取軟化的態度，嘗試與北韓談判，以防止核威脅繼續擴大。然而報導也指出，雙方的核武談判已經停滯4年多，且平壤沒有表現出想要談判的跡象。
結合《CNN》與《BBC》報導，日本與韓國這兩日皆受到安全威脅。俄羅斯國防部於3月28日表示，俄國太平洋艦隊兩艘導彈艇，在日本沿海進行了軍事演習，並向日本沿海發射了兩枚超音速導彈。北韓則在同日，於官方報紙上發布了小型核彈頭的照片，《BBC》報導指出該核彈頭可以安裝在短程導彈上。這是北韓首次提供其擁有戰略核武的證據。
俄國因應岸田文雄訪烏克蘭，在日本沿海發射導彈
俄國國防部3月28日在Telegram上表示：「由兩艘導彈艇組成的小組，對模擬敵方軍艦的目標進行了聯合導彈襲擊，目標在100公里的距離內，被兩枚Moskit巡弋飛彈成功擊中。」
根據《路透社》報導指出，P-270 Moskit導彈是一種源自蘇聯的中程超音速巡弋飛彈，能夠摧毀最遠120公里範圍內的船隻。
俄、日關係在日本首相岸田文雄3月21日造訪烏克蘭後，緊張程度加劇，除了昨（28）日的飛彈軍演外，3月21日岸田文雄訪烏之際，俄羅斯國防部宣布，其派遣了兩架能夠攜帶核武的戰機，在日本海上空飛行了7個多小時。
日本外相林芳正也於昨日，譴責俄國在白羅斯部署戰略核武的行為，並要求俄羅斯和白羅斯停止「此類會加劇緊張局勢的行動」。
針對聯合軍演，林芳正回應，隨著俄國繼續入侵烏克蘭，俄軍在遠東地區也變得更加活躍，包括日本附近地區，日本政府對俄國的軍事行動保持高度警惕。他也補充，導彈發射後沒有造成任何傷亡。
北韓展示核武證據、軍事技術突破引發各國擔憂
雖然北韓過去一直宣稱自己擁有戰略核武，不過其一直沒有提出證據，昨日北韓發布了軍方小型核彈頭的照片，是政府第一次向外界提出證據。
北韓因為不滿美國、韓國近日的聯合軍演，近兩週不斷提高武力威脅，頻繁試射導彈。
在這兩週的導彈試射中，北韓發射了其最強大的洲際彈道導彈，此導彈射程範圍可以到達美國的任何城市。此外，在模擬核武攻擊韓國機場的軍演中，北韓從地下飛彈發射井和潛艇，發射導彈。
北韓領導人金正恩也公佈了一種新型水下無人機，並稱此無人機可以在海底發射核武，引發「超大規模的放射性海嘯」摧毀敵方戰艦。北韓多項軍事技術的突破也引發學者擔憂。
美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）分析師艾倫・金（Ellen Kim）指出：「以前，我們不知道北韓能夠從潛艇發射巡弋導彈，或從地下發射導彈。這些都使得北韓的武器越來越難以追蹤和攔截。」韓國峨山政策研究院學者UK Yang也指出，從水下發射導彈，使得這些導彈在發射前更難被他國發現。發射後，巡弋飛彈可以飛得很低，並且可以在飛行中途隨意更改方向，智取導彈防禦系統。
《BBC》報導指出，金正恩向來有誇大北韓軍事實力的習慣，對各國來說，最重要的是確認北韓有沒有可以裝載在這些導彈上的核彈頭。從昨日的照片來看，北韓提供了初步的證據。
許多人認為美國和國際社會應該採取軟化的態度，嘗試與北韓談判，以防止核威脅繼續擴大。然而報導也指出，雙方的核武談判已經停滯4年多，且平壤沒有表現出想要談判的跡象。
UK Yang認為，由於中國和俄國拒絕在聯合國安理會上懲罰北韓，因此北韓可以繼續毫無顧忌的發展核武。對於北韓來說，其武器越強，在亞洲的權力就越大，現在停止發展核武對北韓來說是不明智的。
Uk Yang指出隨著經濟不景氣，北韓人民面臨饑荒，推進核武器計劃是「金正恩唯一可以打的牌」。因此，北韓似乎也將繼續前進，開發更加多樣化和更加致命的武器。金也表示，目前只有一件事是肯定的，那就是「將來會有更多的考驗」。
亞洲各國增加軍事互賴應對威脅，但歷史傷痕延緩進程
《紐約時報》指出，隨著俄國、北韓與中國的軍事威脅提升，亞洲各國開始透過軍事互賴以保障國家安全。
最先採取行動的國家是日本和印度。2006年，由於擔心中國在南亞和東亞擴建臨時機場與港口，以及後來的填海造陸、在南海島嶼上建設軍事基地，印度與日本開始共享國防安全評估系統，
隨後，印度和日本簽署了多項協議，包括允許兩國在彼此的基地交換物資，以及促進兩國軍工製造的合作，今（2023）年兩國也舉行了聯合海軍演習及首次聯合空軍演習。
為了加速亞洲各國的軍事互助，許多美國學者認為，日本應採取更多行動主導合作。然而，二戰的歷史傷痕正在延緩合作進程。
由於日本在二戰殖民統治他國的歷史，不僅中國、北韓和俄國嚴厲批評日本增加軍費開支的行為，韓國的許多學者也警告，日韓正在不斷尋求修復兩國關係，若兩國關係要升溫，則日本就不能主導東亞的軍事議程。
澳洲皇家空軍上校格雷厄姆（Robert Graham）認為，目前最重要的是防止戰爭的歷史重演，他表示：「對許多人來說，上一次世界大戰遺留的恐怖，與眼下的威脅彷如島上的破舊跑道蒸騰而出的熱浪，如果我們不具備威懾侵略者的力量，那最終或許會落入同樣的局面，我們將不得不再次考慮發生戰爭的可能，希望我們永遠都不要走到那一步。」
新聞來源
- Russia fires cruise missiles in waters off Japan’s coast during training exercise（CNN）
- Russia fires supersonic missile at mock target in Sea of Japan（Reuters）
- Russia flies strategic bombers near Japan as its PM visits Ukraine（Reuters）
- North Korea asserts first evidence of tactical nuclear weapons（BBC）
- An Anxious Asia Arms for a War It Hopes to Prevent（The New York Times）
延伸閱讀
- 韓國的「烏克蘭困局」：日韓和解有助於印太局勢緩和，為什麼中國不高興？
- 日韓和解不僅是「安倍路線」的勝利，更進一步在「道歉外交」上孤立中國
- 岸田文雄突訪基輔赴布查致哀，與澤倫斯基會談追加5億美元支援，中國暗批無助局勢降溫
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。