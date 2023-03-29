森林好物大集合！2023森林市集4/28-30華山草原重磅回歸

全臺首創也是規模最大的森林市集再度登場！為體現森林生態系多樣化的具體服務價值，讓民眾瞭解人類福祉與生物多樣性的密切關係，林務局舉辦6年的森林市集可謂最具臺灣森林特色與山野氣息的文創市集，自2017年開始至今，每次都吸引上萬人到華山尋寶，各路國產材創意作品、木工DIY組件和林下精品，都能在市集中一次尋得，還能與生產者面對面，深度了解職人們背後的故事。歷經疫情停辦一年後，將在4月28日至4月30日連續三日，於華山1914文創園區西一館及中央藝文公園（華山大草原）盛大回歸。

親近森林，不一定要遠離城市，森林其實比想像中更靠近我們的生活。今年森林市集以「森林大富翁」概念為主軸，搭配「森林冒險家」闖關設計，將大富翁遊戲實體化，邀請民眾化身森林中的6種角色，包含：山林獵人、島嶼旅人、大地樂人、大山小孩、森山學者及山中精靈，由不同的視角出發，在城市中，重新探索森林生態的富庶與美麗，發掘意想不到的木竹材妙用。

本次集結超過50攤國產木、竹材創意商品攤位，以「手作」、「療癒」、「循環」、「永續」、「友善」、「創意」與「探索」7大主題出發，不但有童玩、飾品配件、家飾、餐具等上百種優良臺灣木竹製品，更有來自臺灣山村的精油、森林蜜、段木香菇等精緻好物，以及環境友善的料理美食、國內永續生態旅遊行程等，不僅展現森林的多元服務價值，更方便所有喜愛森林的朋友們能一口氣網羅好物與知識。

既是遊戲森林，當然少不了大小朋友都喜愛的瑜珈伸展、兒童律動舞蹈、親子故事屋，在音樂舞台這邊，東岸天籟以莉．高露、創作女聲王彙筑、透明療癒系樂團緩緩等5組「自然系」音樂人也將登台帶來精彩演出。歷年場場額滿的「森手作」工作坊，今年也推出以香氛香拓、木皮書籤彩繪、竹編杯墊製作和土肉桂產品體驗為題共12場的手作體驗課程。對喜愛自然、關注環境、生態議題的民眾來說，森林市集無疑是這個春天最令人期待的首選活動。

今年更首度增加「森學堂」靜態知識展，讓民眾在選購市集商品時，能同時對臺灣木材、永續林業、資材循環、友善農耕、環境永續旅遊等多面向議題有充分的認識。例如國產材標章是透過什麼樣的機制來做認證？為什麼購買綠保標章農產品可以保育野生動物？所謂的林下經濟又是什麼呢？這些問題的答案，都等你來森林市集深度挖掘。

4月28日至4月30日在華山1914文創園區西一館及中央藝文公園（華山大草原），選定好走入森林的角色，跟著「森林大富翁」一起展開冒險吧！

Photo Credit：行政院農委會林務局 自2017年起舉辦至今的森林市集，年年吸引近萬人齊聚華山尋寶。

2023森林市集【森林大富翁】活動資訊

活動地點：

華山1914文創園區｜中央藝文公園（華山大草原）、西一館

活動時間：

04/28（週五）15:00–20:00

04/29（週六）14:00–20:00

04/30（週日）14:00–18:00

森林市集臉書：https://www.facebook.com/2021forest