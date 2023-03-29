馬英九參觀南京大屠殺紀念館，南京謁陵提創建民國與中華民國，央視刪光

馬英九參觀南京大屠殺紀念館：歷史不可遺忘

（中央社）前總統馬英九今（29）日參觀南京大屠殺紀念館之後說，這是人類歷史罕見的野獸般行為，歷史絕不可以遺忘，中國人應該從這件事情上得到教訓，要自立自強，才不會被人欺凌，任人宰割。

馬英九今天在南京大屠殺紀念館奠祭遇難的同胞，他在參觀完紀念館後接受媒體訪問，受訪中數度哽咽、神情凝重。

他表示，關於南京大屠殺這段歷史的書籍與照片看了一些，但從來沒有一次像今天這樣有這麼大的衝擊，因為這是人類歷史罕見的野獸般的行為，中國人成為最大的受害者。

馬英九說，他剛才在留言簿上寫著「歷史絕不可遺忘」，中國人應該從這件事情上得到教訓，要自立自強，才不會被人欺凌，任人宰割。

他強調，不管在海峽哪一邊都應該自立自強，對於來自外面的欺凌要勇敢的抵抗，並且從小學、中學、大學的教育裡，讓民眾了解這一重要的事實，並且要採取必要的準備。

對於媒體問及如何正確解讀8年抗戰的歷史，以及是否心情還沒有恢復過來？馬英九說，「我的確是，我的情緒受到很大的衝擊」，因為這跟看書、看照片，感受是完全不一樣的。

他並說，中華民族歷史上有很多的災難，但是從來沒有像這一次跟日本的作戰過程當中受到這麼多的屈辱迫害，而且這麼長的時間可以說沒有完全康復過來。

馬英九表示，要自立自強，但也要保持非常仁愛的心，不要去侵略別人，這才是我們從這個過程當中得到最好的教訓。

馬英九也說，今天帶學生來，就是希望他們在年輕時就可了解一些在台灣不夠了解的部分，對自身未來發展作一重要參考。至於兩岸如何遠離戰爭？他強調，兩岸都應該要避戰、謀和，因為一旦戰爭發生，沒有其他任何事情可以彌補。

前總統馬英九29日參觀南京大屠殺紀念館，在留言簿上寫下「歷史絕不可遺忘」｜Photo Credit: 馬英九基金會 via 中央社

馬英九南京謁陵提創建民國與中華民國，央視刪光光

（中央社）前總統馬英九為期12天的訪中祭祖行，昨天首個行程赴南京中山陵謁陵，期間他提及國父孫中山創建民國，發表公開致詞提及中華民國，以及落款題民國紀年，中國官媒央視全都不表並剪掉。

據央視發布有關馬英九訪中謁陵的影音和文字報導，馬英九率團步行進入祭堂，並由司儀宣讀頌讚孫中山豐功偉績與高風亮節的祭文。

央視報導引述的祭文內容包括：「兩岸人民，同屬中華，炎黃子孫，振興民族，共創未來，薪傳綿延。九二共識，和平基礎。蒼生為念，百姓謀福，共同發展，永繼無疆。」

不過祭文中提到國父「力抗列強，創建民國」，央視的影音與文字報導全都不表。

此外，馬英九在中山陵祭堂耳房題8字「和平奮鬥，振興中華」，並以他的大名及公元和民國紀元落款。

Photo Credit: 中央社

但央視發布的新聞照片和影音畫面，僅留下題字和他的姓名，手書的公元和民國紀元則被裁掉，即使馬英九書寫「百十二．三．廿八」未註明民國字樣，也不能倖免。

隨後他前往孫中山紀念館發表公開致詞，提及「民國112年3月28日馬英九前總統」，並說國父孫中山先生「終結中國四千多年的君主專政，建立亞洲第一個民主共和國─中華民國」，「到今天已經112年」，以及「民國14年（1925年）3月12日國父逝世」。

央視的影音和文字報導同樣省略不題，只引述他公開致詞未提及民國與中華民國的段落：「兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫。深盼兩岸共同努力，追求和平，避免戰爭，致力振興中華，這是兩岸中國人不可迴避的責任，我們一定要努力實現。」

隨後馬英九接受聯訪表示，兩岸一定要追求和平，否則雙方都沒有前途，央視的文字和影音報導也是略過，僅提及他說，希望台灣青年深入了解中山先生生平和兩岸關係，大陸朋友非常熱情，回去後會把這份好意轉達給台灣民眾等。

至於昨晚會見江蘇省委書記信長星，央視官網則未呈現隻字片語。

馬英九會信長星指出，他在「台灣總統」任內推動兩岸交流，創造兩岸分治70多年來「最和平繁榮的一個階段」，信長星則回以「馬英九先生」，並提及馬曾擔任國民黨主席及「台灣地區前領導人」。

馬英九訪中，邱太三：看到接機待遇感到遺憾

（中央社）前總統馬英九前往中國大陸祭祖、交流。陸委會主委邱太三表示，看到接機待遇感到遺憾，馬英九是卸任元首，對岸應該給一定程度禮遇，不要讓台灣人民認為馬英九被矮化。

邱太三3月29日在網路節目「齊有此理」專訪中作出上述表示。

邱太三表示，馬英九這趟行程定調為個人祭祖，不過他又帶了近30位青年學生前往交流，這和兩岸業務相關，畢竟中共對台各項作為都有統戰目的，這個部分一定要提醒關注。對岸應該尊重馬英九是卸任元首，相關安排多注意，不要讓台灣人民認為馬英九被矮化。

他坦言，看到馬英九獲得的接機待遇感到「不是相當地適當」，前往接機的是中共國台辦副主任陳元豐，再來就是地方級上海市台辦。「坦白講，我們是覺得有一點遺憾」，邱太三說，馬英九是卸任元首，中共應該要給他一定程度禮遇。

新華社等官媒在新聞稿件中直呼馬英九名字，未加上任何稱謂。邱太三認為，這個作法讓人訝異，最少要稱「台灣的前領導人」，或是禮貌上也要稱先生，這個作法違反中華文化，在這個部份，「我們覺得馬總統，他的忍受力也蠻高的」。

邱太三推測，由於馬英九不是現任總統，也沒有任何政府官職；目前也不是政黨領導人或有重要職位，加上馬辦定調是個私人祭祖行程，所以在接機層級安排、稱謂上做出這樣的安排；中共或許也擔心馬英九有意外之言，若有中共官員在場不太適合，所以接待規格未拉高。