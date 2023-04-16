《出版島讀》：逃逸與流浪——回看「瓊瑤傳奇」與「三毛旋風」
我們想讓你知道的是
三毛旋風的開展，可以從兩方面來看，首先是戒嚴時期，國人尚不能自由出國旅遊的年代，撒哈拉沙漠的婚戀生活書寫，為讀者打開遠離「鄉土」的異國之窗；其次，三毛的國籍與文化位階在西方視野中，乃東方主義視線底下被觀看的位置，但在沙漠書寫中，反成是觀看撒哈拉威人的一方。
文：金瑾
一九六三年瓊瑤第一部長篇小說《窗外》在《皇冠》雜誌一次刊出，兩個月後出版單行本，立刻被搶購一空，開啟「瓊瑤傳奇」以及台灣「愛情小說」的序幕。一九七六年三毛《撒哈拉的故事》由皇冠出版社出版，成為「流浪文學」的經典之作，同時也掀起「三毛旋風」。
這兩波「現象級」風潮的推手，是《皇冠》雜誌創辦人兼聯合副刊主編平鑫濤（一九二七—二〇一九）。
《皇冠》雜誌創刊於反共文藝當道的一九五四年，早年以翻譯西方文學、介紹西方流行文化為主，並不完全配合國策，但也未產生重要的影響力。一九六〇年代，平鑫濤藉著《皇冠》雜誌發揮跨媒介整合的長才。
首先，《皇冠》創立「皇冠基本作家制」，藉由預付版稅的方式吸引到固定合作的文壇名家與寫作新秀；其次，繼林海音之後，平鑫濤接任《聯合報》副刊主編（一九六三—一九七六），透過同時「辦雜誌」與「掌副刊」的方式，為作家建立出道的完整管道。作家可以運用「聯副」發表文章，接著刊載於《皇冠》雜誌，最後再經由皇冠出版社集結出版，甚至經由旗下影業公司，將文學改編影視。
於是始於文字的小說，可以透過《皇冠》的管道一路發表、出版、拍成電影；影視化以後作品，又可以透過《皇冠》的版面，運用封面人物，以及劇照搭配文字的形式，重新運用紙本媒體的功能發揮宣傳效益。
由於平鑫濤成功地媒介整合與制度設計，《皇冠》得以為大眾文藝作家搭建完整的舞台。瓊瑤與三毛正是在這樣的條件下，先後崛起，留下了許多膾炙人口的作品，也引發一連串關於大眾文學、嚴肅文學以及關於文學社會性的討論。
逃逸或逃避？——「窗外」的愛情
黃葉無風自落，秋雲不與長陰，天若有情天亦老，搖幽恨難禁，惆悵舊歡如夢，覺來無處追尋。（瓊瑤，〈追尋〉引言）
一九六三年，《窗外》出版後，瓊瑤一舉成名。同年，瓊瑤在聯合副刊連載小說〈追尋〉，演繹古典詩詞與民初中國愛情，翌年收錄在《六個夢》，並於一九六五年改編為第一部瓊瑤電影《婉君表妹》。
然而，公式化的操作，以及人物扁平而誇張的情緒反應，為瓊瑤的作品帶來了批評聲浪，很大一部分的聲音來自異議知識分子。例如在《窗外》改編電影上映前夕，李敖在《文星》雜誌撰文〈沒有窗，那有「窗外」？〉，批評其作品社會性的缺乏。
純文學與大眾文學的分野被一刀切開，大眾文學成為被貶抑的對象。但在民族與國家占據政治制高點的年代，書寫人人愛看的小情小愛，究竟是對體制的逃逸，還是對現實的逃避，始終耐人玩味。對瓊瑤的貶抑，究竟只是出自寫作手法的批判，或是出於更深層地，對女性個人情愛世界可能對男性集體民族大義的惘惘威脅感到恐懼，也讓學者們爭論不休。
流浪的自由與理由
撒哈拉沙漠，在我內心的深處，多年來是我夢裡的情人啊！（三毛，〈白手成家〉）
如果純文學與大眾文學的分野可以成立，三毛的寫作起點應屬純文學陣營。一九六二年，三毛以「陳平」之名，在白先勇主持的《現代文學》上發表了第一篇作品〈惑〉，此後游擊於中央副刊、人間副刊、《皇冠》、《幼獅文藝》等報刊。
一九七四年，三毛在聯合副刊發表〈「中國飯店」〉，並標注「寄自撒哈拉沙漠」，文章引起廣大迴響，其後由皇冠出版《撒哈拉的故事》、《稻草人手記》、《哭泣的駱駝》、《溫柔的夜》（一九七九）等撒哈拉沙漠四書，成為家喻戶曉的作家，在八〇年代和瓊瑤同為高居暢銷書排行榜的兩顆天王巨星。
三毛旋風的開展，可以從兩方面來看，首先是戒嚴時期，國人尚不能自由出國旅遊的年代，撒哈拉沙漠的婚戀生活書寫，為讀者打開遠離「鄉土」的異國之窗；其次，三毛的國籍與文化位階在西方視野中，乃東方主義視線底下被觀看的位置，但在沙漠書寫中，反成是觀看撒哈拉威人的一方。這些視線交錯更突顯現代性想像本身的帝國主義與殖民因素。
若將憂國憂民的主題，視為嚴肅文學正統，女性暢銷作家常成為異議知識分子的批評對象，諸如李敖，認為三毛是瓊瑤的變種，他認為瓊瑤的主題是花草月亮與哀愁，而三毛是花草月亮與哀愁，再加上一把黃沙。
當許多知識分子將與政治社會無關的作品排斥在純文學之外，平鑫濤在《皇冠》與職掌聯副期間，反而精準抓住隨著經濟起飛而增長的中產階級讀者，讓文學、藝術能夠與生活結合。
平鑫濤的信念是「只有好的文學和不好的文學；只有好或壞，沒有純不純」。純文學的邊界開始模糊，內容也從正襟危坐的愛國反共文學，經由瓊瑤敢愛敢恨的小說呈現、三毛自由奔放的異國婚戀書寫，漸漸走入充滿悲情與喜樂的日常。
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書籍介紹
本文摘錄自《出版島讀：台灣人文出版的百年江湖》，時報文化出版
作者：張俐璇、蘇碩斌、蔡易澄、劉柳書琴、林月先、張文薫、楊佳嫻、張俐璇、王梅香、王鈺婷等
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台灣的出版史上有許多傳奇，
他們或獨自練功、或義氣結盟，有時還須共同抵抗強權，
猶如闖蕩江湖的高手——滿懷經綸、渾身膽識！
字在江湖，必有迴響
16篇專文+6篇特寫，22位作者合寫的島嶼未竟之書
出版，即是向世間推廣一本書。因為字是作者思想的化身，當文字經由編輯出版，便能聚集同志，引起海嘯。台灣的出版史，從壓抑到自由，真的不容易；台灣的出版人，相濡以沫、相忘江湖，只為文字的存在——這種名為「出版」的勇氣，必須致敬。
《出版島讀》回顧清領至日治、冷戰前期、冷戰後期，以及九○年代《著作權法》修訂以來等四個歷史階段的江湖風雨，並指認前行者的百年追求之路。二十二位作者以台灣重要的人文出版事件、代表性出版社／出版人與其成果為核心，描繪台灣人文出版的面貌，繼之以文學、哲學、人文思潮之出版社、雜誌刊物、報紙副刊等載體為範圍，同時介紹出版史上獨特而不可忽視的「出版現象」，綜合呈現此一議題的時代意義，導讀人文出版在這座島嶼從禁錮到開拓的故事。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。