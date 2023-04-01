2023/04/01,
美加

美電動車補助新規4/18生效：電池組件需5成在北美製造，減少對中國鋰礦依賴

美電動車補助新規4/18生效：電池組件需5成在北美製造，減少對中國鋰礦依賴
Photo Credit: 中央社

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中國多年來稱霸電動車鋰電池產業，在電池關鍵礦物原料加工精煉市占率達60%；提供電動車龍頭特斯拉（Tesla）原物料的「贛鋒鋰業」持續向海外擴張收購礦山。美國政府一名官員以不具名方式告訴《華爾街日報》：「我們（美國）希望終止（對中國）過度依賴。」

（中央社）美國政府今（1）日公布電動車補助新規定，4月18日起，電動車電池零組件和關鍵礦物原料須有一定占比來自美國或與其達成貿易協議國家才能享有優惠補助，以此降低對中國礦物原料依賴。

全球電動車產業隨氣候變遷和地緣政治風險升高不斷變化，根據美國去年通過的「降低通膨法案」，在北美組裝且售價低於限價的電動車享有7500美元（約新台幣23萬元）稅額減免。稅額減免意思是在購車隔年報稅時，以退稅方式還給納稅人最多7500美元的稅金，但對於購車金額與購車者年收入都設有條件。

根據「汽車創新聯盟」（Alliance For Automotive Innovation）數據，符合稅額減免條件的車輛約占電動車市場的43%。

減免新規要求逐年增加「北美製造」占比

美國財政部今天宣布，自4月18日起，美國電動車買家購買的車輛若要享有稅額減免，車輛電池零組件必須有5成為北美製造，另外，關鍵礦物原料也必須有4成來自美國或與其友好國家，包括澳大利亞、日本、南韓、新加坡等20多國。

根據美國財政部公布的規定細項，2023年美國電動車4成的電池關鍵礦物原料必須在美國或是與美國達成自由貿易協議的國家開採或加工，或者在北美回收，此占比將逐年增加，至2027年，必須提高至8成。如此可享有3750美元的稅額減免。

另外3750美元的稅額減免則須符合電池零組件規定，即至少5成在北美製造或組裝，此占比也是逐年增加，在2029年占比將提高到100%。

《華爾街日報》引述該聯盟總裁兼執行長波賽拉（John Bozzella）回應，指出新規定生效後，市面上將僅有極少數車款能夠獲得補助。至於有哪些車款符合限制，待4月18日規定生效後會有完整清單。

美國政府官員預估一開始符合規定的車輛會暫時減少，不過長遠來看，隨著美國和外國企業的汽車和電池產線布建完成，數量將會增加，企業目前已經投資450億美元建造75座工廠。

中國多年來稱霸電動車鋰電池產業，在電池關鍵礦物原料加工精煉市占率達60%；提供電動車龍頭特斯拉（Tesla）原物料的「贛鋒鋰業」持續向海外擴張收購礦山。美國政府一名官員以不具名方式告訴《華爾街日報》：「我們（美國）希望終止（對中國）過度依賴。」

美中繼晶片戰後正上演電動車電池大戰，《紐約時報》日前報導，拜登政府對中國的鋰礦壟斷有所警覺，美國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）曾表示鋰礦和其他關鍵礦物原料供應是國安問題。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範


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