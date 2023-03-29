股神巴菲特再度加碼西方石油，鎖定傳統能源公司轉型「無碳石油」商機

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的跨國控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）27日申報資料顯示，過去數日內加碼買進西方石油（Occidental Petroleum）達370萬股，持股比例增加至23.6%，顯示波克夏相當看好大型傳統能源公司轉型的「無碳石油」商機。

巴菲特再度加碼西方石油

這一次是巴菲特第三度申報購入西方石油股票，旗下跨國控股公司波克夏海瑟威於27日晚間，向美國美國證券交易委員會（SEC）提交相關資訊，內容中它們以每股58.29美元至59.63美元不等的價格，在3月23至27日斥資2.16億美元。

在去（2022）年俄羅斯入侵烏克蘭時，波克夏開始陸續購入西方石油股票，目前合計投入至少10億美元。而西方石油的股票今（2023）年以來下跌了3.4%，但在過去12個月裡上漲了11.5%。

不過，西方石油近期的季報顯示，淨利和營收都不如預期，它們於3月初宣布了一項30億美元的庫藏股計劃，並將其股息上調38%，以滿足投資人的期待。

事實上，西方石油在2022年是全美負債前幾高的公司之一，由於它在2019年疫情前砸下380億美元（新台幣1.2兆）買下競爭對手阿納達科石油（AnadarkoPetroleum），卻遇到疫情重創油價，導致市值由500億美元下挫100億，險些倒閉。

隨著疫情趨緩、烏俄戰爭爆發，油價開始高漲，西方石油谷底翻身股價大漲超過140％。而巴菲特卻未趁機賣股下車，反而一路加碼。熟知傳統化石燃料的產業人士David告訴《關鍵評論網》，巴菲特並非是因為「戰爭後炒短線」才購買西方石油的股票。

巴菲特鎖定無碳石油商機

David強調，西方石油在全球傳統能源產業佔有領導地位，並宣示進行轉型從化石燃料公司邁向碳管理公司，例如2022年11月西方石油斥資11億美元，與加拿大氣候新創CarbonEngineering合作，在全美最大的油田西德州二疊紀盆地，興建全球最大的抓碳工廠。

西方石油打算將大氣中的二氧化碳填充到地下，預計於2024年正式啟用這個工程，倘若這個技術成功，西方石油將有望在《降低通膨法》（IRA）的架構下，獲得每噸高達180美元的稅收抵免。

Photo Credit: GettyImages

英國石油的美國老闆戴夫勞勒（Dave Lawler）向英國《金融時報》非常興奮的表示，《降低通膨法》讓美國成為綠色能源最可以快速發展的地方，而也將帶動西方石油的發展。

David進一步解釋，全球邁向淨零碳排，但是化石燃料不可能完全消失，各國石油需求雖然會驟降，但是供給也會跟著下調，而在這樣的產業結構下，掌握資源的大型油商正能以併購合資的方式獨佔產業，此外，西方石油轉型快速，未來將會誕生「無碳石油」將成為重要的產品。

最後，西方石油執行長霍盧布（VickiHollub）也告訴《彭博社》：「西方石油不怕石油、天然氣轉型，因為我們就是轉型的一部分，15至20年內，碳管理的營收將超越石油和天然氣，並且顛覆石化產業的想像。」

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核稿編輯：翁世航