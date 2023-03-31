台灣總統過境美國稱不上「外交突破」，但麥卡錫若不見蔡英文「後遺症會很大」
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總統過境不只是為了「飛機加油」，通常會參考哪些城市可以跟更多台僑、美國政要有交流機會，過境地點也會隨著台美關係冷熱作為調整。
總統蔡英文29日展開「民主夥伴共榮之旅」，訪問中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，不過訪問友邦的行程，卻不如此趟「過境」美國更受媒體關注。這是蔡英文睽違3年後再次過境美國，也是上任以來第7次過境美國，預計在當地停留4個晚上。
而無論是過境地點（紐約和洛杉磯）或是過境次數，蔡英文此行都不能說是「外交突破」；她過境美國的次數（13次），甚至比兩位前總統陳水扁（17次）與馬英九（19次）還少。
不過，蔡英文這次的過境行程，將立下一個台灣歷屆總統迄今還未達到的里程碑——將在洛杉磯與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）公開會面，這將是台美斷交以來，台灣現任總統和美國現任眾議長第一次在美國的公開會面。
美國眾議院議長是政壇地位第三高的政治人物，在美國總統繼任順序中，僅次於美國副總統。
過境的時候什麼可做？什麼不可做？
美國自1979年與中華民國斷交以來，兩國元首不要說見面，甚至連互通電話（2016年川普和蔡英文通話）都是大新聞；美國對台灣官員也有「五黑名單」的限制（禁止台灣正副總統、行政院長、外交部長與國防部長等5種官銜的政治高層赴美國華府訪問），迄今為止，也還沒有台灣總統過境美國政府的「紅線」——華盛頓特區和大華府地區（包括華盛頓特區、維吉尼亞州和馬里蘭州）。
歷屆台灣總統過境主要集中在美國西部，傾向於擁有大量台僑和台裔美國人的城市。2021年，美國人口普查局估計美國有21萬名台灣人，其中加州（9萬4727人）、紐約州（1萬8425人）和德州（1萬6211人）最多；而光是加州洛杉磯就有超過4萬5000名台灣人，也不意外洛杉磯成為台灣總統過境次數最多的城市。
前駐美國代表處政治組組長、台北市議員趙怡翔告訴《關鍵評論網》，過境如果只是純粹轉機，就是選擇飛行距離最近的地點，但過境「不只是為了飛機加油」，對於總統外交上的空間、台灣國際能見度、台美關係象徵上，過境城市都有指標性。
趙怡翔指出，總統過境會參考幾個要項：包括哪些城市可以跟更多台僑互動，通常會選擇比較大的城市；也希望可以跟美國重要的國會領袖有交流的機會，過境地點會隨著台美關係冷熱作為調整。
前總統陳水扁執政期間推廣「過境外交」，透過過境展現台美情誼，曾兩度過境「最高級別」的地點紐約；不過陳水扁在2007年試圖以台灣名義申請入聯，讓當時的美國總統小布希（George Walker Bush）相當不滿，之後美國只允許陳水扁過境級別較低的地點阿拉斯加，且沒有接待。
前總統馬英九執政期間，過境美國態度低調，不斷強調過境就是單純過境，不會從事與過境目的無關的活動，也不會安排無關的行程。他多是在旅館的房間裡與政治人物見面，或者用電話聯絡，直到2013年8月「賀誼專案」前往海地前過境美國，才首次有前往母校紐約大學參訪等公開行程。
趙怡翔也指出，馬英九擔任總統過境時，媒體無法採訪、發稿，要等離境後才等發佈，所有行程必須低調，甚至在僑宴場合還不能帶手機，以避免有人拍照。
不過蔡英文上任後，第一次過境美國就在邁阿密舉行3場與美國官員的見面，包括接見美國參議員魯比歐（Marco Rubio）等人，回程於洛杉磯也與美國前總統柯林頓（Bill Clinton）通話。
另外，蔡英文任內過境美國的時間也逐次拉長，前一次（2019年7月）過境美國時，在紐約和丹佛停留時間前後相加有4個晚上，幾乎已經不能算單純的過境了，這也是讓中國跳腳的地方。
蔡英文本次過境美國的地點——洛杉磯和紐約都是台僑重鎮，政治地位也非常重要（美國前眾議院議長裴洛西和麥卡錫的選區都在加州），加上蔡英文除了將在雷根圖書館發表演說，更將與麥卡錫見面，引來國台辦發言人朱鳳蓮痛批，蔡英文「過境」不是老老實實待在機場或賓館，而是以各種名目要同美國政府官員、國會議員接觸，中方「對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊」。
「蔡麥會」隱藏的政治含義
麥卡錫與蔡英文見面的時間和地點不斷在改變。今年1月23日，美國政治新聞網站「punchbowl」率先報導美國國防部正為麥卡錫的訪台行程做準備，立刻遭到中國警告「不要做影響中美關係、破壞台海和平穩定的事情」，接著英國《金融時報》在3月8日報導，台灣說服麥卡錫改在加州會面，避免中國做出軍事回應。
不過，麥卡錫與蔡英文的見面一直沒有得到台美官方證實，也引來外界揣測，是否會因為中國壓力，在最後一刻遭到取消？
國防安全研究院助理研究員鍾志東指出，如果麥卡錫基於種種因素，這次和蔡英文見面「喊卡」，「後遺症會很大」：
「美國政府是行政、立法（國會）、司法三權分立，麥卡錫屬於共和黨，如果這次因為中國的壓力，以及民主黨行政部門的建議下，沒有和蔡總統會面，代表以後台美的互動，美國國會跟台灣互動的話語權和主動權都會讓給北京決定，這在美國國內一定會引起很大的反彈。」
鍾志東解釋，第一，現在「抗中」在美國政治是主流，中美關係現在是建交的低點，如果麥卡錫在中國壓力之下沒有跟蔡英文見面，在國內引起的反彈可想而知；第二，台美政治高層會面臨時喊停，顯示的是中國掌握了「在台海畫紅線的權力」，對美國在台海的關係影響非常大。
鍾志東表示，蔡英文這次與麥卡錫在加州會面，展現了台美互動的默契，以及美國國會和行政部門的溝通順暢。
回顧李登輝前總統1995年訪美，美國行政部門堅決反對，後來是在國會壓力下才讓李登輝以私人名義到母校康乃爾大學演講。而從這次麥卡錫和蔡英文會面地點改在美國，除了展現美國行政部門積極的和國會與麥卡錫溝通，讓麥卡錫暫時不來台，改以在加州會面的方式，更顯示台灣以大局為重的克制，美國對蔡英文政府有著信賴。
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