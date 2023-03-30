在台越南留學後畢業生去哪了？填補台灣就業人力缺口，外國學生畢業後工作機會大

越南夯台灣是由John和秋姮夫妻檔一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。

目前台灣有超過2萬3000名越南留學生，而在這集中秋姮主持了一場就業媒合會，這是由T-VISA台灣越南國際學生聯盟主辦，創辦人是銀行家黃齊元，目標是建立起越南學生與台商間的橋樑，現場來了兩百多位越南留學生，還有台灣的高科技產業的代表。

活動先由台灣品牌輪流簡報，再由目前在台灣科技公司任職的前輩們，從越南人的角度對學弟妹們分享在台工作經驗。目前在台積電任職的Trinh Hai Dang先生表示，台灣工作步調比越南更快、工時也較長，也提醒學弟妹們，如果要在台灣工作就要把中文學好、唸書時就要準備履歷；在台達電工作的Le Manh Trung先生表示，台灣是科技、半導體產業的天堂，很喜歡在台灣的工作環境，另外若不在台灣工作也沒關係，越南也有許多台商，重要的是「在台灣學到什麼回越南做貢獻」，現場許多越南留學生也分享各自現況，以及未來在台灣工作的目標和挑戰。

影片最後秋姮分享，根據一間台灣人力銀行統計，在2022年底台灣在建築營造業、資訊科技業、傳統製造業都有傳統製造業都有人力缺口，因此外國學生畢業後的工作機會很大。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒