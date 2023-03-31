TNL+ 2023/03/31,
動物

這起「狒狒揚揚」的事件，揭開台灣處理逃脫動物藏污納垢的一面

這起「狒狒揚揚」的事件，揭開台灣處理逃脫動物藏污納垢的一面
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

我們看到狒狒被逼入死角時，許多單位在現場爭相沾曝光度，假裝麻醉牠，實際上卻殺了牠，沾沾自喜的擺拍留念，發新聞稿邀功，直到發現風向不對，又開始推諉塞責，把罪過都推到小人物身上。這豈是勇士所為。

「一個國家的偉大與文明道德進步的程度，端看他如何對待動物。」

——甘地

近日一起社會事件聚焦了全民目光：一隻來路不明的逃脫狒狒，在桃園地區逃亡了17天後，於桃園富岡地區被相關單位圍困，並由一名獵人射殺。

乍看之下是單純的事件，就像移除綠鬣蜥、埃及聖䴉一樣，但由於諸多原因，包括狒狒作為國際保育類動物的特殊性、事件的迷因化、相關單位荒腔走板的演出，以及試圖以謊圓謊的離譜表現，使得公眾放大檢視此一事件。

這放大檢視的程度非常驚人，同時期的重大新聞，包括台灣82年邦交國宏都拉斯斷交，抑或馬英九訪問中國的交鋒火花，媒體聲量都不如一隻狒狒，自由時報甚至在首頁開了一個大專題。

在我看來，這樁事件簡直是照妖鏡，畢竟移除外來物種／逃脫動物本來就是個不太受關注的小角落，藏汙納垢的，如今搞出這樁破事的單位也缺乏警覺意識，一路逃避問題、以謊圓謊，直到終於無所遁形，尤其是說謊到最後一刻的始作俑者六福村，慘遭業力引爆

為了避免事件焦點模糊，我先整理出兩大問題來聊聊：

  1. 相關單位的失能
  2. 台灣人對動物權的漠視

何事鬧得狒狒揚揚？

首先，用情境劇的方式看看事情的始末吧，當這隻不知從何而來，又不知為何而死的狒狒壯烈走完牠最後一段旅程時，人類方在做什麼？

（第一幕－全猿逃走中）

傳統媒體：富岡義勇嬤！富岡義勇軍！我是下標天才，鬼滅哏欸讀者一定會GET到！
自媒體：發狒文玩諧音哏。
民眾：呵呵呵狒狒梗好好笑喔。
六福村：抽薪止狒！（超熱心協助一整個公親變事主

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