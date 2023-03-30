2023/03/30,
政治

大數據看馬英九赴中祭祖：兩黨論述勢均力敵，只有柯文哲確實號召出支持者

大數據看馬英九赴中祭祖：兩黨論述勢均力敵，只有柯文哲確實號召出支持者
前總統馬英九28日下午前往南京市區，參觀總統府舊 址 Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

國民黨與民進黨的社群攻防討論勢均力敵，值得注意的是，柯文哲除了提到慎終追遠民德歸厚，更拋出「法律有問題就修改」的議題，短短360字的貼文飆破3.2萬人按讚，是本起事件中按讚數最高的貼文。

文：蕭雅云、陳昱丞（皮爾森數據

國民黨副主席夏立言、桃園市議長邱奕勝、立法委員陳玉珍、立法委員高金素梅，陸續訪問中國後，前總統馬英九也宣布，將於3月27日前往中國祭祖。

前總統馬英九此行，與蔡英文總統出訪中南美洲邦交國的時程重疊。比較前陣子缺蛋的討論規模，目前前總統馬英九中國行的話題，規模已達缺蛋議題的53%，確實引起朝野及民眾的熱議。

圖一_前總統馬英九赴中祭祖事件規模
Photo Credit: 皮爾森數據
前總統馬英九赴中祭祖事件規模

本次事件，論述約可分為支持與批評馬英九赴中祭祖二種。

支持者認為，民進黨謝長廷也曾到中國祭祖，應該以相同的標準看待馬英九的祭祖行程，而且馬英九此行，有助於促進台灣與中國交流。反對者中，最能號召群眾的論述，是此行過程，是否有矮化台灣國格的狀況。

此外，僅6.6%的人關注此行不利於國民黨選情。

圖二_前總統馬英九赴中祭祖議題焦點
Photo Credit: 皮爾森數據
前總統馬英九赴中祭祖議題焦點

兩黨論述勢均力敵各自顧票，柯文哲確實號召支持者

分析參與本次議題討論的社群，國民黨與民進黨的攻防討論勢均力敵，平時發言政治立場較親近國民黨的粉絲頁，數據占比45.8%，親近民進黨的粉絲頁，數據占比40%，彼此都有說服自己陣營選民的顧票觀點。

值得注意的是，民眾黨選民社群的數據占比10.7%。柯文哲除了提到慎終追遠民德歸厚，更拋出他對社會的願景：台灣應該成為尊重法制的社會，法律有問題就修改。短短360字的貼文，飆破3.2萬人按讚的關注規模，為本起事件中，按讚數最高的貼文。

若貼文互動數據，是觀察選民常態性對每個意見表態認同的情況，在二大政黨鮮明的意識形態中，經濟、內政、台灣與中國議題，都會在今年選舉不斷出現。至少這次，柯文哲本次的論述基調，確實號召出支持者。

圖三_前總統馬英九赴中祭祖社群結構
Photo Credit: 皮爾森數據
前總統馬英九赴中祭祖社群結構

雙英總統帶出攘外安內選戰雙軸線

烏俄戰爭持續進行，影響原物料運送，部分藥品供給也告急；美國持續升息，牽動全球股市與物價，台灣在全球化的時代，難免受影響；前總統馬英九赴中，帶起台灣與中國議題討論。

內政議題大悶鍋與中國議題，接續話題動能，牽動下半年的總體競選攻防以及社會整體情緒，最後會走向雙軸線輪動，或被單一面向的關鍵議題情緒制約，也是雙英總統，留給總統候選人的重要考題。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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