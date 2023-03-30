六福村坦承死亡狒狒為園區所有，即刻關閉動物區檢視設施，園方道歉：自然放養盤點有難度

六福村坦承死亡狒狒為園區所有，即刻關閉動物區檢視設施

（中央社）桃園狒狒歷經18天逃亡27日被逮，卻因受槍傷死亡，外界關注狒狒究竟從何而來，六福村昨（29）日晚間發出新聞稿表示，這隻狒狒為園區所有。

六福村晚間發出新聞稿表示，27日狒狒不幸在追捕過程中，被獵槍擊中後，送往六福村野生動物救傷中心全力搶救，但仍不幸宣告不治。

六福村表示，獸醫在協助救治過程，發現結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，故立即回報園區主管，啟動調查機制，期間因獸醫協助警方偵辦無法即時聯繫，晚間釐清後，判斷脫逃狒狒應為六福村所有，公司立即啟動稽核機制，即刻關閉動物園區，徹查所有動物數量及防護設施，並針對園區相關單位及主管進行徹查及懲處。

Photo Credit: 新竹縣政府提供 via 中央社 新竹縣政府日前派員會同林務局新竹林區管理處人員至六福村查察狒狒飼養狀況，並檢查安全防護設施，但沒有發現可能逃逸的漏洞。

六福村坦承園區狒狒脫逃釀悲劇，園方道歉：自然放養盤點有難度

（中央社）桃園狒狒27日被逮，卻因受槍傷死亡，外界關注狒狒究竟從何而來。六福村29日晚間發新聞稿表示，這隻狒狒為園區所有，事件造成社會大眾困擾，已深自檢討。

六福村晚間發新聞稿表示，園區於3月18日接獲協助捕捉狒狒的需求，立即加入協助捕捉行列，也同步確認園區內狒狒區防護措施並無異常，因此認知無動物逃脫疑慮，所以在23日媒體詢問的第一時間回應「非本園區動物」，當日經主管機關實地勘察，也再次確認防護設施完善，因此園區仍認知無動物脫逃。

六福村表示，主管機關實地勘查時，出現官方狒狒數量資料與園區申報之數量不吻合，因此主管機關函文要求清查園區內狒狒數量，園內啟動盤點機制，包含26日上午關閉狒狒區，進行展場內容易躲藏遮蔽的前置作業，但因之前收養「ㄅㄆㄇ猴園」靈長類動物數量龐大，且採自然放養方式，放養區面積達數公頃，統計上有一定難度，園方仍與相關主管單位密切研擬盤點方式，力求盤點出確實數量。

六福村表示，27日狒狒不幸在追捕過程中，被獵槍擊中後，送往六福村野生動物救傷中心搶救，但仍不幸宣告不治。

六福村表示，獸醫在協助救治過程，發現狒狒的結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，立即由園區主管啟動調查，經釐清判斷脫逃狒狒應為六福村所有，公司也趕緊關閉動物園區，徹查所有動物數量及防護設施，針對園區相關單位及主管進行徹查及懲處。

六福村表示，對於狒狒生命的消逝感到無限哀傷，此次事件造成社會大眾困擾及占用社會資源，深感抱歉，已深自檢討，相關主管及同仁會進行懲處，公司也會與員工共同承擔。

六福村表示，未來將更強化動物園區安全措施，包含如何以科學辨識進行數量控管機制優化，以確實掌握動物數量，並與相關單位研擬更有效的方式，防止動物脫逃。

桃園市平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起由桃園市農業局接力追捕，但狒狒27日在楊梅區富岡遭獵槍擊中死亡，一名自行攜槍參與的合法獵人坦承射殺。

然而，獵人坦承射殺狒狒，但他強調是有人授意他開槍，同時參與圍捕行動的六福村人員、桃園市農業局都表示沒有授權，過程疑點重重，各方說法不一，全案仍待調查。

Photo Credit: 農委會林務局提供 via 中央社 桃園市政府27日捕獲的狒狒受槍傷死亡。狒狒屍體28日上午送抵台北市立動物園檢驗傷勢、判斷物種。圖為狒狒屍體進行斷層掃描檢查。

六福村認了狒狒逃脫，桃市府：不迴避責任

（中央社）桃園市政府表示，六福村聲明狒狒脫逃，雖終於釐清狒狒來處，但桃市府農業局仍將全力配合檢察官相關調查方向不變，不迴避相關責任。

桃市府說，持續深刻檢討過程中產生的缺失，未來更要記取教訓，堅持善待動物、尊重生命價值。

桃園市平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起由桃市府農業局接力追捕，但狒狒27日在楊梅區富岡遭獵槍擊中死亡。

六福村29日發布新聞稿表示，這隻狒狒為園區所有，事件造成社會大眾困擾，已深自檢討。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航