TNL+ 2023/03/30,
科學

澳洲人造肉新創以猛獁象DNA製造「史前肉丸」，科學家憂未知蛋白質恐致免疫系統失調

澳洲人造肉新創以猛獁象DNA製造「史前肉丸」，科學家憂未知蛋白質恐致免疫系統失調
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

因猛瑪象DNA年代久遠，其部分母鏈DNA已出現缺口，研究團隊對此以現存非洲象的子鏈DNA進行缺口處填補，非洲象同時也被證實是猛瑪象當前基因關係最親近的象種。隨後，研究團隊會將生成的基因序列放置於綿羊的肌母幹細胞（Myoblast stem cell）中，並刺激其生長、複製出約200億個幹細胞，最終Vow再將這些幹細胞作為培植猛瑪象肉丸之用。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

人們對於科學家在北極永凍土層發現已滅絕的猛獁象（Mammoth）遺骸等要聞並不陌生，然而你是否聽過這些於西元前1700年就已消失的象種，現在竟然也可被當成食物端上桌？

根據美國《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）報導，為改變大眾的飲食習慣從而實現環境友善，澳洲人造肉新創公司「Vow」近日便利用猛瑪象的DNA製造出獨特的「猛瑪象肉丸」。

《路透社》（Reuters）表示，該人造肉丸製成後，當前已送至位於荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）的NEMO科學博物館（Science Center Nemo）展出，隨後將成為荷蘭萊登（Leiden）專門介紹科學、醫學史的布爾哈夫博物館（Museum Boerhaave）永久性藏品。

Vow首席科學家賴爾（James Ryall）受訪時表示，他希望猛瑪象肉丸的出現，能讓民眾開始思考人類獲取肉類的方式，特別是傳統畜牧產業對全球環境產生的危害，同時也能重視在不屠宰動物的情況下，用細胞培養的人造肉對人類及自然環境的貢獻。

猛獁象肉丸如何製成？

根據英國《衛報》（The Guardian）及英國《每日郵報》（Daily Mail）解釋，Vow與澳洲昆士蘭大學（UQ）生物工程研究所教授沃爾維唐（Ernst Wolvetang）合作，成功提取猛瑪象肌紅蛋白（Myoglobin）的DNA序列，該單鏈蛋白質是讓肉類產生獨特味道的關鍵。

然而因猛瑪象DNA年代久遠，其部分母鏈DNA已出現缺口，研究團隊對此以現存非洲象的子鏈DNA進行缺口處填補，非洲象同時也被證實是猛瑪象當前基因關係最親近的象種。

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