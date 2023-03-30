蔡總統出訪友邦過境紐約，新任AIT主席接機、美政要出席僑宴，白宮：中國勿藉故在台海周邊行動

蔡總統出訪友邦過境美國，傳遞台灣捍衛自由民主不屈服不挑釁

（中央社）總統蔡英文昨（29）日啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，蔡總統在桃園國際機場發表行前談話指出，此行要傳遞台灣捍衛自由民主價值，追求共榮發展，以及堅定地走向世界的訊息。

蔡總統3月29日展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，再依序訪問瓜地馬拉、貝里斯2友邦，返程過境洛杉磯，期間將與選區位於加州的麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，4月7日返抵台灣，全程10天9夜。

蔡總統在桃機國賓門發表「民主夥伴共榮之旅」行前談話，她表示，過去3年多，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情雖影響全球人員往來，但沒有阻礙台灣與世界交流，台灣始終和全球民主夥伴站在一起，在面對疫情衝擊時，彼此相互幫助，在威權主義擴張之際共同站穩腳步，守護自由民主。

蔡總統說，這趟「民主夥伴共榮之旅」正是要展現台灣深化和友邦交流合作的決心，更要清楚傳遞3個訊息，台灣會堅定捍衛自由民主價值，持續做國際社會良善的力量，這3年多來，面對全球疫情、俄烏戰爭，天災巨變等重重挑戰，只要國際社會有需要，台灣就會貢獻心力，當台灣面臨難關，民主夥伴也會對台灣溫暖的施援。

蔡總統指出，透過這次的出訪，她要感謝民主夥伴挺台灣，也要告訴全世界，民主的台灣堅定捍衛自由民主的價值，更可以持續作為國際社會的良善力量，延續善的循環，強化全球民主的韌性。

蔡總統表示，台灣作為全球經濟的關鍵力量，會持續追求國家的共榮發展，會和友邦以及理念相近國家，在農業技術、醫療公衛、婦女賦權、數位經濟以及供應鏈安全等領域，進行更密切的交流，展開更廣泛的合作。

蔡總統指出，尤其在後疫情時代，台灣是全球供應鏈重組不可或缺的角色，台灣會抓住更多的機會，加強和其他國家合作，為全球疫情後的經濟復甦貢獻關鍵的力量。

蔡總統說，台灣走向世界的決心只會越來越堅定，台灣是世界的台灣，帶領台灣走向世界，也讓世界走進台灣，是執政的重要目標，外來的壓力不會阻撓台灣走向世界的決心。

蔡總統表示，「我們冷靜自信，不屈服、不挑釁」，台灣會堅定的走在自由民主的道路上，走向世界，這條路雖然崎嶇，但台灣並不孤單，「我們就要帶著這樣的信念，闊別3年，再次前行，為自由民主前行，為和平穩定前行，為繁榮共好前行。」

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（左3）29日啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，於桃園國際機場發表行前談話。蔡總統表示， 台灣作為全球經濟的關鍵力量，會持續追求國家的共榮發展，會和友邦以及理念相近國家進行更密切的交流，展開更廣泛的合作。

蔡總統專機抵紐約，新任AIT主席接機、美政要出席僑宴

（中央社）總統蔡英文昨天啟動「民主夥伴共榮之旅」，美東時間29日下午抵達紐約進行過境外交，3月甫接任AIT主席的羅森伯格（Laura Rosenberger）接機、首次與蔡總統同框；總統晚間將出席僑宴，預計有美方政要與會。

蔡總統29日啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，再依序訪問瓜地馬拉、貝里斯兩友邦，返程過境洛杉磯，期間將與選區位於加州的麥卡錫會晤，4月7日返抵台灣，全程10天9夜。

總統府副秘書長張惇涵在專機抵達紐約JFK甘迺迪國際機場前向隨團媒體說明表示，專機抵達後，依慣例美國在台協會（AIT）主席羅森柏格、駐美代表蕭美琴、駐紐約辦事處長李光章等3人，將登上專機迎接蔡總統及訪團成員。

張惇涵指出，總統下機後會直接前往下榻飯店，在紐約期間除公開行程，也有安排會晤行程，府方將做適時會後轉述。

張惇涵表示，29日紐約主要行程，是出席當地時間晚間7時的僑宴，宴會上除台僑外，也會有美國政要出席，「應該會蠻精彩豐富」。

針對此次民主夥伴共榮之旅，黨政人士詮釋，總統此行走出穩健、民主、世界3條台灣主流民意路線，例如過境洛杉磯將與美國眾議院議長麥卡錫會晤，經過綿密籌劃，與美方共同控管可能的中國風險，展現處理國際事務的穩健、務實，更為台灣贏得國際支持。

此外，國安人士表示，為壓縮蔡總統過境美國可能帶來的國際效應，根據台美治安情資，中國駐美大使館日前接獲中國外交部訓令，要求紐約、洛杉磯兩處總領事館動員當地中國僑民，成員包括兩岸統派人士的和統會及幫派份子「紅藍合流」，準備在蔡英文過境期間，進行各種陳抗騷擾。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文29日啟程出訪瓜地馬拉、貝里斯，來回分別過境美國紐約與洛杉磯。外交部長吳釗燮（前左2）到機艙向隨團媒體致意。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（中）30日率「民主夥伴共榮之旅」訪團過境美國紐約，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）（右2）、駐美大使蕭美琴（右1）等人登上專機拜會蔡總統。

蔡總統過境紐約抵下榻飯店，僑胞熱烈歡迎

（中央社）總統蔡英文出訪友邦今天過境美國紐約，上百名僑胞在飯店熱烈歡迎，蔡總統抵達後揮手問候，迅速進入飯店。本地中國社團在對街呼口號抗議，不影響僑胞歡迎場面。

蔡總統29日展開「民主夥伴共榮之旅」，訪問中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，去程過境紐約。專機於美東時間下午3時抵達紐約甘迺迪國際機場，美國在台協會（AIT）新任主席羅森柏格、駐美代表蕭美琴等人上機迎接蔡總統率領的訪問團。

蔡總統一行隨後驅車赴曼哈頓中城的樂天紐約皇宮飯店（Lotte New York Palace），下午4時左右抵達，在場上百名僑胞拉布條、揮舞中華民國與美國國旗、高舉歡迎標語，並高喊歡迎蔡總統、中華民國萬歲、台灣加油。

蔡總統下車後帶著笑容揮手，和多名僑胞握手，未發表談話，隨即與外交部長吳釗燮等訪問團成員步入飯店，歷時僅30秒。

除本地華文媒體外，《美聯社》、《法新社》等國際媒體到場採訪，顯見外媒對蔡總統此行高度重視。

蔡總統抵達前，飯店對街聚集由本地中國社團號召的抗議人士，呼口號反對蔡總統過境美國。聚集在飯店外的台灣僑胞不甘示弱，高呼口號回嗆。但雙方有一街之隔，加上紐約警方架拒馬、在場維持秩序，蔡總統抵達飯店受歡迎場面沒有受干擾。